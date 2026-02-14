Mesleki eğitim şart!

Ekonomist - Bankacı UĞUR GÜNDÜZ

Uzun yıllardır mücadele et­tiğimiz “kurumsallaşmış enflasyon" sorununu çözmek için uzun vadeli yapısal dönü­şüm politikaları izlenmesi ge­rektiğini belirtmiştik.

Uzun vadeli yapısal değişikli­ğin en önemli ayaklarından biri olan mesleki eğitim, bir ülkenin ekonomik gelişimi için önemli bir rol oynar.

Ne sağlar?

1-Nitelikli işgücü:

●Mesleki eğitim, belirli mes­leklerde uzmanlaşmış, pratik be­cerilere sahip işgücü yetiştirir.

● İşletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları bulmalarını kolaylaştırır ve verimliliği artırır.

● Nitelikli işgücü, teknolojinin hızla değiştiği günümüz ekono­misinde rekabet avantajı sağlar.

2 İstihdamı artırma:

● Mesleki eğitim, gençlerin ve yetişkinlerin iş bulma şansı­nı artırır.

● Pratik becerilere odaklandığı için mezunlar, iş piyasasında da­ha kolay istihdam edilir. *İşsizli­ğin azalması, ekonomik büyüme­yi olumlu etkiler.

3 Verimliliği artırma:

● Mesleki eğitim, çalışanla­rın verimliliğini ve üretkenliğini artırır.

● İşletmeler, daha nitelikli ele­manlarla daha kaliteli ürün ve hizmetler sunabilirler.

● Bu, işletmelerin rekabet gücü­nü artırır ve ekonomik büyümeyi destekler.

4 Teknolojik gelişimi takip:

● Mesleki eğitim, teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli güncellenir.

● Çalışanlar, yeni teknolojileri kullanma becerisi kazanarak iş­letmelerin rekabet gücünü artı­rır.

● Teknolojik gelişime uyum, ekonomik büyümenin sürdürü­lebilirliği için önemlidir.

5 Girişimciliği teşvik:

● Mesleki eğitim, bireylerin kendi işlerini kurma becerilerini geliştirir.

● Girişimcilik, yeni iş alanları yaratır ve ekonomik büyümeyi destekler.

● Küçük ve orta ölçekli işletme­lerin (KOBİ'ler) gelişimi, ekono­mik büyüme için önemlidir.

6 Bölgesel kalkınmaya kat­kı:

● Mesleki eğitim, bölgesel ihti­yaçlara göre düzenlenerek yerel ekonomileri destekler.

● Bölgesel kalkınma, ülkenin genel ekonomik büyümesine katkı sağlar.

● Bölgesel istihdam imkanları­nın oluşmasını sağlar.

7 Yabancı yatırımları çek­me:

● Nitelikli işgücü, yabancı yatı­rımcılar için önemli bir faktör­dür.

● Yeterli mesleki eğitime sahip bir ülke, yabancı sermayeyi ken­dine çekebilir. Yabancı yatırım­lar, ekonomik büyümeyi hızlan­dırır ve yeni iş imkanları yaratır.

Yaşadığımız sorunlar

İmaj sorunu: Mesleki eğitim hala toplumda genel eğitime gö­re daha düşük bir statüye sahip olarak algılanmaktadır.

Donanım ve altyapı eksiklik­leri: Özellikle bazı meslek lisele­rinde atölye ve laboratuvarların yetersizliği veya güncel teknolo­jilere uygun olmaması eğitim ka­litesini olumsuz etkiliyor.

Öğretmen yeterliliği: Bazı alan­larda nitelikli ve deneyimli öğret­men eksikliği yaşanmaktadır.

Sektörle uyum: Mesleki eği­tim programlarının geleneksel yapısı, işgücü piyasasının gün­cel ve gelecekteki ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesine neden oluyor.

Etkin mesleki eğitim için

● Mesleki eğitimin genel eğiti­me göre daha düşük statüde ol­duğu algısının önüne geçilme­lidir. Meslek okullarını yara­tıcılığın ön plana çıkartıldığı, geleceğin iş yapış şekillerini öğ­reten kurumlar haline getirme­liyiz.

● Uygulamalı teknoloji üniver­siteleri kurmalı ve lisans düze­yinde mesleki eğitim vermeye başlamalıyız.

● “Made in Türkiye” gibi strate­jiler oluşturularak mesleki eği­timi yüksek teknoloji alanlarına çekmeliyiz.

● Uluslararası işbirliklerine açık olmalı, Çin, Almanya, Ja­ponya gibi ülkelerle ortak mesle­ki eğitim projeleri yürütmeliyiz.

Sonuç olarak;

Mesleki eğitim, sadece birey­lerin değil, aynı zamanda toplu­mun ve ekonominin de gelişimi için vazgeçilmez bir unsurdur.

Mevcut iş yapış şekillerini öğ­retmekten çok geleceğe dönük iş modelleri ve araştırmalara ağır­lık verilmeli, meslek lise ve yüksek okulları yenilikçi üretim ve ileri teknoloji amaçlarına odaklanma­lıdır.

Mesleki eğitime yatırım yap­madan ve nitelikli gelişimini sağlamadan sanayi/teknolojik gelişimi sağlamak imkansızdır.

Mesleki eğitim,

● nitelikli işgücü sağlayarak,

● istihdamı artırarak,

● üretkenliği yükselterek,

● sektörel gelişimi destekle­yerek,

● girişimciliği teşvik ederek,

● inovasyona katkıda buluna­rak,

● yatırımcıları çekerek

● dış ticareti geliştirerek ülke ekonomisi için hayati bir öneme sahip olur.