İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının önemli bölümünü ekonomiye ayırdığı grup toplantısında Cumhurbaşkanını eleştirerek, “Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan’ın becerikli ellerinde, memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu. Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp. Gri pasaportla yurtdışına gönderilen, belediye görevlileri kayıp. Ege’de adalar, Mısır’da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken, 128 milyar dolarlık rezerv kayıp. Kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp.128 milyarı kaybeden, Powerpoint sunumlarının efendisi Damat Bakan da kayıp” dedi.

Hangi partiye oy verirse versin milletin 128 milyar doların akıbetini sorduğunu, İYİ Parti olarak her mecrada “128 milyar doları ne yaptınız? “ sorusun yönelttiklerini belirten Akşener, “128 milyar doları ne yaptınız?” diyoruz. 128 milyar doları açıklayacağız diye, 128 ayrı masal anlatıyorlar. Sonuç ortada. Milletimizin alın teri, döviz rezervimiz, birilerinin cebine girmiş” diye konuştu.

“Milletin hazinesindeki dövizi, ortalama 6.20 liralardan satan bu iktidar, bugün 8.1 lira olan döviz kuru dolayısıyla, kimin, ya da kimlerin cebine, 250 milyar lira koydunuz?” sorusunu da yönelten Akşener, “Salgında zora düşen esnafımıza, 5 milyar liralık yardımı reva gören bu iktidar, döviz işlemleriyle, kimlerin cebine bunun 50 katını koydu? Pandemide vatandaşına, 10 milyar liralık desteği reva gören bu iktidar, kimin cebine, tek kalemde bunun 25 katını aktardı? Dün, 2001 krizinde, birkaç milyar dolar için, “Dövizi sattınız, ülkeyi soydunuz” diye, yeri göğü inletiyordun. Bugün, kaybolan 128 milyar doların hesabı, sorulmayacak mı sanıyorsun? Millet soruyor, sen de çıkıp cevap vereceksin” diye konuştu.

“COVID ELÇİLİĞİNE SOYUNDU”

Pandemi ile mücadele sürecine ilişkin eleştirilerde de bulunan Akşener, “Milletimizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi, salgın konusunda da, ilk günden beri tüm uyarılarımızı yaptık. Ancak maalesef, bilim ne derse desin, tıp ne derse desin, Sayın Erdoğan, o meşhur cahil inadıyla, bildiğini okumaya devam etti. Vatandaşlarımıza ‘maske-mesafe’ dedi, kendisi, lebalep kongreler düzenleyip, COVID elçiliğine soyundu. Bilim ‘15 gün tam kapanma’ dedi, kendisi duymazdan geldi. Salgın büyüdü, bilim ‘28 gün kapanma şart’ dedi, kendisi oralı bile olmadı. En son geçen hafta, yine uzmanlara ve bilime direndi ve sonuç ortada. Salgın yavaşlamadı, tam gaz devam ediyor” dedi.