Merkez, politika araçlarını kullanabiliyor mu?

Faizi indirmek istiyoruz. Ancak sözlü yönlendirmeyi etkili kullanamayışımız yüzünden sürekli bocalıyoruz. Cumhurbaşkanı’nın Guvernör Kavcıoğlu ile görüştüğünü ve faizi düşürmek gerektiğini açıklaması sonrası Türk Lirası; dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Para politikasının en etkili aracı

Para politikasının en etkili aracı faiz, bir onun kadar da etkili olan iletişimidir. Şu ana kadar iletişimde yaşanan kazalar, faizi her defasında daha da yukarı itti. Öyle ki kur ayarını kaybetti. Dolar/TL kuru 8,88 seviyesine kadar tırmandı. Yabancı kurumlar uzun vadeli pozisyonlarını ve hedef fiyatlarını yukarı çekti; 10 liraya işaret etti.

Haziranda TCMB faizi pas geçecek

Merkez Bankası’nın yeni faiz toplantısı; 17 Haziran’da… TCMB'nin olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ne kadar faiz indirimi geleceği, TL'nin de ne kadar değer kaybedeceğine bağlı gibi görünse de faizi asla indirmeyecektir.

Kavcıoğlu ne demiş oldu?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla yapılan toplantıda piyasadaki erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığını söylüyor. Ona göre 3’üncü çeyrek sonunda Türkiye’de dezenflasyon süreci başlayacak.

Bu hesaba göre enflasyonda zirve beklentisi de Haziran’dan Ekim sonrasına ötelenmiş oldu. Hal böyle iken tüm yıla ait %12,2’lik enflasyon hedefi, kuru bir temenniden ibaretmiş gerçeği ortaya çıkıyor. Şimdi piyasa soruyor; “Başkan, sen ne demiş oldun ve biz ne anlamış olmalıyız?”

PİYASA KİME BAKACAK?

Cumhurbaşkanı; “konuştum, düşürmesi gerek” diyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu; “erken gevşemeyin, uygun olmaz” diyor. Bu durumda piyasa kime bakacak?

Güzel bir soru ve şık bir cevabı hak etmeli; Piyasa; Kavcıoğlu’nu sürekli geri kalan SAAT gibi görecek. Ancak Cumhurbaşkanı’nı da PUSULA gibi kullanacak fakat gösterdiği ibrenin diğer ucuna giderek…