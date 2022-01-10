Memurun ve emeklinin gözü zamlı maaş için Meclis’te

Meclis Genel Kurulu, ekonomi ağırlıklı gündemini bu hafta da sürdürecek. Kamu çalışanları ve emeklilerin bu ay zamlı maaş alabilmesi için düzenlemenin bu hafta Meclis’ten geçmesi gerekiyor. 11 Ocak Salı günü, çalışanların ve emeklilerin maaş zamlarının da yer aldığı 18 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurul gündemine gelecek. Memur ve emeklilerine yüzde 5 artı yüzde 2,5 zam ve en düşük emekli aylığının 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran yasa teklifinin 12 Ocak Çarşamba günü Meclis’ten geçmesi planlanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “12 Ocak tarihine kadar genel kuruldan yasayı geçirebilirsek, Cumhurbaşkanı 13 Ocak’ta onaylarsa 15 Ocak tarihine zamlı maaş ödemesi yetişecek. Kurumlar da gerekli hazırlıkları yaptılar” dedi. 11 Ocak Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek ekonomi torba yasasında kur korumalı mevduat hesaplarında kur farkının hazineden karşılanması, doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesi için BOTAŞ’a yetki verilmesi, müteahhitlere fiyat farkı ödenmesi, ihracatçılara 1 puanlık kurumlar vergisi indirimi ile bireysel emeklilikle ilgili düzenlemeler yer alıyor. Meclisin gündeminde bulunan bir diğer önemli düzenleme de Öğretmenlik Meslek Kanunu. Teklif, bugün Milli Eğitim Komisyonu’nda ele alınacak. Teklifl e aday öğretmenlik sınavı kaldırılırken, sınavla uzman öğretmen olanlara bin, başöğretmen olanlara 2 bin lira zam yapılacak.

CHP emekli maaşlarının eşitlenmesi için kanun teklifi verdi

CHP, emeklilerin zam oranında, memurlar ile işçi ve esnaf emeklileri arasındaki farkın giderilmesi için kanun teklifi verdi. Teklif ile 2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 25,5 olarak belirlenen işçi ve esnaf emekli zam oranının, memurlarda olduğu gibi yüzde 30,95’e yükseltilmesi öngörülüyor. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla verilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4 Maddelik Kanun Teklifi’nde işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranının, memur emeklileri için hesaplandığı şekliyle yüzde 30,95’e yükseltilmesi, ayrıca emeklilere milli gelir artışından pay verilmesi öngörülüyor.