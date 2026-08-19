Mersin: Yaşam, yetenek ve üretimin buluştuğu kent
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa ÇAKIR
Bugün şehirler yalnızca yatırım çekmek için değil, nitelikli insanı çekmek ve kentte tutmak için de rekabet ediyor. Öğrenciler, girişimciler, mühendisler, teknoloji çalışanları ve araştırmacılar artık bir şehri eğitim ve iş imkânlarının yanında yaşam kalitesi ve gelecek perspektifiyle birlikte değerlendiriyor.
Bu açıdan Mersin’in “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması”ndaki yükselişi son derece kıymetli. Kentimiz 2022’de 18’inci, 2023’te 13’üncü sıradayken 2024 yılında Türkiye ikinciliğine yükseldi; 2025 ve 2026’da da bu konumunu korudu. Bu tabloyu yalnızca öğrenci memnuniyeti olarak değil, Mersin’in nitelikli insan kaynağını çekme ve kentte tutma kapasitesine ilişkin önemli bir gösterge olarak okumak mümkün.
Öğrencilikten çalışmaya uzanan bir ekosistem
Mersin’in önemli özelliklerinden biri, eğitim hayatıyla reel ekonominin aynı kent içinde güçlü biçimde yan yana bulunması. Liman, lojistik, tarım, sanayi, üniversiteler, Teknopark, Agropark ve organize sanayi bölgeleri birbirinden farklı ancak birbiriyle ilişkili çalışma alanları oluşturuyor. Bu ekonomik çeşitlilik, özellikle yeni nesil meslekler ve teknoloji girişimleri açısından Mersin’e farklı bir potansiyel kazandırıyor.
Bugün bir veri bilimci lojistik ve tedarik zincirlerinde, bir otomasyon mühendisi üretim tesislerinde, bir yazılım girişimcisi sanayide, bir yapay zekâ uzmanı ise tarım ve gıda alanında çalışma fırsatı bulabiliyor. Mersin’in güçlü reel ekonomisi böylece teknoloji geliştirenler açısından yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda gerçek problemlerin görülebildiği ve yeni çözümlerin uygulanabildiği bir ortam sunuyor.
Teknoloji ile reel ekonominin teması
Mersin Teknopark kentin Ar-Ge ve teknoloji altyapısının önemli unsurlarından biri. Agropark ise tarım ve gıda sektörlerinin teknolojiyle buluşması açısından Mersin’e Türkiye ölçeğinde farklı bir konum kazandırıyor. Odamız bünyesindeki Atölye 1886 da ortak çalışma ve teknoloji atölyeleri, tasarım altyapısı, eğitim ve mentorluk olanaklarıyla öğrencilerin, girişimcilerin ve araştırmacıların fikirlerini geliştirebildiği ve uygulamaya taşıyabildiği önemli bir çalışma ortamı sunuyor.
Organize sanayi bölgelerindeki üretim altyapısı da bu yapının diğer ayağını oluşturuyor. Çünkü günümüzde sanayinin rekabet gücü yalnızca üretim kapasitesiyle değil; veri, yazılım, otomasyon, yapay zekâ, enerji verimliliği ve ileri üretim teknolojilerini kullanabilme kapasitesiyle de şekilleniyor. Üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller açısından bakıldığında bu yapı, eğitimle iş hayatı arasındaki mesafeyi kısaltan önemli bir avantaj.
Yeni çalışma düzeninde Mersin’in rolü hakkında
Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması şehirler arasındaki rekabeti de değiştiriyor. Özellikle teknoloji, danışmanlık, tasarım ve benzeri alanlarda çalışan birçok profesyonel için artık yaşanılan şehir ile çalışılan şirketin aynı yerde bulunması gerekmiyor. Bu noktada yaşam maliyeti ile yaşam kalitesi arasındaki denge daha önemli hale geliyor.
Mersin’in büyük metropollere kıyasla daha erişilebilir maliyetlerle yaşam imkânı sunması, öğrenciler kadar genç profesyoneller, girişimciler ve uzaktan çalışanlar açısından da dikkate değer bir avantaj. Kültür-sanat ve spor olanaklarının, sosyal yaşamın ve doğaya erişimin günlük hayatın içinde ve görece kolay ulaşılabilir olması da bu dengeyi destekliyor. Mersin’de bu yaşam ortamının güçlü bir üretim ve ticaret ekonomisiyle bir arada bulunması, kenti yalnızca yaşanacak değil aynı zamanda çalışılacak ve iş geliştirilecek bir yer olarak da farklılaştırıyor.
Öğrenci dostu şehirler sıralamasındaki Türkiye ikinciliğinin asıl önemi de burada ortaya çıkıyor. Bir şehrin öğrenciler tarafından tercih edilmesi önemli; ancak ekonomik açıdan daha değerli olan, burada eğitim alan insanların kentle bağlarının mezuniyet sonrasında da devam etmesi. Aynı şekilde başka şehirlerde veya ülkelerde çalışan nitelikli profesyonellerin Mersin’i yaşayabilecekleri ve çalışabilecekleri bir alternatif olarak görmesi de kentin insan sermayesini güçlendirebilir.
Mersin bugün üniversiteleri, güçlü reel ekonomisi, teknoloji altyapısı, girişimcilik alanları ve yaşam koşullarını aynı denklemde buluşturabilen şehirlerden biri. Şehirlerin gelecekteki rekabetinde sermaye kadar yetenek, teknoloji kadar yaşam kalitesi de belirleyici olacak. Mersin’in önündeki fırsat da tam olarak bu kesişimde bulunuyor.
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