Merkez’in faizi ile liranın mevduat ömrü kısaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faizi artırmayarak pas geçti. İyi de yaptı zira artırsa görevden alınacak indirse döviz atağa kalkacaktı. Toplantı metninde dikkat çekilen husus; yaz aylarında yaşanabilecek oynaklık…

Enflasyona dair yine temenni niteliğindeki ifadeyi de aktaralım; Nisan Enfl asyon Raporu tahmin politikası gereği; “önemli düşüş sağlanana kadar mevcut sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdürmek...” Ne mi anladım? Enfl asyonda daha çok zirveler göreceğiz…

MERKEZ’İN HAREKET ALANI KALMADI

Politika faizi mart ayından bu yana %19’da. Hatta faiz artırdığı için gece yarısı görevden alınan Naci Ağbal döneminden bu yana %19’a demir atmış durumda... Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu o günden bu yana faizi yerinden kıpırdatamadı bile…

Guvernör; 4 Para Kredi Kurulu toplantısı yaptı. Ne bir adım ileri gidebildi ne de bir adım geri gelebildi. Faiz yerinde duruyor, enfl asyon tırmanma şeridinde… Faizi artırdı diye gönderdiğimiz eski başkan ne düşünür bilemem ama yeni başkana “kıpırdatamayacağı bir faiz” bırakmış görünüyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

TCMB FAİZ TOPLANTILARI NEDEN MERAKLA İZLENİYOR?

Merkez bankalarının faiz kararları bir faiz kararı olmasının ötesinde anlam taşır. Tüm dünyada merkez bankalarının izleyeceği rotalar bu toplantılardan çıkar. Bizde ise 2 şeyi merak ederiz; 1-çıkacak mı, 2- inecek mi? Hal böyle olunca PPK toplantılarının magazin değeri, ekonomik öneminin önüne geçer.

PİYASALAR SIKICI VE BEZGİN BÖYLE DURUMLARDA NE YAPMALI?

Enfl asyonun yüksek olduğu zamanlardayız ve bu yüksek seyrini koruyacağı anlaşılıyor. İnsanlar bu dönemi en kolay nasıl geçirebilir? Elbette eylemsizlikle… Pozisyonunu koruyarak… Risk iştahını azaltarak… Kripto para dâhil tüm heyecan verici ve riskli enstrümanlardan uzak durarak… Ekonomide eylemsizlik koruyan, kollayan bir muhafaza eden bir tutumdur. Yerinde ve zamanında gerçekleştiği takdirde…

not

MEVDUATI HANGİ FAİZ CAZİP KILAR?

Parasını enfl asyonun yakıcılığından korumak isteyenlere gelsin bu soru; mevduata yüzde kaç faiz olursa size cazip gelir? Benim cevabım şudur; enfl asyonda TÜFE’nin üzerine 2-3 puan koyan bankanın mevduatı cazip olsa da siz yine ÜFE’leyle randevuya hazırlanan TÜFE rakamına TÜİK’in puanı üzerine 5 koyup hesaplayın. Bunu veren banka yoksa uzak durun… Yüzde kaç faiz mi cazip; benim görüşüm; %25. Mevduatı cazip kılan sadece faiz değil aynı zamanda Lira’nın itibarıdır. Eğer parası pul olan bir ekonomide iseniz birikiminize güvenli liman aramaktan daha akılcı eylem ne olabilir?

Tersine dolarizasyon ya da tersine altınizasyon, “dövizi, altını sat, liraya yönel” demekle olmuyor.