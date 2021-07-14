'Meryem Kadınlar' sınır tanımıyor!

Adana’da Büyükşehir Belediyesi ve ILO ortaklığında örnek bir kadın kalkınma modeli yükseliyor. Mülteci ve yerli kadınların bir arada çalıştığı Meryem Kadın Kooperatifi ve Payhane işletmelerinde binlerce haneye dokunulacak. Pilot projeler başarılı olunca milyonluk yatırımlar devreyi girdi.

Bereketli Çukurova tarlalarından birindeyiz. Gün artık akşama dönmüş olsa da sıcaklık kavurucu etkisinden bir şey kaybetmemiş. Tarladan dönen kadınlarda ise bezginlikten çok neşe var. Arapça-Türkçe karışık birbirlerine takılıyorlar. Hepsinin yüzünde güller açıyor, herkes kendi dilinde “Hoş geldiniz” diyor. Burası, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ortaklığında geliştirilen kocaman bir işletme aslında. 60 dönüm arazi, ailelerine gelecek çizen bu kadınların hayata tutunmaları için 360 derece tasarlanan bu kooperatife ayrılmış durumda. Kadınlar ziraat mühendisleri başta olmak üzere uzmanların rehberliğinde tarımı, ürünleri kurutmayı, paketlemeyi ve daha birçok şeyi öğreniyor. Meryem Kadın Kooperatifi’nin yorgun kadınları ise yüzlerindeki mutluluğu, “Suriye’de artık bir evim yok. Çocuklarım burada büyüdü, evlendi. Türk akrabalarım oldu. Artık evim burada. Meslek öğreniyorum, para kazanıyorum” diye açıklıyorlar.

‘KÖYLÜ KÖYÜNDE DOYMALI’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mali açıdan geçirdikleri kötü günlere rağmen sosyal kalkınma projelerini altyapı ve diğer işlerle aynı anda yürüttüklerini söylüyor. Karalar'a göre, en iyi yerel kalkınma modeli "Köylüyü köyünde doyurmak". “4 milyar lira borcun yanı sıra alınan kredilerden dolayı da her ay 60 milyon lira açık veren bir belediye devraldık. Hemen her alanda tasarruf ettik. Neyse ki şimdi mali disiplini sağladık. Daha gidecek çok yolumuz var” diyor.

HALKA TARIMI HATIRLATTIK

Karalar’ın ajandasında tarımsal kalkınmayı destekleyen, özellikle de kadını bu alanda öne çıkaran projeleri artırmak var. Tarımın az para ile çok kişiyi doyurduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, “Kadınlara yönelik iki modelle önemli yol kat ettik. Onlara sertifikalı meslek erbabı yaparken az da olsa para kazanmalarına önayak olan bir model kurduk. Önü açık bu modellerin yanı sıra köylüye ve üreticiye de ciddi destekler sağlanmış durumda” diye anlatıyor yapılanları.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Dünya Bankası ile ortaklaşa geliştirilen projelerin, hem ekonomik hem de sosyal entegrasyon anlamında önemli olduğunun altını çizen Zeydan Karalar, çalışmaları şöyle anlattı: “Payhane modelimizde yeme-içme sektörüne yönelik eğitim alan kadınlar aynı zamanda bir kafe de işletiyor. Belediye personeli yemeğini burada yiyor. Halka açık olan bu kafenin geliri her hafta iki kişiye paylaştırılıyor. Öte yandan Meryem Kadın Kooperatifi ile de tarladan paketlemeye üretim modeliyle kadınlar kazanıyor. Şimdi sırada yerli tohum üretimi ve kentin yaklaşık 30 yerine kurulacak halk büfeleri var. Bu büfelerde kadınların ürettikleri Adanalılar ile buluşacak. Ayrıca salça fabrikası kurmak için de çalışmalara başladık.”

3D ÜRETİM DE VAR SEMİZ OTU EKİMİ DE

Meryem Kadın Kooperatifi, 'Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları' projesi kapsamında geçen yıl kurulmuş. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Kadem Doğan, “Başlangıçta bizimle olan kadınların isimlerini listelerken Meryem adının çokluğu dikkatimizi çekti. Bu nedenle kooperatifin adı Meryem oldu” diyor. Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi adı altında yürütülen işler kapsamında çoğunluğu göçle gelen 165 kadın istihdam ediliyor. Türk, Suriyeli, İranlı ve Afgan kadınlardan oluşan 37 ortaklı Meryem Kadın Kooperatifi; açık alan tarımı, mantar üretimi, seracılık, meyve ve sebze kurutma işlerinin yanı sıra 3D üretimle siperlikten maskeye birçok ürün geliştiriyor. Karın yüzde 80’i dağıtılıyor. Tesislere bugüne kadar 530 bin TL’lik yatırım yapılmış. Kooperatifin Koordinatörü Adil Murat Vural, “Sıradaki proje için 8.5 milyon dolarlık hibe aldık. 150 dönümlük arazide çim, çiçek ve süs bitkileri üretilecek. Belediyelerin ihalelerine girilecek. İki yılda 12 bin kadına ulaşmayı hedefl iyoruz” dedi.

ÇOCUĞUMUN KURS PARASI ÇIKTI!

Mutfak Atölyesi ve Payhane ise Büyükşehir Belediyesi ve RESLOG işbirliğiyle kurulmuş. Önce Meslek Edindirme Merkezi'nde kadınlara, mutfak sanatları ve sertifikalı pastacı çırağı eğitimi veriliyor. Meslek Edindirme Kursları Genel Koordinatörü Ayşegül Yılgör’ün liderlik ettiği model, sosyal uyum ve iş hayatına katmayı hedefl iyor. Yılgör, “Bu kadınlara bir iş modeli yarattık. Merkezin bahçesini güzel bir kafeye çevirdik. Burada üretilen yemek ve tatlıları belediye işçilerine 18, dışarıdan yemeğe gelenlere 20 liradan satıyoruz. Geliri kadınlar paylaşıyor” diyor. Bu haftanın gelirini paylaşan Aysel Demirkay öğretmen olan ancak atanamayan iki oğlu olduğunu anlatırken işini büyütme planları yapıyor.