Google Haberler

Mersin: Yaşam, yetenek ve üretimin buluştuğu kent

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Serbest Kürsü

Serbest Kürsü

Tüm Yazıları

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa ÇAKIR

Bugün şehirler yalnızca yatırım çekmek için değil, nitelikli insanı çekmek ve kentte tut­mak için de rekabet ediyor. Öğrenciler, giri­şimciler, mühendisler, teknoloji çalışanları ve araştırmacılar artık bir şehri eğitim ve iş im­kânlarının yanında yaşam kalitesi ve gelecek perspektifiyle birlikte değerlendiriyor.

Bu açı­dan Mersin’in “Öğrenci Dostu Üniversite Şe­hirleri Araştırması”ndaki yükselişi son dere­ce kıymetli. Kentimiz 2022’de 18’inci, 2023’te 13’üncü sıradayken 2024 yılında Türkiye ikin­ciliğine yükseldi; 2025 ve 2026’da da bu ko­numunu korudu. Bu tabloyu yalnızca öğrenci memnuniyeti olarak değil, Mersin’in nitelikli insan kaynağını çekme ve kentte tutma kapa­sitesine ilişkin önemli bir gösterge olarak oku­mak mümkün.

Öğrencilikten çalışmaya uzanan bir ekosistem

Mersin’in önemli özelliklerinden biri, eği­tim hayatıyla reel ekonominin aynı kent içinde güçlü biçimde yan yana bulunması. Liman, lo­jistik, tarım, sanayi, üniversiteler, Teknopark, Agropark ve organize sanayi bölgeleri birbirin­den farklı ancak birbiriyle ilişkili çalışma alan­ları oluşturuyor. Bu ekonomik çeşitlilik, özel­likle yeni nesil meslekler ve teknoloji girişim­leri açısından Mersin’e farklı bir potansiyel kazandırıyor.

Bugün bir veri bilimci lojistik ve tedarik zin­cirlerinde, bir otomasyon mühendisi üretim te­sislerinde, bir yazılım girişimcisi sanayide, bir yapay zekâ uzmanı ise tarım ve gıda alanında çalışma fırsatı bulabiliyor. Mersin’in güçlü reel ekonomisi böylece teknoloji geliştirenler açı­sından yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda gerçek problemlerin görülebildiği ve yeni çö­zümlerin uygulanabildiği bir ortam sunuyor.

Teknoloji ile reel ekonominin teması

Mersin Teknopark kentin Ar-Ge ve teknolo­ji altyapısının önemli unsurlarından biri. Agro­park ise tarım ve gıda sektörlerinin teknolojiyle buluşması açısından Mersin’e Türkiye ölçeğin­de farklı bir konum kazandırıyor. Odamız bün­yesindeki Atölye 1886 da ortak çalışma ve tek­noloji atölyeleri, tasarım altyapısı, eğitim ve mentorluk olanaklarıyla öğrencilerin, girişim­cilerin ve araştırmacıların fikirlerini geliştire­bildiği ve uygulamaya taşıyabildiği önemli bir çalışma ortamı sunuyor.

Organize sanayi böl­gelerindeki üretim altyapısı da bu yapının di­ğer ayağını oluşturuyor. Çünkü günümüzde sa­nayinin rekabet gücü yalnızca üretim kapasite­siyle değil; veri, yazılım, otomasyon, yapay zekâ, enerji verimliliği ve ileri üretim teknolojilerini kullanabilme kapasitesiyle de şekilleniyor. Üni­versite öğrencileri ve genç profesyoneller açı­sından bakıldığında bu yapı, eğitimle iş hayatı arasındaki mesafeyi kısaltan önemli bir avantaj.

Yeni çalışma düzeninde Mersin’in rolü hakkında

Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yay­gınlaşması şehirler arasındaki rekabeti de de­ğiştiriyor. Özellikle teknoloji, danışmanlık, ta­sarım ve benzeri alanlarda çalışan birçok pro­fesyonel için artık yaşanılan şehir ile çalışılan şirketin aynı yerde bulunması gerekmiyor. Bu noktada yaşam maliyeti ile yaşam kalitesi ara­sındaki denge daha önemli hale geliyor.

Mersin’in büyük metropollere kıyasla da­ha erişilebilir maliyetlerle yaşam imkânı sun­ması, öğrenciler kadar genç profesyoneller, gi­rişimciler ve uzaktan çalışanlar açısından da dikkate değer bir avantaj. Kültür-sanat ve spor olanaklarının, sosyal yaşamın ve doğaya erişi­min günlük hayatın içinde ve görece kolay ula­şılabilir olması da bu dengeyi destekliyor. Mer­sin’de bu yaşam ortamının güçlü bir üretim ve ticaret ekonomisiyle bir arada bulunması, ken­ti yalnızca yaşanacak değil aynı zamanda çalışı­lacak ve iş geliştirilecek bir yer olarak da fark­lılaştırıyor.

Öğrenci dostu şehirler sıralamasındaki Tür­kiye ikinciliğinin asıl önemi de burada ortaya çıkıyor. Bir şehrin öğrenciler tarafından tercih edilmesi önemli; ancak ekonomik açıdan da­ha değerli olan, burada eğitim alan insanların kentle bağlarının mezuniyet sonrasında da de­vam etmesi. Aynı şekilde başka şehirlerde ve­ya ülkelerde çalışan nitelikli profesyonellerin Mersin’i yaşayabilecekleri ve çalışabilecekle­ri bir alternatif olarak görmesi de kentin insan sermayesini güçlendirebilir.

Mersin bugün üniversiteleri, güçlü reel eko­nomisi, teknoloji altyapısı, girişimcilik alanları ve yaşam koşullarını aynı denklemde buluştu­rabilen şehirlerden biri. Şehirlerin gelecekte­ki rekabetinde sermaye kadar yetenek, tekno­loji kadar yaşam kalitesi de belirleyici olacak. Mersin’in önündeki fırsat da tam olarak bu ke­sişimde bulunuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 14.127,98 -0,03 %
Dolar 47,9283 0,04 %
Euro 55,5376 0,15 %
Euro/Dolar 1,1577 0,01 %
Altın (GR) 6.738,20 0,24 %
Altın (ONS) 4.334,47 -1,87 %
Brent 90,1625 0,43 %
Çok Okunanlar