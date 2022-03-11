Merkez bankaları altına yönelir mi?

Gelecek hafta merkez bankaları haftası olacak (FED-BOE-ECB- SELIC- Endonezya- Rusya). Gerçekleşecek olan toplantılarda özellikle FED izlenecek. FED’in uzun bir aradan sonra faiz artırımı yapması bekleniyor. Ne kadarlık artış olacağı ise en fazla merak edilen konu…

Sadece FED’in kararı değil, aynı zamanda 2022 yılına ilişkin projeksiyonları da yakından izlenecek. Zira Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni durum fiyatlanıyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın yaptırımlar sonrası atacağı adımların ne olacağı da önemli.

Rusya borçlarını ödeyemeyebilir

Rusya’nın işi zorlaşıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'nın devlet tahvillerinin notunu daha da düşürerek 'çöp' seviyesine indirirken, ülkenin yakında borçlarını ödeyemez duruma düşebileceğini bildirdi. Acaba öyle mi? Yaşayıp, göreceğiz.

Fitch, Rusya'nın statüsünü yatırım yapılabilir ülkeler düzeyinden aşağıya indirdikten sadece birkaç gün sonra, neredeyse en düşük seviyeye indirdi. Bu, Ukrayna'nın işgali ardından kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın ekonomik itibarına inen son darbe oldu. Bunun genişleyerek devam etmesi beklenebilir. Bu da emtia fiyatlarındaki hareketli seyri etkileyecektir.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Altın nasıl yüzyıllardır yerini koruyabilmiş?

Satınalma gücünü koruması, değer saklama aracı olarak tüm dünya tarafından kabul edilmesi, siyasi ve ekonomik belirsizliklerde güvenilir olması her dönemde ilgi görmesini sağlıyor.

Merkez Bankaları neden altına yönelir?

Genelde merkez bankaları açısından başvurulabilecek son kaynak olarak değerlendirilir. Son dönemde dünya ekonomisinde yaşanan krizler, politik gerilimler altının daha fazla önemini artırdı. Merkez bankaları altın pozisyonlarını güçlü tutma eğilimine girdi.

NOT

RİSKLER ALTINI GÜNDEMDE TUTUYOR

Savaş ve enflasyon; kaygı ve korku… Altın fiyatlamasının en önemli göstergeleri ve altın fiyatları hiç olmadığı kadar değişken bir dönem geçiriyor. Kısaca altın yine revaçta…

Altın ve diğer emtialar, Rusya'nın Ukrayna’yı işgali ve salgının yarattığı tedarik zinciri sorunlarını şiddetlendiren yaptırımların etkisiyle son zamanlardaki zirvelerinden çıkıyor. Bu arada, yatırımcılar küresel ekonomiye yönelik enflasyonist bir şok tehdidi konusunda endişelerini sürdürüyor.