Merzifon OSB'de istihdamın yarısı Silverline Grubu'na çalışıyor

Anadolu’da faaliyet yürüten Türkiye'nin örnek sanayi tesisleri arasında sayabiliriz Silverline Ev Gereçleri’ni. Hem de rahatlıkla. Bunun birkaç nedeni var. Kriz yılı 1994’te 5 ortak tarafından Amasya’nın Merzifon ilçesinde kuruldu, ilk davlumbaz üretimini iki yıl sonra mütevazi tesisinde 25 işçisiyle gerçekleştirdi.

Yıllar içinde hızlı büyüdü. Faaliyetlerden kazanılanın tekrar üretime, kapasiteye, teknolojiye yatırılması büyümenin temelini oluşturdu. Silverline için dönüm noktası tarihlerden biri 2006’daki halka arzıydı. Halka arz sürecinden elde edilen gelirin de yatırıma dönüştürülmesiyle birlikte şirket, üretim ağını genişletti. Silverline, bugün alanında Avrupa’nın ilk 5, dünyanın 10 üreticisi arasında bulunuyor.

Merzifon’da olduğu kadar sanayi kültürünün bölgesinde de gelişmesi, Silverline’ın basamakları birer birer tırmanmasıyla ortaya çıktı. Grup bünyesinde 2 bin 200 kişi çalışıyor, toplam 800’ün üzerinde işçi çalıştıran yan sanayisinin de katkısıyla çevresindeki 3 bin kişilik istihdam, tüm gücüyle Silverline şirketlerine hizmet üretiyor. Bu rakam, toplam 6 bin istihdama sahip Merzifon OSB’nin yarısının, Silverline’a hizmet ürettiği anlamına geliyor.



İlk markalı ihracatını 2002 yılında Almanya’ya gerçekleştiren Silverline Ev Gereçleri'nin rotası katma değerli üretim ve ihracat oldu. Markalı ihracatı yüzde 50 olan şirket, bu oranı yüzde 70’e kadar yükseltecek. Yeni nesil teknolojiyle üretilen, çevreye duyarlı, tasarrufl u özelliklerin önceliklendirildiği ürünleri, Avrupa’da önemli oranda pay sahibi. Doğa dostu, yeni nesil, yüksek kalite ürünlerin en çok talep edildiği Danimarka pazarında ilk sırada olduğunu ifade etmek gerekiyor.

Yeni nesil üretim metodlarını ısrarla takip ettiklerini, dünya markası olma hedefl erinde yollarını, yüksek teknolojiye dayalı sanayiinin açacağına inandıklarınıkaydeden Silverline CEO’su Mustafa Laçin, “Tesislerimizde ve bizlere tedarik sağlayan sanayicilerimiz bünyesinde nitelikli işçilerimiz, mühendislerimiz ve yönetici kadrolarımız da en büyük gücümüzü oluşturuyor. Yanı sıra Silverline ailesinin yeni kuşak temsilcileri de aramızda katılıyor. Türkiye ekonomisine ve binlerce ortağımıza, yeni neslin de ortaya koyduğu sinerji ile daha fazla katkı sunacağız” diyor.

10 bin üründe 850 milyon liralık satın almayı yönetiyor

Her şirket için ‘satın alma’ en kritik konu başlıklarından birisidir. Hatta yoğun girdiyle çalışılan alanlar için önemi ilk sıradadır. Silverline Ev Aletleri de sektörü itibariyle yarı mamülün en çok kullanıldığı sanayi dallarının başında geliyor. Silverline'da bu kritik görevde, Satın Alma Direktörlüğü’ne bağlı Stratejik Satın Alma Müdürü olarak, şirketin kurucu isimlerinden İbrahim Atay’ın kızı Ceren Atay Yetgin bulunuyor.

Her ne kadar aileden de saysak, Ceren Atay Yetgin’in eğitim ve iş süreçlerine baktığımızda, bulunduğu mevkiye kişisel gayretleri ve edindiği deneyimlerle geldiği rahatlıkla ifade edilebilir. Lise eğitimini Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Ceren Atay Yetgin, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Üretim Sistemleri Mühendisliği okuyor. Global arenada iş geleneğiyle ünlü çok uluslu grupların başında gelen Unilever’de önce stajyer olarak bulunuyor, ardından bir yıl süre ile Talep Planlama Uzmanı olarak çalışıyor. University of Birmingham’da uluslararası işletme yüksek lisansını tamamlıyor. Ardından, Elektrik Elektronik Satın Alma Uzmanı olarak Silverline'a geçiyor. 4 yılın ardından da hali hazırda bulunduğu alana terfi ediyor.

Kariyerine dünya devi Unilever’de devam etme yolu açılmışken, Yetgin’in iş serüvenini Silverline’da devam etme kararı almasını aslında yukarıdaki satırlardan analiz edebiliyoruz. Unilever’den ayrılarak yüksek lisansını tamamlama tercihi Silverline yönetiminin beklentisinden kaynaklanıyor. Şirkette aile anayasası olmamasına karşın ikinci kuşağın Silverline’da çalışabilmesi için iyi eğitiminin yanı sıra yüksek lisans yapması ve 2-3 yıl aralığında farklı bir şirkette iş deneyimi kazanması şart koşuluyor.

Hammadde ve komponentlerinin tedariğinden sorumlu departmanın başında olan Yetgin, 2021 sonu itibari ile 850 milyon TL büyüklüğüne ulaşan satın alma bütçesini yönetti. Bu ciro, 5 ülkedeki 250 aktif tedarikçiden temin edilen 10 bin SKU (ürün kalemi) ve 100 farklı mal grubundan oluşuyor.

Yeni kuşak da 'global marka' hedefine odaklandı

“Endüstri mühendisi olarak datalar, rakamlar ve adetlerle iç içe olmayı seviyorum. Bulunduğum satın alma alanı, her dönem olmakla birlikte, içinde bulunduğumuz piyasa koşullarında çok daha kritik bir noktaya evrildi” diyen Ceren Atay Yetgin, kendisinin ve grupta bulunan diğer yeni kuşak temsilcilerin de görüşü olarak “Silverline kuruluşundan bu yana global marka vizyonu ile hareket etti. İkinci kuşak olarak bizim de hedefimiz dünyada markalaşma hedefini daha güçlü bir şekilde ileri taşımak” sözlerini dile getiriyor. Yetgin’den başka Silverline'da Namık Atay Satış Müdürü, Çınar Alış İhracat Satış Süreç Yöneticisi, Eren Atay Ar-Ge Süreç Yöneticisi olarak, kardeş şirket Timay Tempo’da da Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda Anıl Özgür, yeni kuşağın diğer temsilcileri olarak mesai yürütüyor.