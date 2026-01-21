Merkez bankacılığı aynı araçla neden farklı sonuçlar üretiyor?
22 Aralık’ta hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de Federal Reserve faiz kararlarını açıklıyor. Türkiye’de bu tür tarihler çoğu zaman “kritik eşik” ya da “ekonominin kader günü” olarak sunuluyor. Oysa bu yaklaşım, meseleyi olduğundan dar bir çerçeveye sıkıştırıyor. Çünkü faiz kararları, tek başına ekonomik gidişatı belirleyen nedenler değil; merkez bankacılığı denen uzun kurumsal sürecin anlık çıktılarıdır. Asıl belirleyici olan; bu kararların hangi hukuki ve kurumsal zeminde alındığı, ne ölçüde öngörülebilir olduğu ve siyasetle nasıl bir ilişki içinde üretildiğidir.
Bu yazının temel iddiası nettir:
Aynı para politikası araçlarını kullanan ülkeler, farklı merkez bankacılığı mimarileri nedeniyle tamamen farklı ekonomik sonuçlar üretmektedir.
Merkez bankacılığı neden doğdu? Tarihsel arka plan
Modern merkez bankacılığı, yaygın kanaatin aksine enflasyonla mücadele amacıyla doğmadı. 1694’te kurulan Bank of England, İngiliz devletinin savaş borçlarını finanse edebilmesi için oluşturuldu. Uzun yıllar boyunca merkez bankalarının temel işlevi fiyat istikrarı değil; devlet finansmanını sürdürülebilir kılmak, bankacılık sistemini ayakta tutmak ve ödeme sistemlerini düzenlemek oldu.
Bu yapı 20. yüzyılın ortalarına kadar büyük ölçüde korundu. Ancak 1970’lerde ABD ve Avrupa’da yaşanan petrol krizleriyle birlikte enflasyon oranları %15–25 bandına çıktı. Bu dönem, merkez bankacılığı açısından tarihsel bir kırılmaya işaret eder. Enflasyonun geçici bir arz şoku değil, yanlış para–maliye politikası bileşimleriyle beslenen kalıcı bir sorun olduğu anlaşıldı. Böylece merkez bankalarının temel hedefi fiyat istikrarı olarak yeniden tanımlandı.
Faiz politikasının olumlu ve olumsuz yönleri
Olumlu -yönler
a)Enflasyon kontrolü: Yüksek faiz politikası, talep daraltıcı etkisiyle enflasyonu düşürmeye yardımcı olabilir.
b)Finansal istikrar: Daha yüksek faizler, yabancı yatırımcı için getiri cazibesini artırabilir ve finansal piyasalarda istikrarı destekleyebilir.
c)Beklenti yönetimi: Net faiz politikası, piyasa beklentilerini şekillendirir ve politika belirsizliğini azaltır.
Olumsuz yönler
a) Büyüme baskısı: Yüksek faizler yatırımları yavaşlatabilir ve ekonomik büyümeyi frenleyebilir.
b) Döviz kuru etkileri: Faiz indirimleri kısa vadede yerel para birimi üzerinde baskı oluşturabilir.
c) Geçiş etkisi sorunları: Faiz değişiklikleri kredi ve mevduat faizlerine eş zamanlı geçmeyebilir; bu da politika etkinliğini sınırlayabilir.
Özerklik ve bağımsızlık: Hukuki çerçeve ne söyler?
Merkez bankacılığında sıkça karıştırılan iki kavram vardır: özerklik ve bağımsızlık. Özerklik, merkez bankasının kurumsal ve mali işleyişini kendi içinde düzenleyebilmesidir. Bağımsızlık ise para politikası kararlarını siyasi otoriteden talimat almadan alabilme kapasitesidir. Merkez bankası kanunları bu ayrımı açık biçimde tanımlar. Örneğin TCMB Kanunu’nda banka, araç bağımsızlığına sahip bir kurum olarak tanımlanmıştır; ancak hedef bağımsızlığı sınırlıdır. Bu durum, karar alma sürecinde siyasi alanla temasın her zaman açık kalması anlamına gelir.
TCMB, Fed ve ECB: Öncelikler nerede ayrışıyor?
Burada asıl fark, faiz oranlarında değil, kurumsal önceliklerde ortaya çıkar.
