Mekan ve zamandan bağımsız kesintisiz ihracat: TRADE365

Türkiye’nin demir ve demir dışı metaller (DDŞ) ihracatı 2020 yılında %1,52 oranında artarak 8,39 milyar dolar olarak gerçekleşmişti ve sektör Türkiye mal ihracatından %4,6 pay alarak sanayi sektörleri arasında 6. sırada yer almıştı. DDŞ sektörümüzün 2021 yılı ilk yarı ihracatı geçen yıla oranla %51,1 arttı ve Türkiye ihracatındaki payı %5,4’e yükseldi. Sektörün en yüksek aylık ihracat rakamı ise geçtiğimiz ay kaydedildi. 2021 yılında 2020 kayıpları toparlanmakla kalmıyor, her ay 2019’a kıyasla da artışlar sağlanıyor. Kritik metaller arasında yer alan ve karbonsuz yaşama yönelik gelecek yatırımlar için büyük önem taşıyan alüminyum ve bakır, ihracatı %60-70 bandında artış ile dikkat çeken alt gruplar.

DDŞ sektörümüz kapsamında alüminyum, bakır, metallerden eşyalar, demir çelik mamulleri ve diğer metallerden eşyalar ile ilgili gümrük tarife pozisyonlarını raporluyoruz, ancak sektörün temsil ve/ya doğrudan etki ettiği esas büyüklüğü görmek için takibe almamız gereken geniş bir fasıl kümesi bulunuyor. Bunlar alüminyum ve bakır alt gruplarının yanı sıra döküm, kaynak, hırdavat, metal ambalaj, endüstriyel ve genel mutfak ile yapı sektörünü içeriyor.

Ülkemizin kümülatif ihracatının azalışta olduğu 2020 yılında aylık farklı seyirler izlenmekle birlikte yılı pozitif değişim oranı ile kapatabilen sektörün ihracat rakamları üzerinde elbette emtia fiyatları, nakliye giderleri, kur farklılıkları gibi çok sayıda etken bulunuyor. Pozitif bir tetikleyici olarak, sektörün pandemi ile mücadele ederken değişen iş yapış biçimlerine ve dijitalleşmeye çok hızlı adaptasyonuna hakkını vermemiz gerekiyor.

Sosyal temasın ve iş seyahatlerinin azaldığı, bunun ikamesi olarak teknoloji kullanımının arttığı pandemi sürecinde İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) teknolojiye dayalı yenilikçi modellerin sektörü ne kadar, ne şekilde ve ne vadede etkileyeceğini iyi irdeledi. Proaktif bir şekilde ihtiyaçları tespit ederek bu ihtiyaçlara cevap veren çözümler üretti. Birlik olarak sunduğu hizmetleri bir şemsiye altında toplayacak internet ve teknoloji odaklı bir yaklaşım geliştirdi ve bu yaklaşıma Trade 365 adını verdi. İDDMİB, Trade 365 ile üyelerinin ihracatlarını artırmaya yönelik iletişim, bilgilendirme, pazarlama ve tanıtım hizmetlerini internet üzerinden veri yönetimi, yapay zeka gibi çeşitli yeni nesil teknolojiler vasıtası ile yılın 365 günü mekandan bağımsız olarak ve karşılıklı etkileşim içinde sunmayı amaçlıyor. TRADE365 projesi kapsamında sektör bazlı B2B web portalları kuruldu. Tüm sektörü bir dijital çatı altında toplayarak, hem dijital dönüşümünü tamamlamış olan ihracatçılarımıza tanıtım desteği sağlamak hem de henüz bu dönüşümü gerçekleştirememiş ihracatçılarımıza görünürlük imkanı sunmayı amaçlayan 6 sektörel B2B portalı şu an işler vaziyette:

* turkishkitchenware365.com

* turkishhardware365.com

* turkishhorecaequipment365.com

* turkishcasting365.com

* turkishcopper365.com

* turkishaluminium365.com

İhracatçılar bu portallara firma ve ürün bilgilerini ve görsellerini yükleyerek sanal ortamda görünürlüklerini artırabiliyor. Türk ihracatçısına ulaşmak isteyen yabancı satın almacılar ürünleri ve firmaları kompakt bir şekilde inceleyebiliyor; platformlara kaydolarak ihracatçılarımız ile iletişime geçebiliyor, pratik bir şekilde Zoom görüşmeleri oluşturabiliyor.

Önümüzde dönemde bu portallara sanal ticaret heyetleri ve online fuar eklentilerinin yapılması ve eğitim faaliyetlerinin entegre edilmesi planlanıyor. Böylece ihracatçılarımızın her yeni heyet öncesi hazırlık süreçleri minimize edilecek, 365 gün mekan bağımsız erişilebilirlik sağlayacak canlı bir tanıtım ve iletişim ortamı yaratılmış olacak, platforma katılan ihracatçılara dijital dönüşüm eğitimleri ücretsiz olarak sağlanacak.

Pandemi ile geçen yıldan beri dünya ticareti yeniden şekilleniyor. İDDMİB Başkanı Sayın Tahsin Öztiryaki’nin dediği gibi “Türkiye bu değişim döneminde dünyanın B planı” ve bu istatistiklerden de okunabiliyor. 2021’nin ilk yarısında ihracatta yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi sürdürülebilir kılabilmemiz çok önemli ve bu kapsamda dijitalleşme kritik önem taşıyor.