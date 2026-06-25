Mesleki eğitim “pahalı” değil, “çok pahalı”ysa…
Sanayicilerin, 25-30 yıldır tekrarladığı: “Eleman bulamıyoruz…”, “Teknik eleman maaşı, mühendisleri aştı…”, “Gençler sanayide çalışmak istemiyor…” söylemleri, güçlenerek devam ediyor…
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Dün ASO Başkanı Seyit Ardıç, farklı bir açıdan bakarak, tekrarladı:
“Sanayinin geleceği yalnızca makineyle, fabrikayla ve finansmanla belirlenmez…
En az bunlar kadar belirleyici bir unsur daha var: insan kaynağı….
Ülkemizde her dört gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda; yaklaşık beş milyon gencimiz, üretimin dışında duruyor…
Bir ülkenin en zengin cevheri yer altında değil, gençlerinin zihnindedir…
Ama cevher kendiliğinden değer üretmez; işlenmesi gerekir…
Bir genci üretime kazandırmak, ona yalnızca diploma vermek değil; onu çağın gerektirdiği dijital beceriyle, iş kültürüyle, mesleki yönlendirmeyle ve üretim disipliniyle donatmaktır…
Beş milyon genci ekonomimize kazandırmak; kapsamlı bir politika seti ve kurumlar arası güçlü bir iş birliği gerektiriyor…”
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2017 Ekim ayı…
2014 yılının Mayıs ayında yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’ne benzer bir Strateji yayımlanmıştı…
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Ve…
2014-2016 Stratejisi’nde olduğu gibi:
“Odalar, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının mesleki ve teknik eğitimde daha fazla öncelik almaları sağlanacak; özel sektör tarafından verilen uygulamalı eğitime teşvikler verilecek…
Mesleki eğitim okul/kurumlarının işgücü piyasası ile iş birliği içinde eğitim yapmaları sağlanacak…
Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda, mevcut atölye, laboratuar, makine, donanımın yenilenmesi desteklenecek…” gibi 200’ün üzerinde eylem maddesi sıralanmıştı…
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Bilişimden sağlık turizmine, ilaç üretiminden enerji verimliliğine “tüm sektörlerin” istihdama verebileceği katkı, tek tek ayrıntılandırılmıştı…
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Eğitimcilerin “günün ihtiyaçları” dikkate alınarak eğitilmesi de düşünülmüştü:
“Mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerinin sektörel deneyimlerini artırmak için MEB, TOBB ve TESK işbirliği ile periyodik olarak uygulanacak ‘sanayi sektöründe güncelleme eğitimleri’ne katılmaları zorunlu hale getirilecek…”
VELHASIL
Ekim 2017’de de, Mayıs 2014’te de “yine bu köşeden”, planlamadan ziyade, uygulamanın önemli olduğuna/ olacağına dikkat çekmeye çalışmıştım…
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Bugün…
Örneğin:
Sanayicinin öncelikli ihtiyacı olan “teknik eleman” adayına, üreticinin/sanayicinin/ihracatçının yönetimde olduğu OSB’lerde kurulu Meslek Liseleri ve/veya Yüksekokulları dahi “yüksek/ödenemez fiyat” politikası uyguluyor…
Meslek eğitimi almak isteyen “yetenekli gençler”, “yüksek fiyat” engeline takılıyor…
Maddi şartları zorlayıp eğitim alabilen de, onca yılın ardından “pratik eğitime” ihtiyaç duyuyor…
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