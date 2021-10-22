Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı siyasetin gündemine oturdu

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. PPK politika faizini 200 baz puan indirimle yüzde 16'ya çekti. Kararın ardından döviz kurunda yaşanan artış siyasi partilerinde gündemine oturdu. Meclis Genel Kurulu’nda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Maliye Bakanı ortada yok, Merkez Bankası Başkanı ise palyatif tedbirler getiriyor ve her müdahalesi döviz kurunda olumsuz etkilere neden oluyor. Hükûmet, doların artışını sadece seyrediyor, milletimizin yoksullaşmasına kayıtsız kalıyor. Doların yükselmesi ve milletimizin fakirleşmesinin tek sebebi olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yarattığı bu etkinin tartışılması gerektiğine inanıyoruz” dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde dolar kurunun düştüğünü sonrasında ise dolar kurunu fırladığını belirterek, “Bu çok tanıdık bir manzara, faiz kararları kimlere sızdırıldı? Kimler kur zengini yapılıyor? Bu konuda derhâl topluma bir açıklama yapılmasını bekliyoruz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise devletin 2 trilyon 181 milyar borcu bulunduğunu, bu borcun yüzde 56'sının döviz cinsinden olduğunu belirterek, Merkez Bankası kararını ardından dövizdeki tırmanışla sadece iki saatte, devletin borcunun 45 milyar lira arttığını dile getirdi.

Eleştiriler sosyal medya üzerinden de yapıldı

Merkez Bankası’nın 200 baz puan faiz indirim kararına sosyal medya üzerinden de siyasilerden tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık...” paylaşımı yaptı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankalarının sermayesinin güven olduğunu belirterek, ”Oyun içinde kural değiştiren bankaya güvenilmez. Herkes faiz indiriminin rasyonel bir gerekçeyle değil talimatla olduğunu görür. Talimatla indirilen faiz önce paramızı pul eder. Merkez Bankası Başkanı ‘Faiz enflasyonun üstünde olacak‘ diye işe başladı, enflasyon faizi geçince oyun içinde kural değiştirdi. ‘Enflasyonun aslına değil çekirdeğine bakacağım” dedi. Bugün bir kere daha oyun içinde kural değiştirdi. Faizi çekirdeğinde altına düşürdü” paylaşımı yaptı.

Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele edeceğine siyasetin güdümüne girmiş savrulduğunu belirterek, “Milleti bir ayda yüzde 15 fakirleştirdiğiniz yetmedi mi? Asgari ücreti pula döndürüp işçiyi namerde muhtaç ettiğiniz yetmedi mi?“ diye sordu.