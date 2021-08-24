Memur zammı da erken seçim altlığı oldu…

6 milyon memur ve memur emeklisinin 2022-2023 zamları bana göre erken seçim altlığı özelliği taşıyor. Bu muhtemel erken seçim kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yenden seçilmesi tartışmalarına da son verecek…

4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ilk tekliflerini geliştirerek yeni teklifte bulunduklarını bunun üstüne sendikalarla anlaştıklarını söyledi.

Bakan Bilgin’in açıklamalarına göre 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında yüzde 7 + enflasyon farkı oranıyla yüzde 12 + enflasyon farkı zammı kabul edilmiş oldu. 2023 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 6 + enflasyon farkı olan teklif yüzde 8 + enflasyon farkı olarak değiştirildi. İkinci 6 ay için ise yüzde 6 + enflasyon farkı aynı oranda tutularak 2023 zammı yüzde 14 + enflasyon farkı olarak açıklandı.

Sendikaların talep ettikleri seyyanen en düşük 600 liralık zam ise kabul edilmezken buna karşılık 135 liralık tazminat 400 liraya çıkarıldı.

3600 Ek Gösterge konusu ise oluşturulacak kurulun çalışması ile ele alınıp sonuca bağlanacak. Böylece bu iki yıl için yüzde 26’ya varan zam ve enflasyon farkı erken seçim altlığını oluşturacak şekilde düzenlenmiş oldu.

Doğal olarak sonuçlanan bu sözleşme 2 yıl için Memur-Sen’in talebi olan yüzde 38’lik artışın altında kalmış olsa da memur sendikaları adına sözleşmeye imza koyan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada sözleşme sonuçlarından memnun olduklarını belirtti. Kamu işçileri ile yapılan sözleşmede bir süre önce yüzde 27.1’lik bir zam verilmişti.

Sendika başkanının açıklamasında belirttiği gibi, memur ve memur emeklilerine yapılan zamla yine tatmin edici bir sonuç ortaya koyulmuş oldu. O nedenle ben memur ve memur emeklilerine yapılan zammı da erken seçim için bir altlık olarak görüyorum. Bu muhtemel erken seçim kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi tartışmalarına da son vereceğini düşünüyorum.

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