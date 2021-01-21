Merkez pas geçerse neler olacak?

TCMB’den faizde artış beklenmiyor. Gerekçe TÜİK enflasyonunun %14,6 ve politika faizinin %17’de olması… Görünürde artışı gerektirecek veri bozulması yok. Ocak enflasyonu açıklanana dek faiz değişimi gündeme gelmeyecektir.

Üstelik faiz arttığı için son 2 aydır hisse ve tahvile yabancı ilgisi gözleniyor. Bunların kısa vadeli fon girişleri olmasına rağmen piyasada bir rahatlama yarattığını görüyoruz. Peki, rahatlama devam edebilir mi?

Riskler neler? 1-Enflasyonda yükseliş devam ediyor. 2-Yerli ve yabancı yatırımcıların reform beklentisi devam ediyor ama bu sürgit bir şekilde gitmez. 3-Aşılama başladı ancak zaman alacağı görülüyor. 4-Kredi genişlemesi sonrasında şimdi bu kredilerin geri ödenmesi sorunu ile karşılaşılabilecek.

5-Fiyatlarda hala oynaklık fazla, istikrar sağlanamadı. 6-Risk primi 326 seviyesinde ve yüksek. 7-En önemli kriter ise mevcut faiz oranlarına rağmen yerli yatırımcıların ellerindeki döviz mevduatları bozmamaları. 236 milyar $ ile yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı zirvede.

Piyasalardaki rahatlamanın devamı için yabancı para akışının sürmesi gerekiyor. Mevcut veri setinde bozulma yokmuş gibi görünse de gelecek veri setlerinin oynaklığa işaret edeceğini biliyoruz. Bu nedenle acil olarak riskleri göz önünde bulundurarak reform paketlerinin devreye girmesi gerekiyor.

FAİZ ARTMALI MI? FAİZ DÜŞMELİ Mİ?

Faizin artması çözüm değil. Doları aşağı çekip ithalatı patlatıyor. Daha fazla ithalat yapılabilir. Ancak hem yüksek faiz ödemiş oluyoruz. Hem de yerli üretmek yerine yabancıdan alıyoruz.

Düşmeli mi? Enflasyonun %14,60 olduğu bir ortamda faizi düşürürseniz dolar kurunu 8,58 zirvesinin de üzerine taşır, halkın liradan kaçıp dövize hücumuna sebep olursunuz.