Mehmet Şuhubi: İş insanı ve sivil toplumcu

Bir sivil toplum eylemcisi olan Mehmet Şuhubi, ‘girişimcilik’ için şunları söylüyor: “Tek başına

yapıldığı zaman başarıdır. Ama asıl grup içinde kitlesel olarak yapıldığı zaman ülkenin ihtiyaçlarına cevap veren bir başarı olur, bu daha önemlidir.”

1925’de İstanbul’da doğan Mehmet Şuhubi, Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nu bitirdi. İş yaşamına özel sektörde başladı. Minüre hanımla evli olan Mehmet Şuhubi birçok şirkette yöneticilik ve genel müdürlük yaptı. 1985 yılında Tesko Tekstil’i kurdu. 1998’de yabancı Paxak şirketi ile ortaklık kurarak, şirketinin adını Tesko Paxak olarak değiştirdi. Çalışan sayısı 550’ye ulaştı. Şuhubi, 1967 yılından başlayarak uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın kuruluşunda yer alıp, 2007 yılına dek Başkan Yardımcılığını yaptı.

Türkiye Ekonomik Hukuk Vakfı kuruluşunda görev alıp başkan yardımcılığını üstlendi. 1973 yılında İplik İhracatçıları Birliği kurucuları arasında yer aldı. Avrupa ile yapılan iplik kotası görüşmelerinde 14 yıl heyet başkanlığı yaptı. 1974'te İSO Meclis üyesi oldu, 29 yıl boyunca Muhasip Üye ve Başkan Yardımcılığını üstlendi. 27 yıl TÜ- SİAD yönetiminde bulundu. Disiplin kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptı. Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası’nda 1970’te başlayan görevi 32 yıl devam etti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda denetim kurulu üyeliğinde bulundu. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu’nda 1980’den başlayarak kesintisiz olarak görev yaptı. TSE yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Rotary Kulübü’nde üyelik ve başkanlık yaptı. İKV’de 12 yıl yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

TÜBİTAK MAM’da İcra Kurulu üyeliğinde bulundu. Özetle, Şuhubi 61 yıl süreyle 20’nin üzerinde sivil toplum kuruluşunda görev alarak önemli katkılarda bulundu. Mehmet Şuhubi, STK’larda görev yapmasının amacını şöyle anlatıyor: -Bence girişimcilik, bir amaç doğrultusunda o amacı gerçekleştirinceye kadar hayatını yıpratarak ortaya koyan insanların yaptığı işe denir.

Girişimcilik tek başına yapıldığı zaman başarıdır. Ama asıl grup içinde kitlesel olarak yapıldığı zaman ülkenin ihtiyaçlarına cevap veren bir başarı olur, bu daha önemlidir.

‘’Geleceği tasarlayan adam” olarak anılan Şuhubi’ye DÜNYA olarak sağlıklı yıllar diliyorum.

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