  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Fatih ÖZATAY
  4. Merkez neden yüksek faiz politikası uyguluyor?

Merkez neden yüksek faiz politikası uyguluyor?

Fatih ÖZATAY
Fatih ÖZATAY EKONOMİDE UFUK TURU dunyaweb@dunya.com

Grafikte ağustos ayının başından geçtiğimiz cuma akşamına kadar Merkez Bankası’nın politika faizi ile Hazine’nin beş yıl vadeli tahvilinin piyasada oluşan faizinin hareketleri yer alıyor. Bu ikincisini (gösterge faizi) şöyle düşünmek mümkün. Hazine o gün borçlanmak için piyasaya çıksa ve beş yıl vadeli tahvil satsa borçlanacağı faiz bu faiz olacak.

Merkez Bankası 23 Eylül’e kadar politika faizini %19’da sabit tutuyor. Bu sırada gösterge faiz %17.5 ile %18.4 arasında dar bir bantta yatay hareket ediyor. Sonra Merkez Bankası politika faizini düşürmeye başlıyor. Dört ayrı toplantıda alınan kararla politika faizi beş puan düşürülüyor ve %14’e geriliyor. İlk faiz indiriminden sonra gösterge faiz artmaya başlıyor. Artış eğilimi 18 Kasım’da yapılan faiz indiriminden sonra keskinleşiyor. Geçen cuma akşamı gösterge faiz %25.2 düzeyine çıkmıştı. Farklı bir ifadeyle, 23 Eylül-22 Aralık arasında geçen üç aylık sürede Merkez Bankası’nın politika faizi beş puan düşerken Hazine’nin borçlanması halinde oluşacak faiz yaklaşık 7.5 artıyor. İki faiz arasındaki fark 11 puan.

Yüksek faiz, bir ekonomide sorunların olduğunun göstergesidir. Ama hangi faizin yüksekliği? Bağımsız bir merkez bankası politika faizini yükseltiyorsa o ekonomide enflasyon sorunun boy gösterdiği anlamına gelir. Faizi düşürüyorsa demek ki enflasyon açısından sorunlar aşılmıştır ama işsizlik biraz yükselmiş olabilir. Merkez bankası bağımlıysa aldığı faiz kararlarının gerekçesini anlamak zorlaşır. Ayrıca gerekçeyi anlamak da gerekmez. Başka faizler vardır analiz edilecek. Grafikte hareketini verdiğim gösterge tahvil faizi gibi.

Son tahlilde bir merkez bankasının bürokratlarının belirlediği faiz değil bizi ilgilendiren faiz. Kredi kullanan tüketicilerin ve şirketlerin katlanmak zorunda kaldıkları faiz ile borçlanan ülke Hazinesinin borçlanabilmek için razı olduğu faiz. Bir ülkenin merkez bankasının belirlediği faiz ekonomiyi asıl ilgilendiren faizleri artırıyorsa o ülkede yüksek faiz politikası uygulanıyor anlamına gelir. Peki, Merkez Bankası neden yüksek faiz politikası uyguluyor? Belki bir duyurularında açıklarlar da nedenini öğreniriz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yüksek büyüme-yüksek cari açık belası 21 Aralık 2021
İklim değişikliği ve fiyat istikrarına ilişkin riskler 16 Aralık 2021
İklim değişikliği ve finansal riskler 14 Aralık 2021
Tuncer Bulutay Hocamızı kaybettik 09 Aralık 2021
Döviz satım müdahalesi 07 Aralık 2021
2022’ye girerken büyüme 02 Aralık 2021
Yeşil kuğu 30 Kasım 2021
Marifet nerede? 25 Kasım 2021
‘Yüksek faiz – düşük kur’ politikası safsatası 23 Kasım 2021
Tersine çevirmek için hala vaktimiz var 18 Kasım 2021