Messe’cilik

Küresel otomotiv profesyonellerinin buluşma noktası Automechanika Messe Frankfurt, 2020’deki pandemi sekmesinin ardından, en yeni ürün ve hizmetleri yakından görüp, yüz yüze iş bağlantıları kurmak isteyen 175 ülkeden gelmiş 78 bin profesyonel tarafından heyecanla ziyaret edildi…

13- 17 Eylül tarihlerinde sadece 5 gün için 70 ülkeden 2.804 firma, 19 salonda ve açık hava alanlarında sergilerini gerçekleştirirken, “Bitti!” denilen fuarcılığın nasıl coşkuyla kutlanabileceğini gösterdi. Dünya, sanal buluşmalara doğru dönüşmeye başlasa da; çıplak gözle görmek, dokunmak ve özellikle de el sıkışmak değiştirilemiyor!

Endüstrinin dönüşümü de hızlanmaya devam ederken; hidrojen, batarya ve güneş enerjisi teknolojileri, e-ticaret, bağlantılı araçlar, dijital hizmetler ve alternatif tahrik sistemler gibi gelecek vaat eden uzmanlıklar hakkında Automechanika’nın “Innovaton4Mobiltiy” forumları ve 350’den fazla eğitim seminerleri de büyük ilgi topladı.

Ayrıca; sigortacıları, otomobil satıcıları, büyük kurtarma şirketleri, hatta itfaiyeciler bile bir araya getiren bu ticaret fuarında fırsatlar karşılıklı oturulup değerlendirdi.

Ülkeler ve pazarlar arası görüşleri paylaşmak için ideal bir platform sunan, en güvenilir, profesyonel ve B2B kaynağı olduğu konuşulan

Automechanika, elektrikli araçların onarımına varıncaya kadar otomotiv yenileme pazarının tüm sektörlerini bir araya getirse de; artık otomobil üreticilerinin tüm tedarikçilerini de kapsamaya başlamış.

Fakat ön önemlisi; tüm salonlara dağılmış 300’den fazla Türk şirketinin de, satış sonrası iş dünyasında uluslararası müşterilerle yakınlaştığını görmek, farklı hedef kitlelerle ulaştıklarını izlemek, iş ortaklarıyla yaptıkları kişisel görüşmelere şahit olmak çok güzeldi.

Bu arada Türkiye bayrağının yeni bir yeri de, 14 kişilik uluslararası değerlendirme paneline davet edildiğim Automechanika İnovasyon Ödülleri uzman jürisi oldu.

E-Mobilite, Veri ve Bağlantı, Atölye ve Servis Çözümleri, Parça ve Teknoloji Çözümleri, Kaporta ve Boya, Araba Yıkama ve Bakım, Aksesuarlar ve Kişiselleştirme ve Ticari Araçlar kategorilerinde sekiz ödülün yanında özellikle sürdürülebilirlik başlığındaki Yeşil Ödül, toplam 133 adayın haftalar süren oylanmasıyla belirlendi. Sunulan ürünler ve çözümler, kriterlerle değerlendirilirken; yenilik derecesi, maliyet etkinliği, kullanıcı dostu olma, işlevsellik, satış sonrası pazarlara uygunluk, güvenlik ve kalitenin yanı sıra çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğe katkıları incelendi.

Kazananlar arasında, yedek parçaları hızlı ve güvenli şekilde bulup sipariş eden bir uygulama, hasar teşhisinde çevrimiçi destekli sistemler, renkleri tanımlayabilen ve verileri sağlamak için bir veri tablosu kullanabilen bir Bluetooth renkli tarayıcı da dahil olmak üzere, atölyeler ve otomotiv teknolojisi için yepyeni çözümler yer aldı. Birkaç saniye içinde boyayı eşleştirmek için doğru formül, hasarlı elektrikli araçlar için özel korumalı kurtarma sistemi, maksimum 240 kW çıkış gücüne sahip hızlı şarj istasyonu ve fren torkunu düşürme sistemi de, ödül kazananlar arasındaydı.

Ekolojik açıdan en sürdürülebilir yeniliğin onurlandırıldığı Yeşil Ödül ise, çevreyi koruyan bir elektrikli araç kurtarma sistemine verildi. Bu çalkantılı zamanlarda endüstrinin taze anlayışlara ihtiyacı var!

Gelecekte herkesin güvenli, sürdürülebilir ve iklim dostu mobiliteden yararlanmasını sağlamak üzere Innovation Awards, değişerek ilerleyen sektörün yakın gelecekteki büyük zorluklarına karşı yeni buluşların dünya çapında duyulmasına katkıda bulunuyor.