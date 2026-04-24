Meslek lisesi: Dün bir slogan, bugün bir zorunluluk
Bir dönem Koç Holding tarafından ortaya atılan “Meslek lisesi memleket meselesi” sloganı, ilk duyulduğunda birçok kişi için bir sosyal sorumluluk kampanyasının parçası gibi algılanmıştı. Oysa aradan geçen yıllar, bu cümlenin bir sloganın ötesinde, Türkiye’nin ekonomik geleceğine dair ne kadar önemli bir uyarı niteliği taşıdığını gösterdi. Bugün gelinen noktada bu ifade, artık bir tercih değil, bir zorunluluğun özeti.
Türkiye uzun yıllardır aynı ikilemin içinde sıkışmış durumda: Bir yanda üniversite mezunu işsizler ordusu, diğer yanda nitelikli ara eleman bulamakta zorlanan sanayi. Bu çelişki, bir şeylerin sorgulanmasını gerektiriyor. Çünkü mesele yalnızca diplomaların sayısı değil, o diplomaların üretimle, teknolojiyle ve gerçek hayatla kurduğu bağın gücüdür.
Sanayiciyle konuştuğunuzda benzer bir tabloyla karşılaşırsınız. Makine var, sipariş var, pazar var ama o makineyi kullanacak, o üretimi sürdürecek yetişmiş insan sayısı giderek azalıyor. Bu boşluk, zamanla üretim kapasitesini sınırlayan görünmez bir duvara dönüşüyor. Ekonomik büyümenin önündeki en kritik engellerden biri de tam olarak burada ortaya çıkıyor.
Algı en büyük engel
Meslek liseleri tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü bu okullar, teorik bilgiyi pratiğe dönüştüren, eğitimi üretimle buluşturan bir köprü görevi görüyor. Ancak uzun yıllar boyunca bu okulların algısı ikinci sınıf eğitim kurumları şeklinde oluştu. Bu algı, belki de meslek liselerinin önündeki en büyük engeldi. Oysa dünya bambaşka bir yöne doğru ilerliyor.
Almanya’nın “dual sistem” modeli, Güney Kore’nin teknik eğitim hamleleri ya da Çin’in üretim odaklı eğitim reformları incelendiğinde, ortak bir gerçek ortaya çıkıyor: Sanayileşmiş ülkelerin tamamı, mesleki eğitimi sistemlerinin merkezine yerleştirmiş durumda. Çünkü üretim, yalnızca sermaye ve teknolojiyle değil, aynı zamanda nitelikli insan kaynağıyla mümkün.
Bugün yapay zeka, robotik ve otomasyon konuşuyoruz. Ancak çoğu zaman gözden kaçan bir gerçek var: Bu sistemleri kuracak, işletecek ve sürdürecek olanlar yine insan. Üstelik bu insanlar yalnızca mühendislerden oluşmuyor. Ara kademe teknik uzmanlar, teknisyenler ve uygulayıcılar, bu yeni ekonomik düzenin omurgasını oluşturuyor.
Türkiye’nin genç nüfusu, doğru yönlendirildiğinde büyük bir avantaj olabilir. Her genci üniversite mezunu yapmak, onu iş sahibi yapmıyor. Aksine, beklentiler ile gerçekler arasındaki makasın açılmasına neden oluyor. Bu da hem bireysel hayal kırıklıklarını hem de toplumsal maliyetleri artırıyor.
Yeniden konumlandırılmalı
Meslek liselerinin yeniden konumlandırılması bu nedenle kritik. Bu okulların yalnızca sayısını artırmak değil, niteliğini yükseltmek gerekiyor. Sanayi ile entegre olmuş, güncel teknolojilere uyum sağlayan, öğrencisini doğrudan üretimin içine sokan bir modelden söz ediyorum. Staj değil, gerçek iş deneyimi sunan; ders değil, proje üreten bir eğitim yaklaşımı.
Ayrıca meslek liselerinin cazibesini artırmak da en az yapısal reformlar kadar önemli. Toplumda bu algısının yeniden tanımlanması gerekiyor. Çünkü iyi okul, yalnızca üniversiteye öğrenci yerleştiren değil; hayata hazır birey yetiştiren okuldur.
Geleceğin ekonomisi daha karmaşık ama aynı zamanda daha net bir mesaj veriyor: Üreten kazanacak. Bu üretimin sürdürülebilir olması ise nitelikli iş gücüne bağlı. İşte bu noktada meslek liseleri, bir eğitim tercihi olmaktan çıkıp stratejik bir zorunluluk haline geliyor.
Yıllar önce söylenen o cümle, bugün daha yüksek sesle yankılanıyor:
Meslek lisesi gerçekten de çok önemli bir memleket meselesi.
