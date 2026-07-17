Merkezi yönetim bütçesi haziranda fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi, sıkı denetimlerle genişleyen mükellef tabanından sağlanan rekor gelir vergisi tahsilatı, faiz ödemelerinin dönemsel olarak düşük kalması, cari transferler cephesinde frene basılması ve genel mali disiplin önlemleri sayesinde haziranda fazla verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçede aylık gelir geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 artışla 1 trilyon 509,6 milyar lira olurken, harcamaların artışı yüzde 12,6’da tutarı da 1 trilyon 395,5 milyar lirada kaldı.
Geçen yılın haziranda 330,2 milyar lira açık verilen bütçede bu yıl aynı ayda 114,2 milyar liralık bir fazla oluştu. Haziran ayında bütçe giderlerinin 1 trilyon 193,9 milyarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artan faiz dışı harcamalar oluşturdu. Faiz ödemeleri ise 201,6 milyar lira ile geçen yılın aynı ayındakinin yüzde 26,9 altında kaldı. Böylece geçen yıl haziran ayında 54,5 milyar lira faiz dışı açık verilen bütçede, bu yıl aynı ayda 315,8 milyar liralık bir faiz dışı fazla elde edildi.
Cari transferlere fren
Faiz dışı giderlerdeki artışın düşük kalması, cari transferlerdeki reel kısıntıdan kaynaklandı. Kamunun haziranda dışarıya yaptığı nakit akışını en çok kıstığı alan burası. Geçen yıl haziranda 462,2 milyar TL olan cari transferler, bu yıl aynı ayda 465,6 milyar TL'de bırakıldı. Hazine yardımları, görevlendirme giderleri, hane halkına yardımlar, tarım ve hayvancılık destekleri vb. çok sayıda alanı kapsayan bu en büyük harcama kalemi yıllık bazda sadece yüzde 0,7 arttı.
Enflasyonun bu oranın çok üzerinde olduğu düşünüldüğünde, haziranda kamu kurumlarının bazı transfer ödemelerinin ya bloke edildiği ya da temmuz/ ağustos aylarına ertelendiği görülüyor. Bu kapsamda özellikle mahalli idareler ve sosyal güvenlik kuruluşlarına Hazine yardımları ve tarımsal destekleme ödemeleri geçen yılın çok altında kaldı.
Henüz ikinci yarı zamlarının yürürlüğe girmemesine rağmen haziranda personel giderleri ise yüzde 40,3 artışla 389,5 milyar, sosyal güvenlik ödemeleri de yüzde 48,7 artışla 49,5 milyar lira oldu. Kamunun mal ve hizmet alımları yüzde 67,7 artışla 126,2 milyar lira olduğu haziranda, sermaye giderleri yüzde 32,6 artışla 110,9 milyar, sermaye transferleri yüzde 198,9 artışla 23,4 milyar ve borç verme kalemi yüzde 19 artışla 28,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Vergide bereketli ay
Bütçenin haziranda fazla vermesindeki en büyük lokomotif, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 artışla 1 trilyon 315,7 milyar TL'ye ulaşan güçlü vergi tahsilatı. Geçen yılın aynı ayına göre Gelir Vergisi yüzde 145,7 artışla 502,1 milyar TL tahsilatla ayın en çok büyüyen kalemi oldu. Bunun da 496,4 milyarını ücret/ maaş ödemeleri, mevduat faizleri, işyeri kiraları, serbest meslek ödemeleri üzerinden kaynakta kesilerek doğrudan devlet adına vergi dairesine yatırılan gelir vergisi tevkifatı oluşturdu.
Haziranda dahilde alınan KDV yüzde 89,6 artışla 242,8 milyar liraya ulaştı; bu aya denk gelen dönemsel beyanlarda iç piyasadaki ticari işlemlerin nakit girdisi bütçeye doğrudan kilit bir destek sağladı. Haziranda ithalde alınan KDV yüzde 53,1 artarak 205,4 milyar liraya ulaşırken, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise yıllık bazda neredeyse yatay seyrederek yüzde 0,1 gibi sembolik bir azalışla 163,4 milyar TL oldu.
Gelir vergisinde artışın kaynağı
Kayıt dışılıkla mücadele için Bakanlıkça oluşturulan yapay zekâ ve dijitalleşme destekli denetim mekanizmaları sayesinde beyanname veren mükellef sayısı 5,5 milyonla tarihi zirveye ulaşmıştı. Daha önce hiç beyanname vermemiş 401 bin yeni mükellefin sisteme dahil edilmesi doğrudan yeni bir hacim yarattı. Özellikle kira, temettü geliri ve birden fazla işverenden ücret alıp beyan etmeyen yüz binlerce mükellefe gönderilen uyarılar, gönüllü uyumu artırarak matrahı ciddi şekilde büyüttü.
Türkiye'de toplam gelir vergisi tahsilatının yüzde 90'ndan fazlası kaynakta kesinti yoluyla toplanıyor. Gelir vergisi tahsilatının da büyük bölümünü ücret ve maaşlardan tevkifat. Gelir vergisi tarifesindeki dilimlerin nominal ücret artışlarının gerisinde kalması, kamu ve özel sektörde milyonlarca çalışanın yılın ilk yarısında çok daha hızlı şekilde yüzde 20, 27 ve 35'lik üst dilimlere girmesine yol açtı.
