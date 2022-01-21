Merkez, “ne şiş yansın ne kebap” dedi

Merkez Bankası 4 aydan sonra faizi pas geçti. Faiz indirimine Eylül’de başlayan Merkez’in 4 PPK toplantısında arka arkaya alınan kararlarla politika faizi %19'dan %14'e indirilmişti. 500 baz puanlık indirimle %36 oranındaki enflasyona göre %22’lik negatif reel faizimiz var artık.

Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bu nedenle faiz inmese bile enflasyon artışı yüzünden negatif reel faiz artacak. Bir bakıma bundan sonra faizin ne olacağına, PPK yerine TÜİK karar verecek. Enflasyonun şahlanacağı bir senaryoda faizleri pas geçmek dahi imkânsız olacaktır.

FAİZ YAVAŞ YAVAŞ İNMEYE DEVAM EDECEKTİR

Cumhurbaşkanı; kur ve faizin kademeli olarak düşeceğini söylemişti. Erdoğan, Dolar/TL kuruna atıfla; “Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek” demişti.

Cumhurbaşkanı’nın yavaş yavaş sözünü piyasalar “faizde mola” olarak algıladı. Beklentiler doğrultusunda faiz %14’te sabit kaldı. Nitekim bu faiz molası fiyatlandığından dövizdeki hareketlilik, mevsim ve piyasa koşullarıyla sınırlı kaldı. Gel gör ki Merkez’in faizini takan yok…

DEZENFLASYONİST VURGUSU VE ÖZENSİZ METİN

Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörüyor. Bu nedenle de, ‘politika faizinin sabit tutulmasına karar verdik’ diyor.

Enflasyon %36’ya çıkmış %50’lere doğru tırmanışa geçerken metindeki dezenflasyon vurgusu PPK metninin yine özensiz hazırlandığını gösterdi. Hele ki şu “yüzde 5 enflasyon hedefimiz” ifadesi, metinde var olan doğru cümleleri de değersizleştiriyor ve bu metni yazanlar bunu fark edemiyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Faiz indirimine mola verildi devam eder mi?

PPK notlarında sıkılaştırmaya ilişkin bir adım yok. Merkez Bankası faizde tek haneyi yakalayıncaya kadar devam edecektir. Fakat piyasada mevduat faizleri yüzde 22’leri kredi faizleri de %32’leri aştı bile.

Enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkması dezenflasyonist etki yaratır mı?

Faiz indirimleri ile enflasyon yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Çünkü artık zam yağmurunu durdurmak mümkün değil. Öte yandan kredi genişlemesi ile bir de tüketimden gelecek canlanma enflasyonu daha da yukarı taşıyacak. Bu nedenle enflasyonda düşüş beklenmemeli.

NOT

MERKEZ'İN YAPACAĞI; HETERODOKS TUTSUN DUASINA ÇIKMAK...

Merkez; elindeki yığınca politika aracını kullanmayı deneyecek, faiz artırma hariç... “Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi. Bilmez ki sorsun, bilse sorardı” der Sadi Şirazi... Rezervi olsa müdahale eder, olmadığı için temenniden başka aracı kalmamış demektir.

Taşları bağlamışlar itler serbest diyor ya atasözümüz... Merkez'in durumu budur. Elindeki faiz taşını cumhurbaşkanı, müdahale taşını azalmış rezerv bağlamış. Oysa dolar ortalıkta fır fır dolaşıyor ve zıplamak için fırsat kolluyor.