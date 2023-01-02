Yeni bir sayfa, yepyeni bir heyecan benim için. 19 yıllık gazetecilik hayatımın 17 yılını kapsayan otomotiv sektöründe eminim farklı mecralarda karşılaştık. Türkiye’nin otomotiv gazeteci fabrikası otohaber Dergisi Yazı İşleri Müdürü pozisyonunun ardından Almanya’nın ve dünyanın en saygın otomobil dergilerinden auto motor& sport’un 9 yıldır yayıncı ve yayın yönetmenliği koltuğunda otururken sepetimize bir kıymet daha atalım istedik. Bundan böyle otomotiv sektörünün nabzını Dünya Gazetesi’nde tutacağız. Sektörün önemli isimleri, yenilikler, lansmanlar, merak ettiğiniz konular, otomotiv hikayeleri bu sayfalarda yer alacak. Tabii günlük rutin haberlerde meslektaşlarımla ortak gündemleri yakalıyor olacağız ama ben biraz daha otomotive geniş perspektiften bakmaya çalışan yazılarla karşınızda olmayı hedefliyorum. Soru yorum ve görüşlerinizle beni besler, köşeme katkıda bulunursanız memnun olurum.

Evet yıl sonu geldi çattı, otomotiv sektörü bir üst düzey yöneticinin de anlattığı üzere adeta “check pot” yaptı. Karlılıklar üst düzey, otomobil bulmak hala zor, sıralar yazılmaya devam ediyor, en normal B segmenti otomobil bile el yakıyor C segmentleri milyon bandını çoktan aştı. Yani 2023’te de otomobil bulmak kolay olmayacak gibi gözüküyor. Otomobil tekrar bir yatırım aracına dönüştü. Normal ülkelerde insanlar birikim yaparken bizde birikim yapmanın tek yöntemi para harcayıp borçlanmak oldu, bu nedenle elinde kim ne varsa ne kadar bütçesi varsa ihtiyaç var yok demeden otomobile hücum ediyor. Bakalım bu rüzgar ne zaman dinecek?