Mesleki eğitim şart!
Ekonomist - Bankacı UĞUR GÜNDÜZ
Uzun yıllardır mücadele ettiğimiz “kurumsallaşmış enflasyon" sorununu çözmek için uzun vadeli yapısal dönüşüm politikaları izlenmesi gerektiğini belirtmiştik.
Uzun vadeli yapısal değişikliğin en önemli ayaklarından biri olan mesleki eğitim, bir ülkenin ekonomik gelişimi için önemli bir rol oynar.
Ne sağlar?
1-Nitelikli işgücü:
●Mesleki eğitim, belirli mesleklerde uzmanlaşmış, pratik becerilere sahip işgücü yetiştirir.
● İşletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları bulmalarını kolaylaştırır ve verimliliği artırır.
● Nitelikli işgücü, teknolojinin hızla değiştiği günümüz ekonomisinde rekabet avantajı sağlar.
2 İstihdamı artırma:
● Mesleki eğitim, gençlerin ve yetişkinlerin iş bulma şansını artırır.
● Pratik becerilere odaklandığı için mezunlar, iş piyasasında daha kolay istihdam edilir. *İşsizliğin azalması, ekonomik büyümeyi olumlu etkiler.
3 Verimliliği artırma:
● Mesleki eğitim, çalışanların verimliliğini ve üretkenliğini artırır.
● İşletmeler, daha nitelikli elemanlarla daha kaliteli ürün ve hizmetler sunabilirler.
● Bu, işletmelerin rekabet gücünü artırır ve ekonomik büyümeyi destekler.
4 Teknolojik gelişimi takip:
● Mesleki eğitim, teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli güncellenir.
● Çalışanlar, yeni teknolojileri kullanma becerisi kazanarak işletmelerin rekabet gücünü artırır.
● Teknolojik gelişime uyum, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için önemlidir.
5 Girişimciliği teşvik:
● Mesleki eğitim, bireylerin kendi işlerini kurma becerilerini geliştirir.
● Girişimcilik, yeni iş alanları yaratır ve ekonomik büyümeyi destekler.
● Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) gelişimi, ekonomik büyüme için önemlidir.
6 Bölgesel kalkınmaya katkı:
● Mesleki eğitim, bölgesel ihtiyaçlara göre düzenlenerek yerel ekonomileri destekler.
● Bölgesel kalkınma, ülkenin genel ekonomik büyümesine katkı sağlar.
● Bölgesel istihdam imkanlarının oluşmasını sağlar.
7 Yabancı yatırımları çekme:
● Nitelikli işgücü, yabancı yatırımcılar için önemli bir faktördür.
● Yeterli mesleki eğitime sahip bir ülke, yabancı sermayeyi kendine çekebilir. Yabancı yatırımlar, ekonomik büyümeyi hızlandırır ve yeni iş imkanları yaratır.
Yaşadığımız sorunlar
İmaj sorunu: Mesleki eğitim hala toplumda genel eğitime göre daha düşük bir statüye sahip olarak algılanmaktadır.
Donanım ve altyapı eksiklikleri: Özellikle bazı meslek liselerinde atölye ve laboratuvarların yetersizliği veya güncel teknolojilere uygun olmaması eğitim kalitesini olumsuz etkiliyor.
Öğretmen yeterliliği: Bazı alanlarda nitelikli ve deneyimli öğretmen eksikliği yaşanmaktadır.
Sektörle uyum: Mesleki eğitim programlarının geleneksel yapısı, işgücü piyasasının güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesine neden oluyor.
Etkin mesleki eğitim için
● Mesleki eğitimin genel eğitime göre daha düşük statüde olduğu algısının önüne geçilmelidir. Meslek okullarını yaratıcılığın ön plana çıkartıldığı, geleceğin iş yapış şekillerini öğreten kurumlar haline getirmeliyiz.
● Uygulamalı teknoloji üniversiteleri kurmalı ve lisans düzeyinde mesleki eğitim vermeye başlamalıyız.
● “Made in Türkiye” gibi stratejiler oluşturularak mesleki eğitimi yüksek teknoloji alanlarına çekmeliyiz.
● Uluslararası işbirliklerine açık olmalı, Çin, Almanya, Japonya gibi ülkelerle ortak mesleki eğitim projeleri yürütmeliyiz.
Sonuç olarak;
Mesleki eğitim, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun ve ekonominin de gelişimi için vazgeçilmez bir unsurdur.
Mevcut iş yapış şekillerini öğretmekten çok geleceğe dönük iş modelleri ve araştırmalara ağırlık verilmeli, meslek lise ve yüksek okulları yenilikçi üretim ve ileri teknoloji amaçlarına odaklanmalıdır.
Mesleki eğitime yatırım yapmadan ve nitelikli gelişimini sağlamadan sanayi/teknolojik gelişimi sağlamak imkansızdır.
Mesleki eğitim,
● nitelikli işgücü sağlayarak,
● istihdamı artırarak,
● üretkenliği yükselterek,
● sektörel gelişimi destekleyerek,
● girişimciliği teşvik ederek,
● inovasyona katkıda bulunarak,
● yatırımcıları çekerek
● dış ticareti geliştirerek ülke ekonomisi için hayati bir öneme sahip olur.
