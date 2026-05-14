Merkez Bankası haziranda ne yapacak?

Merkez Bankası’nın yılın dördüncü fa­iz kararını açıklamasına aslında yak­laşık bir aylık süre var. Önceden açıklanan takvime göre Merkez Bankası, 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak.

Mayıs enflasyonu ne söyleyecek?

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde mayıs ayı enflasyon rakamlarını da hep bir­likte görmüş olacağız. Mevcut gidişata göre mayıs ayı enflasyonunun, nisan ayının ak­sine, %1’li seviyelerde gerçekleşmesi bek­leniyor. Esasen elektrik fiyatlarındaki ayar­lamalar dâhil birçok düzenleme nisan ayın­da tamamlandı. Ayrıca mayıs ayı içerisinde Kurban Bayramı’nın bulunması nedeniyle çalışma günü sayısı da genel olarak daha dü­şük olacak; yaklaşık 19 iş günlük bir dönem yaşanacak.

Bu durum, enflasyon gelişmeleri açısın­dan olumlu olmakla birlikte; özellikle ihra­cat ve dolayısıyla dış ticaret rakamları bakı­mından olumsuz etkiler doğurabilecek bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Dış ticarette karışık görünüm

Dış ticaret rakamlarına baktığımızda ni­san ayı; geçen yıl Ramazan Bayramı’nın aynı döneme denk gelmesinin de etkisiyle, ihra­catta güçlü bir artışın yaşandığı bir ay oldu. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Buna karşılık ithalat ise aynı dönemde %3,1 artışla 33,9 milyar dolar seviyesine çık­tı. Bu rakamlar çerçevesinde aylık bazda 8,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı oluşurken, geçen yılın aynı ayına göre açık yaklaşık 3,6 milyar dolar daha düşük gerçekleşti.

Ocak-nisan dönemine baktığımızda ise dış ticaret açığı 37,2 milyar dolar oldu. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,6 milyar dolarlık artış anlamına geliyor. Ge­çen yıl aynı dönemde dış ticaret açığı 34,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Küresel gelişmeler ve belirsizlikler

Uluslararası gelişmelere baktığımızda, ABD ve İsrail’in başlattığı İran gerginliğinin barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı he­nüz net değil. Mevcut izlenim; özellikle son­bahardaki seçimleri dikkate alan Trump’ın, yeniden daha büyük bir çatışmanın içerisi­ne girmekten ziyade, “savaşı kazanmış” gö­rüntüsü oluşturabilecek bir sonuca ulaşma çabasında olduğu yönünde. Ancak Trump’ın gün içerisinde değişebilen tutum ve davra­nışları ile bunların uluslararası siyaset ve ekonomi üzerindeki etkileri dikkate alındı­ğında, kesin konuşmanın kolay olmadığını da belirtmek gerekir.

Maliye politikası ve bütçe cephesi

Maliye ve bütçe tarafında ise elimizdeki son gerçekleşmeler mart ayına ait olduğu için nisan ayındaki tabloyu henüz tam olarak bil­miyoruz. Ancak Meclis’te önümüzdeki gün­lerde yasalaşması beklenen; yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması, yurt içinde kayıt dışı kalan varlıkların sisteme dâhil edilmesi ve tecil-taksitlendirme süre­lerinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren paket dikkate alındığında, vergi gelirlerinde kayda değer bir olumsuzluk yaşanmayaca­ğı değerlendirilebilir. Zaten kamu maliyesi açısından temel konu, özellikle deprem böl­gesi dışındaki bina ve benzeri yatırım harca­malarında bir miktar tasarrufa gidilmesinin olumlu sonuç verecek olmasıdır.

Merkez Bankası faizi değiştirir mi?

Bütün bu değerlendirmeler ışığında, Merkez Bankası’nın önümüzdeki ay yapı­lacak toplantıda faiz artırımı yapmayaca­ğı yönündeki beklenti daha güçlü görünü­yor. Bununla birlikte, yalnızca mayıs ayın­daki olumlu enflasyon verilerine bakılarak faiz indirimi kararı verilmesi de kolay gö­rünmüyor. Özetle beklentimiz, olağanüs­tü bir gelişme yaşanmadığı sürece Merkez Bankası’nın politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmemesi yönündedir.

Ancak günümüz ekonomisinde bir ayın bile ol­dukça uzun bir süre olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle bugünden kesin bir de­ğerlendirme yapmak kolay değildir. Ayrı­ca Merkez Bankası’nın 23 Temmuz’da ye­niden bir faiz toplantısı yapacak olması da haziran ayında politika faizinde değişikliğe gidilmemesi beklentisini destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkmaktadır. Bekle­yip hep birlikte göreceğiz.