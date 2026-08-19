Mersin: Yaşam, yetenek ve üretimin buluştuğu kent

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa ÇAKIR

Bugün şehirler yalnızca yatırım çekmek için değil, nitelikli insanı çekmek ve kentte tut­mak için de rekabet ediyor. Öğrenciler, giri­şimciler, mühendisler, teknoloji çalışanları ve araştırmacılar artık bir şehri eğitim ve iş im­kânlarının yanında yaşam kalitesi ve gelecek perspektifiyle birlikte değerlendiriyor.

Bu açı­dan Mersin’in “Öğrenci Dostu Üniversite Şe­hirleri Araştırması”ndaki yükselişi son dere­ce kıymetli. Kentimiz 2022’de 18’inci, 2023’te 13’üncü sıradayken 2024 yılında Türkiye ikin­ciliğine yükseldi; 2025 ve 2026’da da bu ko­numunu korudu. Bu tabloyu yalnızca öğrenci memnuniyeti olarak değil, Mersin’in nitelikli insan kaynağını çekme ve kentte tutma kapa­sitesine ilişkin önemli bir gösterge olarak oku­mak mümkün.

Öğrencilikten çalışmaya uzanan bir ekosistem

Mersin’in önemli özelliklerinden biri, eği­tim hayatıyla reel ekonominin aynı kent içinde güçlü biçimde yan yana bulunması. Liman, lo­jistik, tarım, sanayi, üniversiteler, Teknopark, Agropark ve organize sanayi bölgeleri birbirin­den farklı ancak birbiriyle ilişkili çalışma alan­ları oluşturuyor. Bu ekonomik çeşitlilik, özel­likle yeni nesil meslekler ve teknoloji girişim­leri açısından Mersin’e farklı bir potansiyel kazandırıyor.

Bugün bir veri bilimci lojistik ve tedarik zin­cirlerinde, bir otomasyon mühendisi üretim te­sislerinde, bir yazılım girişimcisi sanayide, bir yapay zekâ uzmanı ise tarım ve gıda alanında çalışma fırsatı bulabiliyor. Mersin’in güçlü reel ekonomisi böylece teknoloji geliştirenler açı­sından yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda gerçek problemlerin görülebildiği ve yeni çö­zümlerin uygulanabildiği bir ortam sunuyor.

Teknoloji ile reel ekonominin teması

Mersin Teknopark kentin Ar-Ge ve teknolo­ji altyapısının önemli unsurlarından biri. Agro­park ise tarım ve gıda sektörlerinin teknolojiyle buluşması açısından Mersin’e Türkiye ölçeğin­de farklı bir konum kazandırıyor. Odamız bün­yesindeki Atölye 1886 da ortak çalışma ve tek­noloji atölyeleri, tasarım altyapısı, eğitim ve mentorluk olanaklarıyla öğrencilerin, girişim­cilerin ve araştırmacıların fikirlerini geliştire­bildiği ve uygulamaya taşıyabildiği önemli bir çalışma ortamı sunuyor.

Organize sanayi böl­gelerindeki üretim altyapısı da bu yapının di­ğer ayağını oluşturuyor. Çünkü günümüzde sa­nayinin rekabet gücü yalnızca üretim kapasite­siyle değil; veri, yazılım, otomasyon, yapay zekâ, enerji verimliliği ve ileri üretim teknolojilerini kullanabilme kapasitesiyle de şekilleniyor. Üni­versite öğrencileri ve genç profesyoneller açı­sından bakıldığında bu yapı, eğitimle iş hayatı arasındaki mesafeyi kısaltan önemli bir avantaj.

Yeni çalışma düzeninde Mersin’in rolü hakkında

Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yay­gınlaşması şehirler arasındaki rekabeti de de­ğiştiriyor. Özellikle teknoloji, danışmanlık, ta­sarım ve benzeri alanlarda çalışan birçok pro­fesyonel için artık yaşanılan şehir ile çalışılan şirketin aynı yerde bulunması gerekmiyor. Bu noktada yaşam maliyeti ile yaşam kalitesi ara­sındaki denge daha önemli hale geliyor.

Mersin’in büyük metropollere kıyasla da­ha erişilebilir maliyetlerle yaşam imkânı sun­ması, öğrenciler kadar genç profesyoneller, gi­rişimciler ve uzaktan çalışanlar açısından da dikkate değer bir avantaj. Kültür-sanat ve spor olanaklarının, sosyal yaşamın ve doğaya erişi­min günlük hayatın içinde ve görece kolay ula­şılabilir olması da bu dengeyi destekliyor. Mer­sin’de bu yaşam ortamının güçlü bir üretim ve ticaret ekonomisiyle bir arada bulunması, ken­ti yalnızca yaşanacak değil aynı zamanda çalışı­lacak ve iş geliştirilecek bir yer olarak da fark­lılaştırıyor.

Öğrenci dostu şehirler sıralamasındaki Tür­kiye ikinciliğinin asıl önemi de burada ortaya çıkıyor. Bir şehrin öğrenciler tarafından tercih edilmesi önemli; ancak ekonomik açıdan da­ha değerli olan, burada eğitim alan insanların kentle bağlarının mezuniyet sonrasında da de­vam etmesi. Aynı şekilde başka şehirlerde ve­ya ülkelerde çalışan nitelikli profesyonellerin Mersin’i yaşayabilecekleri ve çalışabilecekle­ri bir alternatif olarak görmesi de kentin insan sermayesini güçlendirebilir.

Mersin bugün üniversiteleri, güçlü reel eko­nomisi, teknoloji altyapısı, girişimcilik alanları ve yaşam koşullarını aynı denklemde buluştu­rabilen şehirlerden biri. Şehirlerin gelecekte­ki rekabetinde sermaye kadar yetenek, tekno­loji kadar yaşam kalitesi de belirleyici olacak. Mersin’in önündeki fırsat da tam olarak bu ke­sişimde bulunuyor.