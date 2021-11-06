Merkez Bankası’ndan beklenmedik oranda faiz indirimi (2)

Zafer ÖZCİVAN

Ekonomist

zozcivan@hotmail.com

Bir önceki yazıda T.C. Merkez Bankası para politikaları kurulunun 21 Ekim 2021 de yaptığı toplantıda politika faizini beklenmedik şekilde 200 baz puan düşürmesinin sonuçlarını anlatmaya çalışmıştım. Devam edelim. Faiz indiriminin yapıldığı günlerde Uluslararası Mali Eylem Görev Güzü (FATF) tarafından gri listeye alındık. Sebep olarak da “kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterli önlem alınmadığı” gerekçe gösterildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı gri listeden en kısa sürede çıkabilmek için gerekli çalışmaların yapılacağının açıkladı. ABD teröristlere binlerce tır dolusu silah ve maddi kaynak desteği veriyor buna ses çıkaran maalesef yok. Geri listeye alınmamızın en önemli olumsuz sonuçlarından birisi yabancı yatırımcıların ülkemize duyduğu güveni azaltacaktır. Merkez Bankası’na döviz rezervi sağlamanın en önemli yollarından biri olan yabancı yarımcının ülkemize yatırım yapmasının sağlanması bu durumda çok zora girmiştir. Zaten bırakın yabancı para girişini geçen aydan bu yana yaşanan faiz indiriminin verdiği güvensizlik nedeniyle yabancılar paralarını çekmeye başlamışlar ve yurt dışına para çıkışı önemli seviyelere gelmiştir.

Yükselen döviz kurları dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için iğneden ipliğe her ürünün fiyatlarının yükselmesine sebep olacağından enflasyon da yükselecektir. Özellikle enerji konusunda tam olarak dışa bağımlıyız. Bazı muhalefet parti liderlerinin dediği gibi bu kış dar gelirli ve emekli vatandaşlarımız için çok zor geçecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz iki hafta içinde akaryakıta üçüncü defa zam yapıldı. Elektrik ve doğalgaz zamları da bir hayli yüksek oranlarda gelecektir. Akaryakıt fiyatları tüm dünyada artarken bizde bir kısmı eşel mobil sistemi ile Özel Tüketim Vergisinden karşılanmaktaydı. Ama geldiğimiz noktada onun da limitine yaklaştığımız için gelen zamların tüketime yansıması kaçınılmaz olacaktır.

Yüksek enflasyon sonucu milli gelirimiz ve fert başına millî gelirimiz de düşecektir.2023 yılında 33 milyon dolara yükseleceği ifade edilen fert başına milli gelir inandırıcı değildir. Hesaplama yöntemi yanlış olabilir. Bugün için fert başına milli gelirimiz 8700 dolar olarak hesaplanmaktadır.

Bir diğer önemli husus, ilaç fiyatları dövize endeksli olduğu için gelen zamlar nedeniyle bazı ilaç depolarının satışı kısıtlayarak ilaç yokluğuna sebep olmasıdır. Her yıl şubat ayında yapılan ilaç fiyat ayarlamalarını bekleyen firmalar şubata kadar milletimize ilaç sıkıntısı yaşatacağı kesindir.

Bu tabloya göre tasarrufçular paralarını TL mevduatında tuttukları taktirde enflasyonun altında gelir elde edecekleri için zarar etme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tasarruf sahipleri doğal olarak en yüksek getiriyi elde etmeye çalışacaklardır. Dolayısıyla dövize yatırım yapanlar kazanacaklardır.

Cebimizden para çıkmayacak sözü ile yaptırılan oto yol, şehir hastaneleri, köprüler, tüneller de zaten uzun vadeli borçlanmamız karşılığında yapılmaktaydı. Döviz kurlarının tırmanışa geçmesiyle bu yatırımlara ödeyeceğimiz para tutarları da çoğalacaktır. Başka bir ifade ile Yap İşlet Devret modeli ile yapılan yatırımlar sırtımızdaki ağırlıklarını katlayarak arttıracaklardır. Bu sebeple çocuklarımız torunlarımız dahi borçlu doğmakta ve onları karanlık bir tablo beklemektedir.

Döviz kurlarının 30 kuruş artmasıyla birlikte dış borcumuz 46 milyar TL artmıştır. Kurların yükselmesine merkez bankası müdahale etmediğine göre Merkez Bankası’nın yeterli miktarda rezervi olmadığı söylenebilir. Çünkü kur yüksekliğine engel olmanın yolu merkez bankasının bankalar vasıtasıyla piyasaya bol miktarda döviz sürerek arz fazlası yaratması ve kurların yükselmesini engellemesidir. Ancak dövizimiz yoksa ne yapabiliriz? Zaten yükselen kur karşısında çözüm üretecek materyalimiz yok. Daha önceki hazine ve maliye bakanı Sn. Berat Albayrak döneminde bu yolla kurların önüne geçebilmemiz için 128 milyar doları satmıştık ve kasamız boşalmıştı. Düşük faizde ısrar edilmesi bu dönemde de geçerliliğini korumuştu.

Bugün ülkemiz nüfusunun yaklaşık %40 kadarı asgari ücretle çalışmaktadır ve bu da 33 milyon kişi demektir. Emekli nüfusu da 11 milyon olduğu göz önüne alındığında nüfusumuzun 40 milyondan fazlası açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Bu durumda asgari ücret ve emekli maaşları gözden geçirilerek yeni bir düzenleme getirilmesi mevcut iktidarın yapacağı en olumlu iyileştirme olacaktır. Asgari ücretten vergi alınmaması, yılda birkaç kez zam yapılması çözüm olabilir.

Paramız sadece dolar ve Euro karşısında değil, Bulgaristan Levası karşısında da değer kaybetmiştir. Edirne’de kurulan Bulgar pazarına Bulgarlar akın akın gelerek ucuz olduğu gerekçesiyle alışveriş yapmaktadırlar.1 Bulgar Levası 5,70 TL’den işlem görmektedir.

Yukarıda bugün için düşük faiz yüksek kur politikasının sonuçlarını anlatmaya çalıştım. Yılsonuna kadar kasım ve aralık aylarında olmak üzere para politikaları kurulu iki kez daha toplanacak. Aynı oranda faiz indirimine devam edilirse yılsonunda politika faizi %12 olacak demektir. Döviz kurlarını da tahmininize bırakıyorum. Çünkü ben geçen yılsonu yazımda doların 12 TL olacağını yazmıştım.