Merkez şaşırtmaya devam ediyor

Sokaktaki vatandaştan çalışanlara, finans dünyasından sanayicilere kadar herkesin gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararına çevrilmişti. Para Politikaları Kurulu (PPK) 200 baz puanlık bir faiz indirimi yaptı. Teknik analizciler dahil olmak üzere ekonomistler yanıldı. Bu denli bir faiz indirimi beklenmiyordu.

Ekonomiyi bilenlerin yanıldığı siyaseti bilenlerin kazandığı bir faiz loto izledik. Faizin enfl asyonu artırdığına inanan anlayış maalesef inatla düşük faizin enfl asyonu düşüreceğini sanıyor. Halbuki, bu daha önce de denenmiş ve başarısız olunmuştu. Hatta faizlerin yüzde 4,5 olduğu dönemde enfl asyonun yüzde 12’lerde olduğu günler yine bu iktidar zamanındaydı.

Düşük faiz ve yüksek kur politikasına geri dönüldü. Şimdi gözler 18 Kasım’daki PPK toplantısına çevrildi. Bir kısım ekonomist şimdi 200 baz puan indirerek öncen yüklemeli bir faiz indirimi yapıldı. Bir 50 baz puan ancak gelir derken, siyasetten gelen mesaj bir 200 baz puan daha yapılacağı yönünde. Hatta yılsonuna kadar faizlerin yüzde 14’lere kadar çekileceğini söyleyenler bile var. Demek ki işler ekonomistlerin teknik analizleriyle açıklanamayacak bir noktada.

Bunu yaparken ki amaçları yerli üretimi artırmak, ithalatı azaltmak ve cari açığı aşağıya çekmek. Sadece imalat sanayinin üretim yapıp ihracat yapabilmesi için yüzde 40’lık bir ithalata bağımlılığı olduğunu unutuyoruz. Ya da enerji, demir ve çelik gibi ithalata bağımlı olduğumuz gerçeği ortadayken, nasıl ihracatı artıracağız. Bugünkü ihracatın yüzde 65 ithalata bağımlı olduğu gerçeği nerede? Türkiye’de bir maden, petrol, doğalgaz çıkarıldı ve kullanıma hazır da bizim mi haberimiz yok?

Diyelim ki ithalatı kısıtladınız ve yükselen döviz fiyatları ile sanayiciler ellerindeki hammadde ile üretim yaptı ya da stokları kullandı ve ihracat yaptı. İki ay ihracatınız tarihi rekorlar kırar. Ya sonra yeni hammadde ihtiyacı doğduğunda sanayici bu döviz kuruyla nasıl hammaddesini tedarik edecek? Cevapsız bir sürü soru ve komplo teorileri ile 18 Kasım’ı bekliyoruz. Ama bu bekleyiş ve belirsizlik maalesef yabancı sermayenin ve yatırımın Türkiye’ye gelmesini engellemeye devam ediyor. Para ve yatırım belirsizliği sevmez. Bir de 3 Kasım’da Fed varlık alımlarını yavaşlatmaya başladığında ne yapacağız?

Türkiye maalesef kuralları kitabına göre değil, kafasına göre koyuyor.