Merkez Bankası döviz rezervlerinde 100 milyar dolar tartışması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ne giderken düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıklamasının ardından Merkez Bankası rezervleri yeniden siyasette tartışma konusu oldu.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 128 milyar dolara hala bir cevap alınmamışken, özet bir bilgi dahi sunulmamışken, Cumhurbaşkanı’nın NATO görüşmelerine giderken yaptığı açıklamanın manidar olduğunu belirterek, bu tür açıklamaları Merkez Bankası başkanlarının yapması gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası’nın kendine ait bir nakdinin söz konusu olmadığını belirten Tatlıoğlu, “Merkez Bankası’nın 160 milyar dolarlık yükümlülükleri vardır. Merkez Bankası’nda bugün eksi 57 milyar dolar bir rezerv söz konusudur ve ilk defa Merkez Bankası bu kadar yüksek bir eksi rezervdedir” dedi.

Merkez Bankasının 2001 krizinde bile yaklaşık 5.7 milyar dolar artı rezervi söz konusu olduğunu söyleyen Tatlıoğlu, Türkiye’nin son 10 yılı 30 milyar dolarlık artı bir rezerv ile geçirdiğini ancak partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte 128 milyar dolarlık satışın söz konusu olduğunu ifade etti.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında “Bugün Türkiye’nin artı 30 milyar dolara dönmek için 90 milyar dolarlık döviz satın alması gerekir. Bunu bir yılda yapmaya kalkarsanız Türk Lirasının 15 liranın üzerine çıkacağı aşikardır. Bu aynı zamanda önemli bir güvenlik açığıdır. Türkiye’nin hızla bunları besleyen partili cumhurbaşkanlığı sisteminden çıkması gerekir” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Mecliste düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin rezervlere ilişkin sorusu üzerine “Sayın Cumhurbaşkanımız net, resmi rakamları ortaya koyan bir mercidir. Bu durum nettir” yanıtını verdi.

İdarenin başvurulara yanıt verme süresi 30 güne iniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu , basın toplantısında üzerinde çalıştıkları yasa teklifleri hakkında bilgi verdi.

Hayvanları Koruma Kanunu ile 4. Yargı Paketi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, yargı paketinin bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta Meclis’in gündemine getireceklerini söyledi.

Yargı paketinde vatandaşın lehine bir çok düzenlemenin yer aldığına dikkat çeken Akbaşoğlu, idarenin vatandaşların başvurularına yanıt verme süresini 60 günden 30 güne indirdiklerini,vatandaşların idareye karşı dava açma süresinin ise 60 gün olarak muhafaza edildiğini belirtti.