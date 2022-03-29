Mersin, yeni yatırımlarla ihracatta ilk 5 arasına girecek

Dünya Gazetesi Mersin Bölge Temsilciliği tarafından hazırlanan, bugün Türkiye genelinde dağıtımına başlanan Mersin Eki’nde; Mersin’in hem bölge hem de ülke ekonomisindeki rolü ve potansiyelini anlattık.

Bu özel çalışmamızda gerek haber ve içerik olarak katkı sunan okuyucularımıza sonsuz teşekkürler.

Bir teşekkür de ekip arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese…

Daha nice çalışmalarda birlikte olmak dileğiyle.

Keyifli okumalar…

BÖLGENİN LOKOMOTİFİ MERSİN

Tarım, sanayi ve hizmette dengeli büyüyen, lojistik gücüyle bölgesini dünyaya açan, yeni yatırımlarla ihracatta ilk 5’i hedefleyen, üretim, ihracat ve lojistik gücü ile 2021 yılında yüzde 28,4 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Mersin, ihracatı ithalatından fazla olan, net ihracatçı kentlerden biri olarak ülkeye katkılarına devam ediyor. Üretimde ve ihracatta çok daha iyi yerlerde olmayı hedefleyen Mersin, Ana Konteyner Limanı Projesi gibi önemli projelerin yaşama geçmesiyle bugünkü ihracatını 3-4 kat artıracak potansiyeli barındırıyor.

Ülkemizin en önemli liman kentlerinden Mersin, COVID-19 salgının yol açtığı travmanın olumsuz etkilerine karşın, 2021 yılında yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta başarılı bir yılı geride bıraktı. Yeni yıla büyük umutlarla giren kentimizde üretim ve ihracat açısından pandeminin etkilerinin pozitif yöne evrildiği dönemde ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı, yaptırımlar ve tedirginliklerle dolu sıkıntılı bir sürecin başlangıcı oldu. Turizm, tarım, doğalgaz ithalatı, inşaat-altyapı gibi pek çok alanda Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından Rusya ve Ukrayna, kentimizin de tarımsal ürün ihracatında en önemli pazarları arasında. Kentimizde Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımını da üstlenen Rusya’nın başlattığı bu savaşın etkilerinin daha ciddi boyutlara erişmemesi, insani ve ekonomik kayıpların önlenebilmesi en öncelikli beklenti. Sahip olduğu üretim, ihracat ve lojistik gücüyle 2021 yılında yüzde 28,4 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Mersin, ihracatı ithalatından fazla olan, net ihracatçı kentlerden biri olarak ülkeye katkılarına devam etti. Üretimde ve ihracatta çok daha iyi yerlerde olmayı hedefleyen Mersin, ana konteyner limanı gibi önemli projelerin yaşama geçmesiyle bugünkü ihracatını 3-4 kat artıracak potansiyeli barındırıyor.

HAVALİMANI TİCARETİ KOLAYLAŞTIRACAK

Mersin Limanı, Türkiye’nin en büyük limanı olmasının yanında 20 ayda tamamlanması planlanan genişleme alanı projesiyle konteyner kapasitesini 2,6 milyondan 3,6 milyon TEU’ya çıkaracak. Mersin Ana Konteyner Limanı yapılırsa bu kapasite 4-5 kat artacak. Yapılacak modern lojistik merkezle de bölgemizdeki taşıma maliyetleri yüzde 20 azalacak ve bölge firmaları daha rekabetçi olabilecek. İstihdam da buna paralel artacak, diğer eksik yatırımların da tamamlanmasıyla Mersin, ülkemizin en önemli kentleri sıralamasında çok daha üst sıralara yükselebilecek. Bölgemizin en önemli yatırımlarından biri de hiç şüphe yok ki Çukurova Bölgesel Havalimanı. Yapımı hızla devam eden bölgesel havalimanının tamamlanmasıyla lojistik üs konumundaki Mersin, tüm taşıma modlarına sahip olacak. Havayolu köprüsünün kurulmasıyla bölgemiz dünyanın birçok noktasından daha kolay ulaşılabilen bir yer haline gelecek. Turizm vizyonu daha kolay hayata geçecek, yatırımcıların daha kolay ulaştığı bir kent olacak. Sadece yolcu taşımasında değil Türkiye’nin en önemli kargo taşımacılığı yapılan havalimanı olacağı için de Mersin’in katma değerli tarım ürünleri, raf ömrü az olan taze sebze ve meyveleri kısa sürede dünya pazarlarıyla buluşacak. Katma değerli sanayi ürünleri pazara daha kısa sürede ulaşacak. Havacılık sektörü gelişirken bu alana paralel yeni sektörlerin de önü açılacak.

SANAYİ YATIRIMLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Mersin, üretimin olmazsa olmazı olan sanayi üslerinin artışında da yoğun bir değişim ve gelişim yaşıyor. Kent dinamiklerinin birbirinin rakibi değil destekçisi olduğu, odalarından yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarından tüm STK’lara kadar uyumlu bir çalışma sergileyen Mersin, organize sanayi bölgelerinde sayı bakımından 10’a ulaştı. Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 4. ve 5. genişleme alanlarının çalışmaları devam ederken Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de (TÜİOSB) ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olarak öne çıkıyor. Yapımı hızla devam eden TÜİOSB'de neredeyse arazilerin tamamı tahsis edildi. Toplam 300 hektar alan üzerinde ortalama 300 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek TÜİOSB'de 100 firma faaliyet gösterecek. 10 bin kişiye istihdam sağlanacak ve DigiGreen-FoodValley markasıyla sertifikalı ürün ihraç edilerek ülkemize ilk etapta yıllık 250 milyon dolar döviz sağlanacak. İlimizin bir diğer OSB olan Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde de yatırımlar hızla devam ediyor. Tarsus OSB’de özellikle gıda, ambalaj, metal sektörlerine yönelik tesisler kurulması hedefleniyor.

