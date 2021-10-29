Merkez’in navigasyonu; "daha hızlı bir rota bulundu"

Ekonomide yol almaya çalışıyoruz. Havada enflasyon bulutları, yer yer zam sağanağı, dövizi, cari açığı, işsizliği, asgari ücreti derken… Gel de çık işin içinden… Ama ne gam; aracımızda Merkez Bankası gibi sağlam navigasyonumuz var, rotayı ona soruyoruz;

“Merkez, bizi sakin piyasaya götür…” Rota belirleniyor; “Kuzey Batı yönünde ilerleyin…” İyi de kuzey neresi batı neresi? Neyse, yola çıkıyoruz, zam geçidinden gam caddesinden derken, navigasyondan yeni bir duyuru; “daha hızlı bir rota bulundu.”

İyi de orası Kuzey Marmara Otoyolu gibi… Zaten TEM’de zamlı tarife öderken, bu rota daha yüksek döviz ile yol aldırıyor… Acaba; 2 dakika zaman kazandıracak diye onu mu seçmeliyiz yoksa zaten Merkez’in çizdiği rotada mı kalmalıyız?

ENFLASYON RAPORU NE ANLATIYOR?

Merkez Bankası’nın enflasyon raporu, bana navigasyon cihazıyla kaybettiğim zamanları hatırlatıyor. Yaptığı her varış tahmini tutmuyor, çizdiği her rota biraz sonra değişiyor, hedeflediği enflasyon, kur, büyüme, açık gibi tüm veriler, revize ediliyor; “daha hızlı bir rota bulundu…”

İKİ SORU İKİ CEVAP

Merkez Bankası’nın enflasyon raporundan nasıl bir çıkarsama yapılabilir?

Açıkçası ben Merkez’in dün yılsonu için daha önce yaptığı %14,1’lik tahmini 403 baz puan artırıp %18,4’e çıkarmasına inanmak isterdim. Ama tahmin ile temenniyi karıştıran bu raporlarla varabileceğim bir yer olmadığını da hissediyorum.

Merkezin piyasalarla iletişiminde dikkat çeken nedir?

Merkez’in enflasyon tahmini, maç oynandıktan sonra spor toto tahmini yapmaya benziyor. Tutmayacağını bile bile tahmin yapıp, piyasanın buna inanacağını beklemek ve üstelik “reel faiz” sorusuna; “bunlara takılmayın” demek, nasıl bir guvernörlük üslubudur, anlayan beri gelsin.

RAPORLAMAKLA ENFLASYON DÜŞMEZ

Ekonomide tüm kötülüklerin anası, faiz midir yoksa döviz kuru mudur? Görünen o ki faiz belasından kurtulsak bile döviz kurunun ekonomi üzerinde açtığı tahribatı gidermenin maliyeti yüksek olacak. Enflasyonu endeks marifetiyle düşürürsün de dolar çıkmış 9’a inmez 8’e türküsü diline takılır, kalır.

Enflasyonu rapor söylemi değil, ekonomi eylemi düşürür ama o da bizde yok. Yine öneriyorum; 2 acil tedbir alınması gerekiyor; 1-ekonomide restorasyon paketi ve 2-enflasyonla topyekûn mücadele programı…

Ya da navigasyonuna “daha hızlı bir rota bulundu” saptırmalarıyla dön baba dönelim ekonomisi…