Merkel’e “güle güle” derken…

16 yıl Almanya Başbakanı olan Merkel, 2. Dünya Savaşı sonrası siyasetçi kuşağının son örneğiydi. Şimdiden sonra onu büyük bir olasılıkla bir süpermarketin kasa kuyruğunda sırasını beklerken göreceğiz. Siyaset dünyasından bir yıldız kaydı...

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, siyasi yaşamına dün nokta koydu. 1990'da girdiği Alman parlamentosu Bundestag'ın en kıdemli üyesi, 2. Dünya Savaşı sonrası en genç kadın başbakanıydı.

Öncelikle parlak eğitiminin altını çizmeliyiz. Yetiştiği Doğu Almanya’da Rusça ve Latince’ye egemen oluşu, Putin’le Rusça görüşmesi bir yana, bir de kimya doktorası yaptı.

1954 doğumlu Merkel, gönüllü olarak Doğu Almanya’ya göç etmiş bir papazın 3 çocuğundan biri. Onu siyasete taşıyan Başbakan Kohl oldu. 1998'te CDU partisinin genel sekreteri yaptı, ondan sonra “önlenemeyen bir yükseliş‘’ yaşadı. Dr. Merkel‘i farklılaştıran neydi? Uzlaşmacı ve ortak akıl aradı: Siyaseti kendini öne çıkarmaktan çok, tarafl ar arasında uzlaşma yaratma sanatı olarak gördü, bunu yaparken de ilkelerini hiç çiğnemedi.

Politik olarak hep istikrarlı idi: Kararlı bir siyasetçiydi ama eyyamcılık yapmadı ve hep politik olarak istikrarlı kaldı.

Siyasetin dönüş ve yenilenme gerektirdiğini bildi: Atom santrallarından yana idi bu işin çıkmazını anladı, yenilenebilir enerjinin AB'deki önderi oldu. Mültecilere sıcak bakmazken, işin yaşamsal yanını anladı, 1 milyona yakın Suriyeli göçmeni ülkesine kabul etti. Çıkar sağlamadı/ayrıcalık yaratmadı: Siyaset Doğu kültüründe güç kullanımıdır. Dr. Merkel için aksini söylemek gerekiyor. Makam aracının kapısını kendi açan, hiç bir sosyal kesime ve gruba çıkar sağlamayan Merkel, politikacılığın her şeyden önce bir ‘’erdem mesleği‘’ olduğunu anlattı.

Avrupa siyaseti oluşturmada, Rusya’ya karşı tavır koymada handikapları/açmazları vardı. Ama siyasetin idealin tümden gerçekleşmesi olduğunu zaten kim söyleyebilir ki?

Merkel, şimdi büyük bir olasılıkla anılarını yazacak, ama siyasete akıl vermeyecek, ‘’bir bilen‘’ rolüne soyunmayacak.

Güle güle Merkel!

O kanımca, 2. Dünya Savaşı sonrası siyasetçi kuşağının son örnek-olay’ı idi.

16 yıl Avrupa’nın en güçlü ülkesinde yürütmenin başında idi. Şimdiden sonra onu büyük bir olasılıkla bir süpermarketin kasa kuyruğunda sırasını beklerken göreceğiz.

Bir yıldız kaydı...

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