SANAYİCİLERİN YOLUNU AYDINLATACAK ADIMLAR ATILIYOR

"Mersin ekonomisinin aktörlerini harekete geçirerek, kentin ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama" misyonu üstlenen ve ülke genelinde referans bir oda olarak "Büyüyen, dengeli ve refah seviyesi yüksek bir Mersin" vizyonuna sahip olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da, kentte organize sanayi bölgesi yatırımlarının artması konusunda ciddi çalışmalar yapıyor.

BORSAMIZ BAKLİYAT VE NARENCİYEDE TÜRKİYE'DE İLK SIRADA

Mersin Ticaret Borsası işlem hacmini 2021’de yüzde 32 artırarak 14 milyar TL düzeyine çıkardı. 2022 yılının ilk iki ayında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 60 yükseliş ile 3,3 milyar TL’ye ulaştı. Borsa, bakliyat ve narenciyede Türkiye’de 113 ticaret borsası içerisinde işlem hacmi olarak ilk sırada.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMCIYI VE YATIRIMI DESTEKLIYOR

Limanı, serbest bölgesi, organize sanayi bölgeleri, verimli tarım alanları, lojistik avantajları ve turizm potansiyeliyle bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Mersin'in yerel yönetimleri de "Globalleşen dünyada kentlerin ve ülke ekonomisine yön veren dinamiklerle yerel yönetimlerin ayrı düşünülemeyeceği" ilkesiyle hareket ediyor. Kentteki yatırımlara öncülük ederek işleri kolaylaştırıcı hizmetler üreten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ekonomik hareketliliğin ve canlılığın daha da artması, değişik sektörlerde yerli ve yabancı yatırımların çoğalması için projeler geliştiriyor.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 'PROJELER ÜNIVERSITESİ' OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Kentimizin önemli değerlerinden birini de hiç kuşkusuz Mersin Üniversitesi oluşturuyor. 1992 yılında kurulan Mersin Üniversitesi, günümüzde bilimin hemen hemen her alanında faaliyet gösteren, köklü ve deneyimli bir eğitim kurumu. 4 bin 500 dekarı aşkın kampüs alanına sahip olan, ulusal ve uluslararası düzeyde verdiği eğitim-öğretim, ürettiği bilgi, teknoloji ve sanatla öğrencilerini, mezunlarını, çalışanlarını ve toplumu yaşam boyu öğrenmeyle bütünleştiren Mersin Üniversitesi, bünyesinde 16 fakülte, 8 yüksekokul, 11 meslek yüksek- okulu, 5 enstitü ve 41 Araştırma Merkezi barındırıyor.

MERSİN SERBEST BÖLGESİ'NİN HEDEFİ 4 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin ilk kurulan serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi, 2021 yılında 3,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini bu yıl 4 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi planlıyor. Yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşvik sağlanması nedeniyle 107'si yabancı sermayeli 397 firmaya ev sahipliği yapan bölgedeki ticaret hacminin yüzde 76'sını sanayi ürünleri, yüzde 24'ünü ise tarım ürünleri oluşturuyor. Ayrıca MESBAŞ Port ile de bölgede 2021 yılında 1 milyon 645 bin 673 ton yük elleçlendi. MESBAŞ Port 2022’nin ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 336 bin 68 ton mal elleçledi.

AKDENIZ’İN İHRACATINA YÖN VEREN AKİB’İN MERKEZ ÜSSÜ

Merkezi Mersin’de bulunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ihracatçı firmaların çatı kuruluşu olarak kente artı değer kazandırıyor. 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 16 milyar 320 milyon dolar ihracat gerçekleştiren AKİB’e bağlı ihracatçı birlikleri, demir çelik, hazır giyim, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, kimyevi maddeler-mamulleri, mobilya, kâğıt-orman ürünleri, su ürünleri, hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleriyle yaş meyve sebze sektörlerinde yapılan üretimi küresel pazarlara en yüksek değerde yansıtmak için uğraş veriyor. En yüksek ihracat değerlerine kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat birliklerinde ulaşan AKİB, Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatının yüzde 41’ine imza atıyor.

MDTO, DENİZ TİCARETİ VE DENİZ TURİZMİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Kentimizde denizcilik sektöründe küresel aktör olabilme hedefi için çalışan Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), ülkemizin ve Mersin'in deniz ticareti ve deniz turizminden aldığı payın artmasına katkı sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin bağımsız iki deniz ticaret odasından birinin kentimizde bulunması Mersin’i deniz ticareti açısından avantajlı konuma taşıyor. Mersin, Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle hayata geçirilen MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve MEÜ Denizcilik Fakültesi’nin varlığı ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans olmak üzere her düzeyde modern denizcilik eğitiminin verildiği bir kent olarak da ön plana çıkıyor.