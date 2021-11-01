Merkez 2021 enflasyon tahminini 5. kez revize etti

Faiz indiriminin ardından, geçen hafta açıklanan enfl asyon raporunda yılsonu enfl asyon tahmini yüzde 18,4’e çekildi. Böylece Merkez Bankası, 2021 yılsonu enfl asyonu tahminini beşinci kez yukarı yönlü revize etmiş oldu.

Geçen yılın başında 2021 sonu için yüzde 5,4 tahmin edilmişti. Temmuz 2020’de tahmin yüzde 6,2’ye çekildi. Ekim 2020’de bu defa yüzde 9,4’e yükseltilen tahmin, bu yılın nisan ayında, şu andaki Başkan döneminde, yüzde 12,2’ye çekildi. Temmuz ayında bir kez daha değiştirilen yılsonu tahmini yüzde 14,1 olarak ilan edilmişti. Nihayet geçen haftaki toplantıda sert bir revizyon ile Banka, 2021 sonu enfl asyon tahminini yüzde 18,4’e taşıdı.

Tahminler revize edilebilir, bunda sıkıntı yok. Ancak yapılan revizeler ile önceki tahminler arasında sapma arttıkça, sürecin sağlıklı işleyip işlemediği konusunda piyasa tarafında haklı olarak endişeler beliriyor. Üstelik, enfl asyon tahmini yukarı yönlü revize edilirken, para politikasında gevşeme yönünde adımlar atılıyor olması da, enfl asyon ile mücadele edilmediği algısını güçlendiriyor.

Bu haftaya pazartesi sabahı açıklanacak olan ekim ayı PMI verileri ile başlıyoruz. Hem Türkiye hem de önde gelen 40’a yakın ülkenin verileri yakın saatlerde açıklanacak. Net olarak bir yön vermek zor olsa da; artış eğiliminin sonuna gelindiği ve izleyen aylarda 50’ye yakınsayan değerler göreceğimizi düşünüyorum. Ağustosta 54,1 olan Türkiye PMI verisi, Eylül’de 52,5’e gerilemiş; ancak yine de sanayi üretiminde büyüme işareti vermişti. Diğer ülkelerin PMI endeksleri de, yavaşlayarak da olsa genel olarak büyüme eğilimini sürdürüyor. Dünya PMI endekslerinde yavaşlama, büyümenin de yavaşlayacağı ve 2021’de güçlü artan ihracatımızın 2022’de hız keseceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde iki önemli gelişmeyi yakından izleyeceğiz. Çarşamba sabahı açıklanacak olan Ekim ayı enfl asyonu ve aynı akşam gelecek olan Fed’in faiz kararı. Eylül ayında manşet enfl asyon yüzde 19,58, çekirdek enfl asyon yüzde 16,98’e yükselmişti. Bu hafta açıklanacak verinin yüzde 20’nin üzerinde gelmesi bekleniyor.

YURTİÇİ

Pazartesi 10:00: İSO Ekim ayı PMI endeksi

Pazartesi 11:00: Ekim ayı geçici dış ticaret verileri

Çarşamba 10:00: Ekim ayı enflasyonu

YURT DIŞI

Pazartesi gün boyu: PMI endeksleri

Çarşamba 21:00: FED faiz kararı

Cuma 15:30: ABD Ekim ayı işsizlik ve tarım dışı istihdam