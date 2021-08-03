Mehmet Emin Karamehmet Pamukspor’u devrediyor

Çukurova Bölgesi'ndeki pamuk üreticilerine kaynak sağlamak amacıyla 1955'te Adana'da kurulan, 2004 yılında da tasfiye edilen Pamukbank'ın sahibi iş insanı Mehmet Emin Karamehmet’in çok fazla göz önünde olmayan yatırımlarından biriydi Pamukspor. 1990’lı yıllarda kurulan Pamukspor, hemen hemen her türlü spora yönelik çalışan İstanbul’da kurulmuş bir merkezdi. Maltepe’de bulunan 14 bin metrekarelik alanda hizmet veren Pamukspor Merkezi bünyesinde fitness center, açık ve kapalı tenis kortları, açık yüzme havuzu, sauna, squash kortu, masa tenisi, kapalı spor salonu, restaurant, kafe – bar’ı barındırıyor. İçerisinde butik bir otelin de bulunduğu kompekste pilates, fatburn, kick-box, tae-box gibi bireysel sporlar da yapılıyor.

Yurtdışından kampa geliyorlar

Çocuklara yönelik spor okullarında eğitim de veren Pamukspor’a ait Federe Spor Kulübünde de basketbol, yüzme ve tenis branşlarında lisanslı sporcu yetiştiriliyor. Türkiye’nin yanı sıra yurtdışı ve milli takımlar olmak üzere birçok basketbol ve voleybol takımlarına kamp hizmeti veren Pamukspor’u Çukurova Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet devrediyor. Pamukspor’u alan ise Altınhas Holding. Altınbaş ailesinin sahibi olduğu Altınhas’a ait Birikim Varlık Yönetim Şirketi, Çukurova’nın Holding’in yüzde 100 hissesine sahip olduğu Pamukspor Spor ve Turizm Hizmetleri şirketinin tamamını bünyesine katıyor. Pamukspor’u alan Birikim Varlık Yönetim 2016 yılında kuruldu, 2018 yılında da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı ile faaliyete başladı.