Mesleki eğitim “pahalı” değil, “çok pahalı”ysa…

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Sanayicilerin, 25-30 yıldır tekrarladığı: “Eleman bulamıyoruz…”, “Teknik ele­man maaşı, mühendisleri aştı…”, “Gençler sanayide çalışmak istemiyor…” söylemleri, güçlenerek devam ediyor…

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Dün ASO Başkanı Seyit Ardıç, farklı bir açıdan bakarak, tekrarladı:

“Sanayinin geleceği yalnızca makineyle, fabrikayla ve finansmanla belirlenmez…

En az bunlar kadar belirleyici bir unsur daha var: insan kaynağı….

Ülkemizde her dört gençten biri ne eği­timde ne de istihdamda; yaklaşık beş mil­yon gencimiz, üretimin dışında duruyor…

Bir ülkenin en zengin cevheri yer altında değil, gençlerinin zihnindedir…

Ama cevher kendiliğinden değer üret­mez; işlenmesi gerekir…

Bir genci üretime kazandırmak, ona yal­nızca diploma vermek değil; onu çağın ge­rektirdiği dijital beceriyle, iş kültürüyle, mesleki yönlendirmeyle ve üretim disipli­niyle donatmaktır…

Beş milyon genci ekonomimize kazan­dırmak; kapsamlı bir politika seti ve ku­rumlar arası güçlü bir iş birliği gerektiri­yor…”

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2017 Ekim ayı…

2014 yılının Mayıs ayında yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’ne benzer bir Strateji yayımlanmıştı…

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Ve…

2014-2016 Stratejisi’nde olduğu gibi:

“Odalar, meslek kuruluşları ile işçi ve iş­veren kuruluşlarının mesleki ve teknik eği­timde daha fazla öncelik almaları sağlana­cak; özel sektör tarafından verilen uygula­malı eğitime teşvikler verilecek…

Mesleki eğitim okul/kurumlarının işgü­cü piyasası ile iş birliği içinde eğitim yap­maları sağlanacak…

Mesleki ve teknik eğitim veren okullar­da, mevcut atölye, laboratuar, makine, do­nanımın yenilenmesi desteklenecek…” gibi 200’ün üzerinde eylem maddesi sıralan­mıştı…

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Bilişimden sağlık turizmine, ilaç üre­timinden enerji verimliliğine “tüm sek­törlerin” istihdama verebileceği katkı, tek tek ayrıntılandırılmıştı…

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Eğitimcilerin “günün ihtiyaçları” dikka­te alınarak eğitilmesi de düşünülmüştü:

“Mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri­nin sektörel deneyimlerini artırmak için MEB, TOBB ve TESK işbirliği ile periyo­dik olarak uygulanacak ‘sanayi sektöründe güncelleme eğitimleri’ne katılmaları zo­runlu hale getirilecek…”

VELHASIL

Ekim 2017’de de, Mayıs 2014’te de “yine bu köşeden”, planlamadan zi­yade, uygulamanın önemli olduğuna/ olacağına dikkat çekmeye çalışmış­tım…

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Bugün…

Örneğin:

Sanayicinin öncelikli ihtiyacı olan “teknik eleman” adayına, üre­ticinin/sanayicinin/ihracatçının yönetimde olduğu OSB’lerde kuru­lu Meslek Liseleri ve/veya Yükse­kokulları dahi “yüksek/ödenemez fiyat” politikası uyguluyor…

Meslek eğitimi almak isteyen “ye­tenekli gençler”, “yüksek fiyat” enge­line takılıyor…

Maddi şartları zorlayıp eğitim ala­bilen de, onca yılın ardından “pratik eğitime” ihtiyaç duyuyor…