Merkezden ne kadar uzaklaşacağız?

Hayır seçimden ya da siyasetten bahsetmiyorum, bir seyahat yazısı da yazmıyorum aslında… Merkez ile ilgili yeni tartışma teknolojiden, dijital dönüşümden geliyor. Merkeziyetsiz yapıyı ‘Blockchain-Blok Zinciri’ oluşturuyor ve onun yarattığı yeni devrim, çok hızlı ilerliyor. Pek çok sektörde, pek çok alanda ‘Blockchain’ tabanlı yazılımlar, geliştirmeler, sistemler çalışmaya başladı. Biz bu oluşumları farklı adlar, yapılar, aplikasyonlar olarak görüyoruz. Oysa hepsinin altındaki yapı ‘Blockchain’ tabanından oluşuyor.

Blockchain her şeyi değiştiriyor

Bahsettiğimiz, merkeziyetsiz finans, merkeziyetsiz ticaret veya herhangi biri olabilir. Noterler, tapu daireleri, seçimler, gümrükler blockchain teknolojisi ile dönüşebilecek alanlardan sadece birkaçı. Elbette blockchain teknolojisi altında şu an görünmeyen, konuşulmayan ancak hayatın pek çok noktasına dokunabilecek yeni teknolojiler olacak ama özellikle metaverse’nin de devreye girmesiyle, aslında konu ‘merkeziyetsiz hayat’a doğru ilerliyor. Ben bu alanda standartlar ya da daha doğru bir deyişle çok fazla kurallar olmasından yana değilim. Sistemin, bu gelişimin önünü mümkün olduğunca açmaktan yanayım. Zaten ne kadarını kontrol edebiliriz, onu da kestirmek gerçekten zor. Bugün dünyanın tüm düzeniyle yeni bir yöne gitmesi, insanların daha iyi paylaşımı, daha iyi yönetimi için teknolojinin nimetlerinden faydalanması kaçınılmaz. Zaten dediğim gibi dalga da tam da şu dönemlerden üzerimize doğru gelmeye başladı.

Tüneldeki ışık yaklaşıyor!

Bu konuyu Futurance’un kurucu ortakları ve aynı zamanda CEO’su Erkan Coplugil ve CTO’su Emre Özer ile epey tartıştık. Tüneldeki ışık örneğinden bahsettik. Yaklaşan bir ışık var, üzerimize doğru geliyor. Bu bir tren mi yoksa bir büyük bir aydınlık mı? Bana sorarsanız, bu bir tiren de olsa düzeni değiştireceği için yine de gerçek ışığı görebiliriz. Tabii onlar finansın tam da içinden geliyorlar, böyle hem ‘alaylı’ sektörleri bilen hem teknoloji girişimcisi olan girişimcilerin çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Bunu bir parantez açarak söyleyeyim. Bazı noktalarda ayrışsak da onların bakış açısı da çok sağlıklı. Doğal olarak birlikte finanstaki değişimi ve onların blockchain tabanında yaptıklarını konuştuk. Tabii tespitler çok net, merkeziyetsiz finans artık dünyanın her yerinde. Ve finans sektörünü büyük bir hızla dönüştürüyor. Sohbet uygulamalarından nakit gönderdiğimiz, kripto paraların gelecekteki konumunu tartıştığımız bir dünyadayız.

Hibrit yaklaşımı destekliyor

Futurance’ın iki kurucusu da dediğim gibi sektörün içinden geliyorlar. Güvenlik ve özellikle müşteriye sunulan standartların önemine vurgu yapıyorlar ki bu doğru. Buna hibrit ya da birlikte yolculuk da denebilir belki… Ama şöyle diyorlar: “Futurance, merkeziyetsiz finansın, geleneksel finans sektörüne meydan okuyan değil, sektörle beraber hareket ederek hizmet alanını genişletecek bir etken olduğuna inanıyor. Oluşan yeni yapılar, kartlar, POS’lar, yatırım ve ticari hizmetler veren geleneksel finans şirketlerinin ötesinde kredi ve mevduat tarafında da var olabilecek. Ancak bu durum geleneksel finans sektörünün sonu anlamına gelmiyor. Blockchain temelli FinTech’ler ile geleneksel tecrübelerle iş birliği içinde pastayı çok daha büyütebileceğini düşünüyoruz. Değiştirilmesi imkânsız bir kayıt tutma teknolojisi olan blockchain, kayıt tutulan ve doğrulama gerektiren her alanda var olabilir. Metaverse ise burada başlı başına ayrı bir dünya. Blockchain metaverse teknolojisini de domine edebilir”.

