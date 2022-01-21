Merkez Bankası ve tahmin ekonomisi…

İçinde bulunduğumuz dönemi, “Tahmin ekonomisi” olarak nitelendirenlerimiz var…

Yıllık enflasyon beklentilerinin yüzde 20 ile yüzde 55 arasında, dolar kuru beklentilerinin 9.50 TL ile 24 TL arasında şekillendiği bir süreçte, bu nitelendirme doğal…

* * *

Aslında, iktisat biliminin temelindedir “tahmin”…

* * *

Hacettepe’de iktisat okurken…

En zorlandığım dersti “ekonometri” ve “iktisadi analiz”…

* * *

Para, istatistik, makro, mikro dahil, diğer derslerin sınavlarına “tek salon” yetiyordu…

Ama ekonometri sınavları, alttan alanların (sınıfta kalanların) çokluğu nedeniyle, 3 koca amfide (basamaklı derslik) yapılabiliyordu…

* * *

Yani ekonometriyi, Türkiye’nin en iyi 3 iktisat fakültesinden birinde, öğrenemedik…

Sınavlardan nasıl geçtiğimizi de anlayamadık…

* * *

Nedir ekonometri?

En basit anlatımıyla, iktisadi ilişkileri tahmin etmek…

* * *

Yani…

Bir üründe yapacağınız yüzde 10’luk indirimin, o ürünün pazarlamasına yapacağı etkiyi hesaplayabilmek…

Yapılacak reklamın, teknolojik yatırımın, verimlilik ile ilgili alınacak kararın getirisini hesaplayabilmek ve ona göre karar almayı sağlamak…

Yani…

Matematik ve istatistik disiplinlerinden faydalanarak, iktisat teorilerini de kullanarak tahmin yapmak…

VELHASIL

Tahmin…

Yatırımdan pazarlamaya, enflasyondan faize “ekonomiyi oluşturan tüm parametrelere” yön verir…

Ve yapılması gerekir…

Ancak MB gibi kamu kurumlarımızın yaptığı tahminlerin, çok çok uzağında kalınması ve eğitimden kurum işleyişlerine kadar yaptığımız uygulamalar; tahminin, başka şeylerle karıştırılmasına ve ekonomiyi verimlilikten uzaklaştırmaya yetiyor…