Ayrıca yüksek seyreden mevduat faiz oranlarından elde edilen faiz gelirleri üzerinden alınan stopajlar da hazirandaki rekor tahsilatı doğrudan besledi. Şirket ortaklarının kâr payı (temettü) dağıtımları ve şahıs şirketlerinin beyan ettiği gelir matrahları, yüksek ciro büyümesiyle birlikte geçen yıla göre yüzde 70'in üzerinde artış gösterdi. Bakanlığın cezasızlık ve pişmanlık hükümlerini etkin uygulaması, hazirana sarkan geriye dönük beyan ve matrah düzeltmelerini tetikledi.
İlk yarının açığı 1 trilyonun altında
Yılın ilk altı aylık döneminde merkezi yönetim bütçe harcamaları geçen yılın eş dönemine göre yüzde 32,7 büyüyerek 8 trilyon 730,2 milyar, bütçe gelirleri ise yüzde 39,1 artışla 7 trilyon 787,3 milyar liraya ulaştı. İlk beş ayda 1 trilyon lirayı aşan kümülatif bütçe açığı, hazirandaki fazla sayesinde bunun altına inerek altı aylık bazda 942,8 milyar lira oldu. Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 3,8 altında kaldı.
Ocak-haziran dönemi bütçe giderlerinin 7 trilyon 265,9 milyarını geçen yıla göre yüzde 32,9 artan faiz dışı harcamalar, 1 trilyon 464,2 milyarını ise yüzde 31,7 büyüyen faiz ödemeleri oluşturdu. Hazirandaki aylık gerilemenin etkisiyle ilk yarı itibarıyla faizdeki artış diğer harcamalara göre düşük kaldı. Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda ise ilk altı ayda bütçenin 521,4 milyar lira fazla verdiği dikkati çekti. Geçen yılın aynı dönemindeki 131 milyar liralık faiz dışı fazlaya göre bu yüzde 298,1 artışa denk geliyor.
En büyük gider alanı cari transferlerin hazirandaki fren etkisiyle altı aylık tutarı 3 trilyon 115,3 milyar, artış oranı da yüzde 24’te kaldı. Altı ayda personele geçen yılın eş dönemine göre yüzde 42,7 daha fazla olmak üzere 2 trilyon 493,6 milyar lira ve üzerine 316,8 milyar lira sosyal güvenlik primi ödendi. Ocak-haziranda devletin mal ve hizmet alımları yüzde 44,8 artışla 598,2 milyar, sermaye giderleri yüzde 7,3 artışla 464,1 milyar, sermaye transferleri yüzde 131,4 artışla 116,4 milyar, borç verme kalemi de yüzde 62,6 artışla 161,6 milyar lira oldu.
İlk yarıda toplam vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 artarak 6 trilyon 619,7 milyar TL'ye ulaştı. Altı ayda faiz, pay ve ceza gelirleri yüzde 53,8 artışla 666,9 milyar, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 61,6 artışla 206,2 milyar, sermaye gelirleri yüzde 88,4 artışla 42,6 milyar lira oldu. Alacaklardan 1 milyar TL dolayında bir tahsilat yapılan bu dönemde bağış ve yardımlar ile özel gelirler ise yüzde 46,2 azalarak 38,9 milyar liraya geriledi. İlk yarıda özel bütçeli idarelerinden öz gelirlerinde 159,9 milyar, düzenleyici ve denetleyici kurum gelirlerinden de 52,2 milyar lira merkezi yönetim bütçesine aktarıldı.
Mali disiplin olumlu sonuç verdi
Bütçede ilk yarı performansı, açığın geçen yılın altına indiğini ve mali disiplinin olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor. Toplam giderlerin geçen yılın altında tutulabilmesi, kamuda tasarruf tedbirlerinin ve harcama disiplininin sürdürüleceğine işaret ediyor. İkinci yarıda da bütçe performansını bu harcama kontrollerinin sıkılığı belirleyecek.
Yılın ikinci yarısında da sıkı para politikası ve mevcut borçlanma maliyetleri nedeniyle faiz harcamalarının ise bütçe üzerindeki ağırlığını korumaya devam etmesi olası. İlk yarıda elde edilen 521,4 milyar TL'lik rekor faiz dışı fazla, bütçenin temel gelir-gider dengesinin sağlıklı çalıştığını gösteriyor. İkinci yarıda bu dengenin korunması durumunda, yıl sonu bütçe açığı hedefinin altında kalma olasılığı bulunuyor.
2026-2028 Orta Vadeli Programında (OVP) 2026’nın tümünde bütçe harcamaları 18 trilyon 978,8 milyar, bunun içinde faiz gideri 2 trilyon 741,7 milyar ve 13 trilyon 833,1 milyarı vergi olmak üzere toplam bütçe geliri 16 trilyon 266,1 milyar lira öngörülmüştü. İlk yarıda yıllık hedefe göre bütçe harcamalarında yüzde 46, faiz ödemelerinde yüzde 53,4; toplam bütçe geliri ve vergide ise aynı oranda yüzde 47,9 gerçekleşme var. İlk yarı bütçe açığı ise yıllık hedefin neredeyse üçte biri düzeyinde kaldı.
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