1.76 trilyon dolar artıracak

Futurance, finansataki bu dönüşümün her yerinde var olmayı hedefliyor. Bunun için pek çok adımı da çok hızlı atmışlar çünkü 2019 yılında başlayan bir girişim. Onlardan dinleyelim: “Blockchain dünyasına yeni kripto borsası Fexobit ile adım atsa da yakın zamanda Nftyzer, Tokencept ve Walter markalarıyla merkeziyetsiz dünyanın her noktasında yerini alarak ekosistemin en önemli oyuncularından biri olacak. Blockchain teknolojilerinin, 2030 yılına kadar küresel gayri safi milli hasılayı 1,76 trilyon dolar artırması bekleniyor. Bu teknolojinin ilk ürünlerinden olan kripto paralar, blockchain dünyasının kullanım alanı en yaygın sektörü. Blockchain alanında önemli gelişmelere gebe bir diğer konu ise CBDC yani merkez bankalarının dijital para çalışmaları. Bank for International Settlements (BIS) tarafından yayınlanan bir araştırma, tüm dünyadaki merkez bankalarının yüzde 90’ının kendi dijital parasını piyasaya sürme konusunda niyeti olduğunu ortaya koyuyor”.

Futurance Ortakları Aynı zamanda CEO'su Erkan Coplugil (Sağda) ve CTOsu Emre Özer

Kriptoda güvenlik önemli

Tabii kripto tarafı önemli, Futurance’ın bu konudaki platformunu kurucu ortakları ve CEO’su Erkan Coplugil ve CTO’su Emre Özer şöyle diyor: “Girişimciler tarafında yoğun ilgi gören blockchain ve kriptolar startup’ların da odağında. Fexobit, Futurance çatısı altında faaliyet gösteren yeni nesil kripto varlık hizmet platformu. Finansal dönüşüme aracılık etmek amacıyla kurulan Fexobit, hızlı ve güvenli bir şekilde kripto para alım/satım işlemlerinin yapılmasını sağlıyor. Futurance çatısı altında faaliyet gösteren kripto varlık hizmet platformu Fexobit sadeleştirilmiş ara yüzü sayesinde kullanıcılara hızlı ve kolay kullanım sağlayan bir platform. Platform, 70’i aşkın coin, 110’dan fazla işlem çifti ile hizmet veriyor. Fexobit üst düzey, uluslararası normlardaki yazılımı ve güçlü sermaye yapısıyla kripto para borsaları arasında farklı bir yere konumlanıyor. Hızlı alım satım yapılabilmesinin yanı sıra Fexobit, dört aşamalı güvenlik sistemi ile yatırımcıların varlıklarını son derece güvenli bir şekilde saklıyor”.

“Yeni nesil finans kuruluşu”

Futurance aslında yeni nesil finans kuruluşlarının Türkiye’deki modelini oluşturuyor. CEO Erkan Coplugil şöyle anlatıyor: “Blockchain” temelli teknolojiler sadece kripto paralardan oluşmuyor. Varlıkların benzersiz bir şekilde kimliklendirilmesine imkân veren Non-Fungible Token’lar (NFT) da blockchain teknolojisinin önemli çıktılarından bir tanesi. Futurance’in TUBİTAK destekli projesi NFTYZER, platformun NFT dünyasına yönelik markası.Nftyzer, NFT’lere yönelik bir pazaryeri olmanın yanı sıra kendi içinde sanat, oyun ve koleksiyonları da barındırıyor. Nftyzer, NFT pazaryeri olarak konumlanmanın yanı sıra üyelerin karar verme süreçlerine katılabileceği bir yapı ortaya koyuyor. Futurance ayrıca tokenizasyonlar için de bir platform planlıyor. TOKENCEPT çok bileşenli tokenizasyon servisi olacak. Tüm bu karmaşık dünyada Futurance tek bir cüzdan ile tüm bu varlıklara ulaşma imkânı sağlayarak diğer platform da hazırlıyor. Futurance, cüzdan çözümü WALTER ile dört bileşenli bir ekosistem kurarak kullanıcılara “allinone” bir hizmet sunacaK. Bir sonraki proje olan blockchain tabanlı tedarik zinciri ve ticaret finansmanı projesi ise Futurance’nin beş yıllık yol haritasında yer alıyor. Futurance uzun vadeli ve kalıcı değer yaratmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Blockchain çözümleriyle orta vadede yeni nesil finans kuruluşu diye adlandırılan süper marketin kendisi olmayı hedefliyor”.