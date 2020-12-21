Merkez Bankası yılın son hamlesine hazırlanıyor

Geçen çarşamba TCMB Başkanı Naci Ağbal tarafından açıklanan 2021 Yılı Para ve Kur Politikası, beklentilerin ötesinde pozitif bir karşılık buldu. Ağbal’ın konulara hâkimiyeti, sorulara cevapları ve para politikasının geleceğine yönelik açıklamaları, ekonomi üzerindeki soru işaretlerinin azalmasını sağladı. Geçen hafta dolar/TL kuru 40 kuruşluk gerileme ile 7,60’a indi. Kasım başında 550 puan olan Türkiye’nin CDS primi ise cuma günü, 350’ye inerek son 9 ayın en düşüğünü gördü.

Haftaya bu iyimserlikle başlıyoruz.

Bu sabah 10’da aralık ayı tüketici güven endeksi açıklanıyor. Endekste anlamlı bir yükseliş görme olasılığımız çok güçlü. Aralık ayında tüketici güveninde artış beklememizin birkaç nedeni var. Bunlardan biri COVID-19’a karşı aşı uygulamalarının başlaması ile küresel iyimserliğin pekişmesi. İkincisi, ekonomi yönetimindeki değişim sonrası, piyasalardaki olumsuz havanın dağılması. Biliyorsunuz tüketici güveni anketleri, her ayın ilk iki haftasında gerçekleştiriliyor. Ekonomi yönetimindeki değişim kasımın 9’undan sonra etkili olduğu için önceki ay bu gelişmenin tüketici güveni üzerine etkisi ya yoktu ya da yok denecek kadar azdı.

Bu haftanın en önemli gelişmesi perşembe günü 14’te açıklanacak olan faiz kararı. Çok sayıda ekonomist, Merkez Bankası’nın bir miktar daha faiz artış yapmasının gerekliği olduğu konusunda hemfikir. Nitekim şu anda enfl asyon ve politika faizi arasında çok küçük bir marj var. Arada hem risk primini fiyatlayacak hem de gelecek aylarda artmasını beklediğimiz enfl asyonu da karşılayacak bir fark olması bankanın elini rahatlatır.

Geçen haftaki konuşmasında Ağbal, bu toplantıda faiz artışı yapılıp yapılmayacağına dair herhangi bir işaret vermedi. Ama şu ana kadarki performansı ile Merkez Bankalarının sürpriz yapmayacağını bilecek vizyona sahip bir Başkan portesi çizmeyi başardı. Ben bu nedenle yılın son PPK’sının sadece faize değil, bankanın hanesine de artı çizilecek bir toplantı olacağını düşünüyorum.

Haftayı güven endeksleri ile tamamlıyoruz. Perakende, inşaat ve hizmet sektörlerinin yanı sıra reel kesim güven endeksi de cuma sabahı açıklanacak. İnşaat dışındakilerde pozitif seyrin devam ettiği sektörlerde bu ay da benzer sonuçları gelmesi muhtemel.

YURT İÇİ

Pazartesi 10:00 Aralık ayı tüketici güven endeksi

Perşembe 14:00 PPK faiz kararı

Cuma 10:00 Aralık ayı sektörel güven endeksleri

Cuma 10:00 Aralık ayı reel kesim güven endeksi

Cuma 10:00 Aralık ayı kapasite kullanım oranı

Cuma 11:00 Kasım ayı turist verisi

YURT DIŞI

Salı 10:00 Almanya Gfk Aralık tüketici güveni

Çarşamba 18:00 ABD Aralık Michigan güven endeksi

Perşembe 16:30: Almanya Kasım ayı dayanıklı mal siparişleri