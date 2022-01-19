Mersin’in vergide ilk sıralarda olması belediyeye güç veriyor

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçenlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e mesaj gönderdi:

- Adalet mi bu Vahap başkan?..

Zeydan Karalar’ın Seçer’e mesajı, belediyelere vergi gelirlerine dayalı olarak İller Bankası’ndan aktarılan kaynakla ilgiliydi.

Mersin, Türkiye’nin vergi gelirlerinde genelde 6-7’nci sıralarda yer alırken, Adana 10-11’inci sırada bulunuyordu.

Vahap Seçer, konuyu önceki akşam İstanbul’da bir grup meslektaşımla düzenlediği sohbette açtı:

- Mersin Büyükşehir, güçlü belediye. Gelirimiz var.

Bu gücü Mersin’de ödenen verdilerden aldıklarını belirtti:

- Mersin, Türkiye’nin vergi geliri sıralamasında genelde ilk 5-7’ye giriyor. Mersin’deki vergi ödeme gücü, belediyemizin gelirlerine de yansıyor.

Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bütçe büyüklüğünü merak ettim, anlattı:

- Belediyemizin bütçesi 3 milyar 665 milyon lira. İştiraklerle birlikte rakam 5.5-6 milyar lirayı buluyor. Ancak, bütçemizde yüzde 30 dolayında yukarı yönlü revize gündeme gelebilir. Bu durumda bütçemiz 8 milyar liraya yaklaşır.

Belediyenin borçluluk durumunu sordum, yanıtladı:

- 31 Mart 2019 seçimlerinde göreve geldiğimde 3 milyar lira düzeyinde borç vardı. 2 milyar liranın altına indirdik.

Belediyede mali disiplini sağladıklarını kaydetti:

- Gider bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 99.7. Buna karşılık gelir bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 104. Bu oranlar, bütçe disiplininde yakaladığımız başarıyı gösteriyor.

Kentte 400 bin dolayında Suriyeli sığınmacı olduğuna işaret etti:

- Suriyeli sığınmacıların 250 bini kayıtlarda görünüyor. Bu arada tarım işçiliğinde geçmişte ilimize Doğu ve Güneydoğu’dan gelenlerin yerini Suriyeli sığınmacılar almış bulunuyor.

Ardından Mersin’in 100’üncü kurtuluş yıldönümünde, 3 Ocak 2022’de temeli atılan metro projesine değindi:

- Toplam 35 kilometreyi bulacak metro projemizin 13.4 kilometrelik bölümünün temelini attık. KDV dahil 3.98 milyar liralık toplam yatırım bedeli söz konusu.

Metro projesinin yatırım programına alınmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onay verdiğini bildirdi:

- Yatırım harcaması yetkisi için ilk 1 milyar liralık dilim konusunda belediyemizin meclisinden karar çıktı. Hazine’nin onayını bekliyoruz.

Mersin Metrosu’nun yatırım programına alınmasında Hazine ve Maliye eski Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın rolünü anımsattım, paylaştı:

- Milletvekili olduğum dönemde partim CHP adına Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev yaptım. Lütfi Bey de Komisyon Başkanı idi. Yani, Komisyon’da birlikte çalıştık. Elbette metronun yatırım programına alınmasında Lütfi Bey’in önemli katkısı var.

Ardından ekledi:

- 1 milyar liralık harcamanın onayı konusu Hazine’ye Lütfi Bey’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmasından 3 gün önce gitti. Şimdi onay bekliyoruz.

Mersin Metrosu’yla ilgili onay adımlarının Lütfi Elvan’ın bakanlıktan ayrılması sonrası Hazine’de yavaşlaması söz konusu olur mu?

Annelerin beyanı yeterli, ‘fakir misin?’ diye araştırmayız

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin sosyal yardımlarını anlatırken, “Hamile Bakım Sütü” projesine değindi:

- Anneler belediyemize, “ihtiyacım var” diye başvurduğunda hemen “Mersin Hamile Bakım Sütü” desteği kapsamına alınır.

Annelerin beyanını esas kabul ettiklerini belirtti:

- Bir anne eğer, “ihtiyacım var” diye başvurmuşsa, dönüp “gerçekten fakir mi?” diye araştırmayız.

Ardından ekledi:

- Geçen yıl başladığımız “Hamile Bakım Sütü” desteği için başvuruların sayısı 6 bine yaklaştı.

Yaşar Kemal’in portresini yaparken korktum, heyecanlandım

25 ŞUBAT 2020, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi… Büyük usta Yaşar Kemal’i anma törenindeyiz.

TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen ev sahipliğindeki törene katılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban var.

O tören sonrası TGC Yönetim Kurulu karar aldı:

- Basın Müzesi’nde TGC’ye 28 Mart 1977’de üye olan gazeteci-yazar Yaşar Kemal’in yağlı boya portresi olmalı.

Karar üzerine Yaşar Kemal’e “baba” diyen Ahmet Güneştekin’i aradım:

- Basın Müzesi’nde senin atölyede yapılacak Yaşar Kemal portresi yakışır.

Ahmet Güneştekin, ekibindeki ressamlardan portre ustası Yahya Bağcı’ya görev verdi. Bağcı, o günkü duygularını yaptığı portre Basın Müzesi’ne yerleştirilirken paylaştı:

- Ahmet Bey bana, “Yaşar Kemal’in portresini sen yapacaksın” dediğinde heyecan ve korkuyu bir arada yaşadım. Heyecanlandım, Yaşar Kemal gibi büyük ustanın portresini yapmak benim için büyük onur olacaktı.

Korku duygusunu da şöyle anlattı:

- Yaptığım portrenin Yaşar Kemal’e yakışır mükemmellikte olmaması ihtimali beni korkuttu. Altından kalkabilecek miyim diye düşündüm.

Ahmet Güneştekin, Yahya Bağcı’yı şöyle tanımladı:

- Hiper realist sanatçı…

Güneştekin, Yaşar Kemal’le haftanın 2-3 günü görüştüklerini aktardı:

- Yaşar Abi, yaptığım her resmi kritik ederdi. Tabiatın renklerini müthiş tasvir ederdi. Ressam olarak renk bilgimin çok zengin olduğunu düşünürdüm. Ancak, Yaşar Abi’nin renk bilgisi karşısında şaşırırdım. Yaşar Abi, renk bilgisini tabiattan almıştır.

Ayşe Semiha Baban, Yaşar Kemal dahil 74 gazetecinin yağlı boya portresinin olduğu salonu işaret etti:

- Bu salonda 4 kuşak aile fertlerim var. Yaşar Kemal, gazeteciliğini ön planda tutardı. Yaşar Kemal’den gazetecilik hakkında çok şey öğrendim.

Turgay Olcayto, kendi döneminden örnek verdi:

- Yaşar Kemal, bizim kuşak gazetecilerin hem abisi, hem ustasıydı. Bir gazetecinin doğayı çok iyi bilmesi gerektiğini ondan öğrendik.