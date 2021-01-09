Meşhur ‘Mavi Dalga’ hikayesi

Fiyatlamalar cephesinde genel risk iştahının korunduğu, bilinen varlık ürünleri üzerinden pozisyon alınma isteğinin devam ettiği bir 2021 yılı başlangıcı yapmış bulunuyoruz. Zayıf Amerikan Doları teması, hisse senedi piyasalarına giriş, bono-tahvil pozisyonlarının kamu kağıtları nezdinde azaltılması, yüksek getirili gelişmekte olan ülke varlıklarında fırsatların kovalanmaya devam etmesi ve merkez bankalarının her koşul altında destekleyici pozisyonlarını muhafaza edeceği gibi başlıkları uzun zamandır biliyor ve değerlendirmeler içerisinde kullanıyoruz. Peki, yeni yıl işlemlerinde tema olarak hiç mi farklılık yok? Elbette var.

Öncelikle Anadolu’da sıklıkla kullanılan bir ifadeyi hatırlatarak cümleye başlayalım: “Verilmiş sadakası varmış.” Bu noktada akla ilk gelen yer elbette piyasalar. Neden? ABD’de olmayacak işlerin olmaya devam etmesi eğilimi Başkan Trump’ın görevi devretmesine 2 hafta gibi kısa bir süre kala geçmiş 4 yılda olduğu üzere devam ediyor. Kongre binasından tüm dünyaya servis edilen görüntüler NŞA’da piyasa işlemcileri açısından hiç de normal karşılanacak bir tablo değil. Bardağın dolu kısmını görme isteğindeki inatlaşma ise bir nevi teraziyi dengeleyen unsur. Geçiş sürecinin bitmek üzere olması ve Biden yönetiminin kadrolarıyla birlikte görevi devralmaya hazırlanması stres artışını hem engelliyor hem de dengenin sağlanmasına imkan tanıyor. Bu nedenle böylesi akıl tutulması işlerin olduğu günün ertesinde hisse senedi endeksleri başta ABD temsilcileri olmak üzere rekor yükseklerden kapanış gerçekleştirmeye devam ediyor.

Konuyu genişleterek ilerletelim ve hikayenin fiyatlamalar kısmında olan bitene gelelim. 3 Kasım öncesi süreçte sıklıkla tartışılan meşhur ‘Mavi Dalga’ fiyatlaması Georgia’da gerçekleştirilen senatör sayımları ile birlikte yeniden masadaki yerini almış durumda. Üstelik bu kez daha sağlam bir şekilde. Her ne kadar 50- 50 eşitlik söz konusu olsa da Başkan Yardımcısı Harris’in devreye gireceği ve +1 avantaj yaratacağı pozisyonun geçerlilik kazanması konuştuğumuz senaryonun hayat bulmasına imkan tanıdı. Şu aşamada olan bitenler daha fazla mali teşvik adımı geleceği beklentisi ve Hazine Sekreteri Yellen ile Fed’in artan koordinasyon ile ABD ekonomisi önderliğinde global toparlanmaya destek vereceği beklentilerinden oluşuyor. Hal böyle olunca da tahvil faizleri genel konsensüse paralel yukarı yönde hareketleniyor, Amerikan doları değer kaybediyor, emtia grubundaki fiyatlar yükseliş şeklinde baskılanıyor.

Mavi Dalga olarak ifade edilen durumda bir de bardağın boş kısmı mevcut. Seçim sürecinde düzenlenen kampanyalarda sıklıkla dile getirilen teknoloji firmalarına yönelik regülasyon çağrısı ve vergilerdeki artış söylemleri şu aşamada fiyatlamalara dahil olmuş değil. Açıkçası bu detaylara kafa yoran bir yatırımcı kesimi olup olmadığı kısmı da soru işareti barındırıyor. Bugün değil, seçim sürecinde, oldukça kısa bir zaman aralığında Eylül işlemleri bu başlık etrafında dalgalanma gösterse de sonrasında böyle bir beklenti ekseninde pozisyonlanma görmedik. Hiç mi değerlendirmelere dahil edilmez? Rahatsızlık yaratacak düzeye ulaştığında evet ama bugün değil.

Tüm bunları konuşurken esas oyun değiştirici faktörün hali hazırda aşı gelişmeleri merkezli olacağını aklımızdan çıkarmayalım. Henüz kapsam ve hızı konusunda ciddi soru işaretleri var ki bunun da normal zamanlarda belirsizlik yaratması lazım. Dünya nüfusunda pandemiden etkilenenlerin sayısı 90 milyon kişi eşiğine doğru ilerlerken sınırlı sayıda ülkede aşılama kampanyaları başlamış durumda ve henüz 20 milyon eşiğini dahi aşabilmiş değiliz. Gözden kaçan ama bir o kadar da önemli bir detay.

Avrupa’dan Asya ve Orta Doğu’ya herkes ABD’deki yönetim değişimini ve potansiyel etkilerinin ne olacağını düşünüyor. Geride kalan 4 yıllık süreç anlamlandırması güç birçok başlığı barındırıyor. Gelecek 4 yılın ise o çok bahsedilen “temellere dönüş” teması etrafında nelere gebe olduğunu henüz bilmiyoruz. Alışılan o eski düzenden anlaması güç periyoda geçiş ciddi afallamalara neden olmuştu. Şimdi dengelenme denilen bu süreç de kendi içerisinde bir türbülans yaratır mı? Zaman gösterecek. Aşikar olan ortada gezinen ve hemfikir olunan iyimserlik.