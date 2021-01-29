Merkez Bankası gençlere ayçiçeği /buğday ektirip/biçtirmeli!
Merkez Bankası (MB) Başkanı Naci Ağbal:
“…Gıda fiyatları için; Tarladan sofraya olan üretim/ dağıtım aksaklıklarını gidermeliyiz…”
★ ★ ★
Kendilerine olan ve artarak devam eden “öldürücü bağımlılığın”, sadece “üretimle” azalabileceğinin farkında…
Geçen yıl, düşük faizle 5 trilyon dolar dağıtan MB’ler de…
Yüksek faizle döviz girişi sağlamaya çalışan MB’ler de...
★ ★ ★
Üretimi, dolayısıyla ekonomileri sırtlayacak gençler mi?
★ ★ ★
Yapısal sorunların az olduğu Fransa gibi ülkelerde, çalışma kamplarında...
Örneğin, ekim/hasat için “400 bin gönüllü genç” tarlada...
Boş oteller, teknoloji kamplarına çevrilmiş durumda...
Üretmeyi/teknoloji geliştirmeyi/yardımlaşmayı görerek/uygulayarak öğreniyor...
★ ★ ★
Bizde:
Binlerce hektar arazi ve yüzlerce otel boşken...
Gençler evde...
★ ★ ★
Galiba burada da MB devreye girmeli!
Eğitim, tarım gibi bakanlıkların görevini de üstlenmeli!
Ve…
Mevcut eğitim sistemi ve yapının işsiz bıraktığı gençleri, boşta duran arazilere/ otellere/madenlere/fabrikalara/ Ar-Ge merkezlerine yönlendirmeli...
Yüksek rezervli güçlü MB ve düşük faizli yapının bu yolla sağlanabileceğine “inandırmak/ ikna için” bu yolu da denemeli!
VELHASIL…
Yüksek enflasyon… İşsizlik/gelirlerde düşüş/ talepte azalma… Borçlanma maliyetinde artış…
Tüm bu fotoğrafa neden olan kültürün/ eğitimsizliğin ve dolayısıyla ortaya çıkan üretimsizliğin/ verimsizliğin ortadan kalkması için, tüm sorumlular en az, “Bu işlerden en az sorumlu MB” kadar çaba göstermeli…