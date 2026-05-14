Merkez Bankası haziranda ne yapacak?
Merkez Bankası’nın yılın dördüncü faiz kararını açıklamasına aslında yaklaşık bir aylık süre var. Önceden açıklanan takvime göre Merkez Bankası, 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak.
Mayıs enflasyonu ne söyleyecek?
Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde mayıs ayı enflasyon rakamlarını da hep birlikte görmüş olacağız. Mevcut gidişata göre mayıs ayı enflasyonunun, nisan ayının aksine, %1’li seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Esasen elektrik fiyatlarındaki ayarlamalar dâhil birçok düzenleme nisan ayında tamamlandı. Ayrıca mayıs ayı içerisinde Kurban Bayramı’nın bulunması nedeniyle çalışma günü sayısı da genel olarak daha düşük olacak; yaklaşık 19 iş günlük bir dönem yaşanacak.
Bu durum, enflasyon gelişmeleri açısından olumlu olmakla birlikte; özellikle ihracat ve dolayısıyla dış ticaret rakamları bakımından olumsuz etkiler doğurabilecek bir unsur olarak değerlendirilebilir.
Dış ticarette karışık görünüm
Dış ticaret rakamlarına baktığımızda nisan ayı; geçen yıl Ramazan Bayramı’nın aynı döneme denk gelmesinin de etkisiyle, ihracatta güçlü bir artışın yaşandığı bir ay oldu. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Buna karşılık ithalat ise aynı dönemde %3,1 artışla 33,9 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakamlar çerçevesinde aylık bazda 8,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı oluşurken, geçen yılın aynı ayına göre açık yaklaşık 3,6 milyar dolar daha düşük gerçekleşti.
Ocak-nisan dönemine baktığımızda ise dış ticaret açığı 37,2 milyar dolar oldu. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,6 milyar dolarlık artış anlamına geliyor. Geçen yıl aynı dönemde dış ticaret açığı 34,6 milyar dolar seviyesindeydi.
Küresel gelişmeler ve belirsizlikler
Uluslararası gelişmelere baktığımızda, ABD ve İsrail’in başlattığı İran gerginliğinin barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz net değil. Mevcut izlenim; özellikle sonbahardaki seçimleri dikkate alan Trump’ın, yeniden daha büyük bir çatışmanın içerisine girmekten ziyade, “savaşı kazanmış” görüntüsü oluşturabilecek bir sonuca ulaşma çabasında olduğu yönünde. Ancak Trump’ın gün içerisinde değişebilen tutum ve davranışları ile bunların uluslararası siyaset ve ekonomi üzerindeki etkileri dikkate alındığında, kesin konuşmanın kolay olmadığını da belirtmek gerekir.
Maliye politikası ve bütçe cephesi
Maliye ve bütçe tarafında ise elimizdeki son gerçekleşmeler mart ayına ait olduğu için nisan ayındaki tabloyu henüz tam olarak bilmiyoruz. Ancak Meclis’te önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen; yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması, yurt içinde kayıt dışı kalan varlıkların sisteme dâhil edilmesi ve tecil-taksitlendirme sürelerinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren paket dikkate alındığında, vergi gelirlerinde kayda değer bir olumsuzluk yaşanmayacağı değerlendirilebilir. Zaten kamu maliyesi açısından temel konu, özellikle deprem bölgesi dışındaki bina ve benzeri yatırım harcamalarında bir miktar tasarrufa gidilmesinin olumlu sonuç verecek olmasıdır.
Merkez Bankası faizi değiştirir mi?
Bütün bu değerlendirmeler ışığında, Merkez Bankası’nın önümüzdeki ay yapılacak toplantıda faiz artırımı yapmayacağı yönündeki beklenti daha güçlü görünüyor. Bununla birlikte, yalnızca mayıs ayındaki olumlu enflasyon verilerine bakılarak faiz indirimi kararı verilmesi de kolay görünmüyor. Özetle beklentimiz, olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı sürece Merkez Bankası’nın politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmemesi yönündedir.
Ancak günümüz ekonomisinde bir ayın bile oldukça uzun bir süre olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle bugünden kesin bir değerlendirme yapmak kolay değildir. Ayrıca Merkez Bankası’nın 23 Temmuz’da yeniden bir faiz toplantısı yapacak olması da haziran ayında politika faizinde değişikliğe gidilmemesi beklentisini destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkmaktadır. Bekleyip hep birlikte göreceğiz.
