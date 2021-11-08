Mermer Müzesi, Afyon’un marka değerini yükseltmez mi?

Şüphe yok ki başta Afyon olmak üzere ülkemizin pek çok kenti, antik doğal taş zenginliği ile dünya ölçeğinde eşsiz bir jeolojik bir mirasa sahip. Roma döneminde, Anadolu’da, Roma ve İtalya’nın pek çok şehrindeki yapılarda antik doğal taşlarımız kullanılmış. Dünyadaki pek çok müzede, doğa tarihi, başkent müzesi ve arkeoloji müzelerinde ve üniversitelerin mimarlık, jeoloji ve arkeoloji bölümlerinde, dönemin mimari yapılarında kullanılan antik doğal taşların koleksiyonları sergilenir.

Ya biz de?

Rezerv, renk ve çeşit bakımından Afyonkarahisar, dünyanın en zengin mermer kenti. Bu veriyi, kentteki işletme sayısı ve ihracat rakamları da destekliyor. Sadece rezervi ile değil bu alandaki bilgi birikimi, tecrübesi, sektörün büyümesine katkı sağlayan diğer yan sektörleri ile tartışmasız bir biçimde mermerin başkentidir.

Oysa sektör temsilcileri ile yaptığım görüşmelerde, dünyanın her kıtasına ve ülkesine mermer ihraç eden bir kentin, mermerinin ülkemizde ve dünyada daha fazla değer görmesi ve kullanılması noktasında beklentilerinin henüz tam karşılık bulmadığı dile getirilir.

Bu kapsamda, Zafer Kalkınma Ajansı, “Mermerde Yüksek Verim, Yüksek Katma Değer Projesi” ile İscehisar Mermer İhtisas OSB bünyesinde faaliyet göstermek üzere Mermer Akademisi’ni kurarak çok önemli bir adım attı. Ardından Afyon mermerinin dünyada markalaşması adına akademi, oda, STK’lar ve AKÜ işbirliğiyle, Türkiye’nin ilk Garanti Markası olan “ISCE-International Stone Certification”ı ortaya çıkardı.

ISCE markası ile yapılan üretim, Afyon mermerinin dünyada kaliteli ve güvenilir markalar arasında yer almasına katkı sağlayacak. Sektör adına çok önemli bir adım olduğunu kabul ediyorum ancak yine de hala bir eksiğin olduğunu düşünüyorum o da, mermerin başkentinde bu zenginliği ortaya koyacak bir mermer müzesinin olmaması.

İscehisar’da bir mermer açık hava müzesi var. Ancak bahsetmek istediğim yerli ve yabancı ziyaretçileri ile birlikte kültür, sanat ve sektörel katkıları bakımından mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, tasarımcılar, restoratörler, konservatörler, sanat tarihçileri, arkeologlar, heykeltıraşlar, zanaatkarlar, çevre, endüstri ve inşaat mühendisleri ile dünyadaki büyük ve prestijli yapı projelerini yapan global şirketlerin gezip ziyaret edebileceği bir mermer müzesi. Mermeriyle tarihe tanıklık etmiş, onunla binlerce yıldır dünyaya açılan bir ülke, bir kent için çok mu zor olur?

‘Marka Kent’ olmak kolay değildir ancak yarattığı marka-markalarla bir dünya kenti olmak daha ulaşılabilir bir hedeftir. Mermer, Afyon için hem tarihi hem de ekonomik açıdan çok güçlü ve değerli bir markadır. Bu nedenle kentin markalaşmasında, mermer odak noktası olmalı diye düşünüyorum. AKÜ’nün bu cevheri daha görünür ve estetik kılacak yatırımları-başta heykel bölümü açmak ki, mermerin başkentine çok fazla değer katar-ve tüm bileşenlerini içine çekecek aynı zamanda tarih, kültür, sanat, bilim ve ticareti de kapsayacak şahane bir mermer müzesi, Afyon’un her açıdan marka değerini yükseltecek, potansiyel sektörlerin de gelişmesini sağlayacaktır.