TCMB’nin önceliği
TCMB Kanunu’na göre bankanın temel amacı fiyat istikrarıdır. Ancak uygulamada bu hedef, büyüme, kredi genişlemesi ve finansal istikrar gibi unsurlarla sık sık birlikte ele alınmaktadır. Bu durum, fiyat istikrarının tek ve tartışmasız bir çıpa haline gelmesini zorlaştırmaktadır.
Fed’in önceliği
Federal Reserve ise çift hedefe sahiptir:
-Fiyat istikrarı
-Maksimum istihdam
FED açısından kritik nokta şudur: Bu iki hedef siyasi değil, teknik bir denge problemi olarak ele alınır. Bugün FED politika faizini %3,50 – %3,75 aralığında tutarken, enflasyon %3 civarında seyretmesine rağmen erken faiz indiriminden kaçınmaktadır. Çünkü FED için öncelik, enflasyon beklentilerinin kalıcı biçimde bozulmamasıdır.
ECB’nin önceliği
European Central Bank için ise öncelik çok daha nettir: fiyat istikrarı tek ve tartışmasız hedeftir. ECB’nin hukuki çerçevesi, büyüme ve istihdam hedeflerini ancak fiyat istikrarı sağlandıktan sonra ikincil hedefler olarak ele almasına izin verir. Bu netlik, ECB’nin kararlarını siyasi baskılara karşı daha dayanıklı kılar.
Rakamsal karşılaştırma: Kurumsal netlik ne üretiyor?
1980–2020 döneminde:
-ABD ve Almanya’da ortalama enflasyon %2–3 bandında gerçekleşti.
-Aynı dönemde Türkiye’de ortalama enflasyon %30–35 bandında seyretti.
Bu farkın nedeni faiz seviyesi değildir. Temel fark, merkez bankalarının önceliklerini ne kadar net ve tutarlı biçimde uygulayabildiğidir. Önceliklerin bulanıklaştığı ülkelerde, para politikası beklenti yönetimi işlevini kaybeder.
Türkiye’de aynı faiz neden aynı sonucu vermiyor?
Türkiye deneyimi bu noktada öğreticidir. (Üstteki tablo)
Aynı faiz oranı, farklı dönemlerde tamamen zıt sonuçlar üretmiştir. Bunun nedeni faiz seviyesi değil; merkez bankasının algılanan bağımsızlığı, kararların sürekliliği ve siyasetle kurduğu mesafedir.
Türkiye’de para politikası neden zayıf aktarım üretiyor?
Türkiye’de sorun yalnızca faiz seviyesi değildir; para politikasının aktarım kanalları da zayıftır. Faiz artışları kredi piyasalarına gecikmeli yansırken, faiz indirimleri hızla döviz talebine dönüşebilmektedir. Bunun temel nedeni, para politikasının uzun süredir beklenti kanalı üzerinden değil, idari ve yönlendirici araçlarla çalıştırılmaya çalışılmasıdır. Bu durum, TCMB’nin özerkliğini fiilen sınırlamakta ve merkez bankası kararlarının ekonomide öngörülen etkiyi yaratmasını zorlaştırmaktadır.
Faiz tartışması değil, merkez bankacılığı tartışması
22 Aralık’ta açıklanacak faiz kararları teknik olarak 100–150 baz puanlık değişiklikler içerebilir. Ancak Türkiye’nin temel sorunu bu değildir. Türkiye’de sorun:
-Faizin yüksekliği değildir,
-Faizin düşüklüğü hiç değildir.
Sorun, merkez bankacılığının hâlâ siyasi gölge etkisine girme ihtimalidir.
FED ve ECB bugün görece daha düşük faizlerle istikrar üretebiliyorsa, bu faizleri “doğru” ayarladıkları için değil; önceliklerini tartışma dışı bırakabildikleri için mümkündür. Türkiye’de ise piyasa hâlâ şu soruya net bir cevap aramaktadır: Bu soru yanıtlanmadıkça, faiz indirimi de faiz artışı da kalıcı güven ve istikrar üretmez. Türkiye’nin ihtiyacı yeni bir faiz seviyesi değil; merkez bankası kanunu ve uygulamasıyla tutarlı, siyasal döngülerden arındırılmış kalıcı bir kurumsal akıldır.
Son sözler: “Bütün fırtınalar hayatınızı bozmak için gelmez, bazıları yolunuzu temizlemek için gelir” Paulo Coelho
“Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için kuvvet, değiştirebileceğim şeyler için cesaret ve bu ikisini birbirinden ayırmak için akıl ver” Epiktetos
