Mesleki eğitimde devlet destekleri…

İşletmede beceri eğitimi ve staj faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve işletmelerin bu anlamda mali yükümlülüklerini azaltmak amacıyla 2016 yılında 3308 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile işletmelerin öğrencilere ödeyeceği ücrete devlet desteği olanağı sağlanmıştı..

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanuna eklenen Geçici-12.Maddeyle; İşletmelerde Mesleki Eğitim veya Staj Eğitimi Gören Öğrenci Ücretlerine 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar devlet desteği getirilmiş ve bu sürenin beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olduğu belirtilmişti.

22.11.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 356 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla; Bu süre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarında da uygulanmak üzere üç eğitim yılı uzatılmış, 2 5.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Kanun’la 3308 sayılı Kanun’un Geçici-12. maddesindeki süre on eğitim ve öğretim yılı olarak değiştirilmiş, ayrıca mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı tutarında da Devlet desteği verileceği maddeye eklenmişti.

Bu değişikliklere dayanılarak 05.01.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 04.01.2022 tarihli ve 5063 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretleri belirlenmiş, aynı zamanda devlet katkısı ödemelerinin süresi hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu destekler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının en az %30, mesleki eğitim merkezinde ise 12. sınıf öğrencisi olup kalfalık yeterliliğini kazanmış öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin en az %50 oranları getirilmişti.

25 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile yapılan bazı düzenlemeler, asgari ödenecek ücreti ve devlet desteği şartlarında bazı yeni uygulamalar getirildi.

- 20’den az çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlerin ücreti asgari ücretin net tutarının en az %15’i,

- 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlerin ücreti asgari ücretin net tutarının en az %30’u,

- Mühendislik fakültesi öğrencisi olup staj yapan öğrencilere asgari ücretin net tutarının en az %35’i,

- Çırak ve aday çırak statüsünde mesleki eğitim görenlere asgari ücretin net tutarının en az %30’u,

- Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. Sınıf öğrencilerine asgari ücretin net tutarının en az %50’si ücret olarak ödenecektir denildi…

Stajyerlere ödenecek asgari ücret tutarları

İşletmelerde mesleki eğitim görecek stajyerler, çırak, aday çırak ve kalfalar için ödenecek minimum ücret tutarı, 2022 yılı asgari ücret Temmuz ayında yapılan yeni artışla;

- Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20+ İş Yerleri (5500 x %30) 1650 TL

- Stajyer Ücreti / Çalışan Sayısı 20’den Az İşY. (5.500 x %15) 825 TL

- Stajyer Ücreti / Mühendislik Fak. Öğrencisi (5500 x %35) 1925 TL

- Kalfa Ücreti/Mesleki Eğitim M.12.snf (5500x%50) 2750 TL

- Çırak ve Aday Çırak Ücreti (5500x%30)1650 TL

olarak belirlenmiş oldu.

İşverenlere devlet desteği

- Mesleki eğitim gören, staj yapan öğrencilerin işletmesinde bu eğitimi tamamlamasını sağlayan işverenlere devletin desteği 2022-2023 eğitim yılında da devam edecek.

- Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin mesleki eğitimlerini gerçekleştirdikleri işletmelerdeki işverenlere, ödenecek ücretin tamamı destek olarak verilecektir.

- Diğer eğitim kurumlarında/okullarda öğrenim gören ve işletmelerde staj yapacak öğrencilere işletmedeki çalışan sayısına göre devlet desteği tutarı değişecektir.

- 20’den az işçi çalıştıran işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 3’te 2’si devlet tarafından karşılanacak.

- 20 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 3’te 1’i devlet tarafından karşılanacak.

OSB içinde veya dışında Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği

2022-2023 eğitim öğretim yılında organize sanayi bölgeleri içinde ve organize sanayi bölgeleri dışında açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri’nde öğrenim gören/görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin 28 Temmuz 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğde;

Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

Organize sanayi bölgesi dışında açılacak Özel Meslekî ve Teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması koşulunu karşılanması gerekiyor.

05.01.2022 tarih ve 31710 sayılı Resmi Gazete’de 5063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretleri belirlenmiş, aynı zamanda devlet katkısı ödemelerinin süresi hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.