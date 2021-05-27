Meral Akşener’in sistem açıklaması…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini 8 temel ilkede açıkladı. Bunlar arasında ülke yönetiminin fabrika ayarlarına dönmesi, güçler ayrılığı ve tarafsız cumhurbaşkanlığı ilkeleri de var.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerinin 8 temel ilkesini açıkladı.

Akşener’in açıklamalarında ana noktalar şöyle öne çıkıyor:

■ Cumhurbaşkanı 6 yıl için seçilecek. Görev süresi bitiminde aktif siyasete dönemeyecek.

■ Ülke çoğulcu demokrasi, katılımcı yönetim ve güçlü meclis ilkeleriyle yönetilecek.

■ Kuvvetler ayrılığı ve güçlü denetim yeni sistemin temelinde yer alacak.

■ BDDK, TMSF, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SPK, Rekabet Kurumu, EPDK, Kamu İhale Kurumu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu mali ve idari özerkliğe sahip olacak.

■ Bütçenin yapım ve denetimi parlamentoda hükümetçe hazırlanacak, Sayıştay denetimine tabi olacak.

■ İyileştirilmiş parlamenter sistem hukukun üstünlüğü, tarafsız-bağımsız yargı ilkesinin her vatandaşın sahip olduğu en büyük teminatı oluşturacak. ‘’Geç gelen adalet, adalet değildir’’ prensibi işletilecek. Daha etkin güvenilir hızlı adalet sağlanacak. Adli kolluk sistemi kurulacak.

■ Hakimler ve Savcılar Kurulu, 5’i kadın 15 üyeden oluşacak. Üyeler TBMM’de 3’te 2 çoğunlukla seçilecek. Adalet Bakanı ve Yardımcısı toplantılarda sadece gözlemci olacak.

■ İnsan hakları, bireysel özgürlükler hukukun en üstün seviyesinde korumasını sağlayacak ilkeler olarak değerlendirilecek.

Akşener’in açıklamalarından örgütlenme özgürlüğü, kadın hakları çevrenin tahribinin önlenmesi, medya özgürlüğü, sosyal yardımlar, seçim barajının yüzde 5 indirilmesi gibi konular da yer alıyor.

İYİ Parti’nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi ülkenin demokrasi ve parlamenter sistem açısından yeniden fabrika ayarlarına dönülmesi konusunda önemli ilkeler içeriyor.

Konunun sağlıklı bir toplum yönünde adımlar olarak görülmesi gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun ‘’Çok büyük korkum var, Türkiye’de ekonomik kriz derinleşebilir’’ sözleri dikkat çekiyor, zira bunu açıklayan isim uluslararası bir itibarın sahibi...