Meksika’nın ilk unicorn’u Türk şirketin tamamını alıyor

Pandemi süreci, Türkiye’de önemli e-ticaret girişimleri, platformları ve şirketleri ortaya çıkardı. İlk kez Türkiye, unicorn sınıfına pandemi sürecinde sahip oldu. Dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga’nın 1.8 milyar dolarla satın aldığı Peak Games Türkiye’nin ilk unicorn’u olma başarısını gösterirken, Getir adlı uygulama da aldığı yatırımlarla birlikte ulaştığı 7.5 milyar dolarlık değer ile bu alanda rekor kırılmasını sağladı. Türk girişimcilerinin yarattığı daha onlarca bu tür şirketin büyüme rakamları, yatırımcıların ilgi odağı oldu. Özellikle yabancıların gösterdiği bu ilgi seline, bir Türk şirket daha katılıyor. Bahsettiğim şirketin adı; Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Hizmetleri.

4 MİLYON ÜYESİ 5 MİLYON ZİYARETÇİSİ VAR

2017 yılında Mehmet Çelikkol’un öncülüğünde kurulan Araba Sepeti, oto galeriden oto tamire kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Tasit.com ve Araba.com gibi önemli firmaları da bünyesine katarak büyüyen şirket, alanında Türkiye’nin en önemli firmalarından biri. Şirketin bünyesinde yer alan Garaj Galeri, sahibi olduğu 10 bin üye ile bölgenin en büyük kapalı oto galeri pazar yeri. Yine şirketin portföyünde bulunan Tasit.com ve Araba. com, 4 milyon üyesi ve aylık 5 milyondan fazla ziyaretçisiyle Türkiye’nin önemli otomotiv pazaryerlerinden. Geçtiğimiz yıllarda Map Yatırım, Galata Business Angels, Finberg ve F+ Ventures'tan yatırım alan şirket, 2019 yılında 12 kat büyüdü. Fast Company Dergisi’nin yaptığı araştırmada Türkiye’nin en büyük internet şirketleri kategorisinde 38’inci sırada yer alan şirketin cirosu, 400-500 milyon lira bandında gösterildi. 3 yılda hızla büyüyen Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık’ı şimdilerde bir dev satın almak üzere. Amerika kıtasının en büyük kullanılmış araba platformlarından Kavak Holdings’in Araba Sepeti’nin tamamını almak için görüşmelere başladığını öğrendim. Anlaşma sağlanırsa, Meksikalı şirket, Araba Sepeti’ni alarak Amerika kıtası dışındaki ilk operasyonunu başlatmış olacak.

Meksikalı şirket 4 milyar dolarlık değere ulaştı

Japon SoftBank Group Corp tarafından desteklenen Kavak, 2016 yılında Carlos Garcia Ottati, Looreanne Garcia Ottati ve Roger Laughlin tarafından kuruldu. Geçen yıl 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan şirket, Meksika'nın ilk unicorn’u oldu. Bu yıl aldığı 485 milyon dolarlık yeni fonla 4 milyar dolarlık değere ulaşan şirket, Meksika ve ABD dışında Arjantin, Brezilya gibi pazarlarda da faaliyet gösteriyor. Şirketin CEO’u Carlos Garcia Ottati, nisana ayında verdiği röportajda “Atlantik’i geçmek bizim hedeflerimizden biri. Avrupa'da, Güneydoğu Asya'da, Orta Doğu'da önemli değere sahip olabileceğimiz birçok pazar görüyoruz” sözleriyle aslında, Türkiye ile ilgilendiklerinin sinyalini vermişti. Kavak’ın sadece Meksika’da 2 bin 500 çalışanı var. Bu istihdamın bin 500’ünü geçtiğimiz 5 ayda gerçekleştirdi.