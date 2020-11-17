Merkez Bankası’nın fiyat araştırması

Sebze-meyve fiyatları çalışması, üreticiden tüketiciye fiyat farklarındaki uçurumu ortaya koyuyor. Kendi kendine yeten yedi tarım ülkesinden biri olma özelliğimizi kaybettiğimizin de göstergesi olan bu dönemde üreticilerin üzerindeki maliyet yüklerinin azaltılması gerekiyor.

Merkez Bankası’nın üç uzmanının yaptıkları araştırma meyve-sebzede fiyat düşürmek için yapılan ithalatın fiyat düşürme yerine fiyat artırmaya neden olduğunu gösterdi. DÜNYA’nın deneyimli yazarı Mehmet Kaya’nın haberinde, sebze meyve fiyatlarında üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki fark, ülke büyümesi, üretim maliyetleri, ithalat ve ihracat ile TL’nin değer kaybı konuları irdeleniyor. Sebze meyvede üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki farkın büyümesinde ithalatın “olumsuz’’ etkisi olduğu vurgulanıyor.

Bugünkü DÜNYA’da okuduğunuz haberde, 1994-2016 yılları arasındaki durumun gösterildiği tabloda, sebze grubunda üretici-tüketici fiyat farkının yüzde 150 oranında olduğu gözleniyor. 2005-2010 arasında fiyat farkının azalırken sonrasında hızla arttığı anlaşılıyor.

Grafikte üretici-tüketici fiyat farkları ile ilgili bilgi verilirken, sebze grubunda fiyat farkının domates ve mercimekte yüzde 260, soğan ve pırasada yüzde 200, salatalıkta yüzde 160, patateste yüzde 190, havuçta yüzde 250, nohutta yüzde 225, kuru fasulyede yüzde 210, pirinçte yüzde 410 olduğu tespiti yer alıyor. Aynı şekilde meyve grubunda fındıkta üretici tüketici arasında fiyat farkının yüzde 500, zeytinde yüzde 410, cevizde yüzde 390, fıstıkta 300, muzda 310, mandalina-limonda yüzde 325, şeftali- çilekte 200, portakalda 350, elmada 240, kayısı-üzümde yüzde 225 olduğu belirleniyor. Sebze ve meyvede üretici ve tüketici arasındaki fiyat uçurumunu ortaya koyan tabloyu görünce, ülkemizde üreticilerin üretimden vazgeçmelerinin nedeninin bu durum olduğu sonucuna vardım.

Kendi kendine yeterli yedi tarım ülkesinden biri olma özelliğimizi kaybettiğimizin de göstergesi olan bu durum, iyileştirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması gerektiğini gösteriyor. Üreticilerin üzerlerindeki yüklerin azaltılması gerekiyor. Aksi halde sebze-meyvede üretici elde ettiği fiyattan memnun olmazsa, tüketici sürekli artan fiyatla karşılaşırken, gıda, enflasyonun kemikleşen unsuru olmayı sürdürür.

GÜNÜN NOTU:

Atina’da 1833’den sonra inşa edilen ilk camii geçen hafta hizmete açıldı. Devletin yaptırdığı camide vaaz Yunanca veriliyor.