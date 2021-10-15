Mehmet Kalyoncu’dan son beste!

Binlerce kişiye istihdam sağlayan, milyon hatta milyar dolarlık yatırımlara imza atan, uluslararası arenada devlerle rekabet eden iş insanları, işin verdiği stresi ve yorgunluğu hobileriyle atmaya çalışıyor. Kimi toprakla tarımla uğraşıyor kimi tekneyle maviliklere açılıyor. Kimi de notalarla, enstrümanlarla ve şarkılarla rahatlıyor. Örneğin Index Grup’un patronu, TÜSİ- AD’ın eski Başkanı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik çocukluğundan beri gitar çalıyor. İTÜ yıllarında bir grup arkadaşıyla aktif çalışmalar yapmış. Bugün dost meclislerinde gitar dinletileri sunuyor.

Tutkusunu Londra'daki müzik okulundan sertifika ile belgeledi

Eczacıbaşı Topluluğu’nun eski CEO’su Dr. Erdal Karamercan da gitar çalanlardan… 1968’de düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışması’nda İstanbul Erkek Lisesi adına yarışan ve grubuyla dereceye giren Karamercan, 2013'te Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlenen liselerarası müzik yarışmasında yılın en başarılı müzisyen iş insanı seçildi. Akbank’ın Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de 2012’de aynı yarışmada bu ödülü efsanevi rock grubu Deep Purple’ın bateristi Ian Paice’in elinden aldı. Müziğe küçük yaşlarda piyano çalarak başlayan Binbaşgil, 7-8 yaşında TRT İstanbul Radyosu’nda ilk performansını sergiledi. Eğitim hayatı boyunca piyano çalmaya devam eden Binbaşgil, son yıllarda caz müziğine odaklandı.

Pandemi döneminde bestelerini yeniden düzenledi

İş dünyasının yeni nesil temsilcileri arasında da müziği tutkuyla yapan isimler var. Mehmet Kalyoncu, inşaattan enerjiye birçok sektörde faaliyet gösteren Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi. Haziran ayında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanlığı’na seçilen Kalyoncu, ileri derecede piyano çalıyor ve bu yeteneğini London School of Music sertifikasıyla belgeledi. Kalyoncu’nun kendi besteleri de var. 10 yıldır iş hayatındaki yoğunluğundan dolayı müziğe çok fazla vakit ayıramayan Mehmet Kalyoncu, pandemi döneminde aradaki farkı kapatmaya fırsat buldu. Bestelerini düzenledi ve bunlardan Yağmur&Güneş isimli parçayı sosyal iş ağı Linkedin'de takipçileriyle paylaştı…

‘Bestelerimi paylaşmama Kenan Doğulu vesile oldu’

Mehmet Kalyoncu ile müzik tutkusu hakkında sohbet ettik. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde 9 yaşında eğitime başladığını anlatan Kalyoncu, “Cemiyetteki hocam Fehamet Ünal’dan özel dersler de aldım. Daha hızlı gelişmek için Benal Tanrısever’le çalıştım. Onlarla Batı müziği çalıyorduk. Farklı alanlar için de Cengiz Tarak ile çalıştım ve bu üç hocamın benim üzerimde çok emeği var” dedi. 11 bestesi olduğunu kaydeden Mehmet Kalyoncu, bestelerini paylaşmaya başlamasının hikayesini ise şöyle anlattı:“Müzik kendi kendime vakit geçirmek istediğim bir uğraşı. Paylaşmak konusunda biraz çekiniyordum. Refik Anadol’un bir yemeğinde Kenan Doğulu da vardı. Bir mimarla sohbet ederken resim yaptığını, yakında sergi açacağını anlattı. Ben de müzikle ilgilendiğimi, beste yaptığımı söyledim. Kenan Doğulu bunu duyunca kendisine bestelerini göndermemi istedi. Ben de 2 bestemi gönderdim. Beğendi ve ben de herkesle paylaşmaya karar verdim. Sonuçta herkesin virtüöz olması gerekmiyor. Herkes güzel işleri yapabildiği kadarıyla paylaşırsa dünya güzelleşir. Çoğu insan çekiniyor ama en ufak emek bile çok değerli.” Sohbetimizde Kalyoncu’nun 5 yaşındaki kızı ile birlikte piyano çaldığını da öğreniyoruz.

Mehmet Kalyoncu, çok iyi piyano çalıyor. Bestelerini sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.