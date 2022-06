Metaverse diyarında yalan rüzgârları

Her yeni yeşeren bir kavram söz konusu olduğunda, çok sayıda tanımı ortaya çıkar. Zira hayatın testinden geçmemiştir, yeterince deneyimlenmemiştir. Tıpkı toplam kalite, yalın üretim, endüstri bilmem kaç sıfırhatta ilk yıllarında internette olduğu gibi… Metaverse yeni bir kavram… Her kime “bu nedir?” diye sorduysam her birinden farklı cevap aldım. Benim bir tanımım yok zira metaverse kavramına dair yığınca bilinmezin içindeyiz. Bana göre şimdilerde metaverse, karanlık odadaki fil gibidir. Herkes neresine dokunabiliyorsa, “o’dur”.

Fil bir duvardır; gövdesine dokunmuştur. Fil bir direktir; bacağına dokunmuştur. Fil bir iptir; hortumuna dokunmuştur. Ta ki biri gelip ışığı açana dek, bu kavram kargaşası sürecektir. Burada benim dikkat çekmek istediğim; ortalıkta dolaşan metaverse fırsatçılarıdır. Yoksa yalancıları mı?

Analizlerine güvendiğim teknoloji yazarı Ahmet Usta bizi uyarıyor; “Metaverse reklamları bittiğinde kafanıza takmanız gereken kaskların ne kadar pahalı, kullanılmasının ne kadar meşakkatli, vücudunuz sabit dururken beyninize uçup kaçma bilgisi göndermenin ne denli sağlıksız olduğunu anlayacaksınız.”

Diğer yandan bu teknolojiler son 20 senedir mevcut, son 10 senedir nihai tüketicilerin erişebileceği kadar yakın ve son 5 senedir her eve girebilecek kadar yaygın ancak ne olduysa metaverse çılgınlığı ortalığı sarmış durumda. Beklentiler yeni bir galaksiye ulaşmak, gerçekler ise halıya takılıp düştüğünüz 10 metrekarelik bir salon. Gerçeklere hoş geldiniz!” Yalan rüzgârları bize, zihnimiz neyi duymaya hazır ise onu söylüyor. Kamu dahi geleceğe beton penceresinden bakınca metaverse alanına yoğun destek vermeye başladı zira orayı rant alanı sanıyor.

Bazı erken kariyer dönemindeki yarı bilgililer; daha kendileri ne olduğunu anlamadan metaverse eğitim kurumları kuruverdiler, sertifika dağıtıyorlar. Ne işe yarayacaksa… Hele ki hukuk? Ortalık bir anda metaverse hukukçularıyla doldu hatta dernekleştiler. Yakında metaverse dernekler konfederasyonu kurulursa şaşmayın. Burada sanal arazi çevirip satma uyanıklığındaki değnekçileri de unutmayalım.

Kısaca metaverse ilginiz,bilginizden fazla ise büyük ihtimalle yalan rüzgârlarına kapılacaksınız. Ancak gerçek şu ki metaverse evreni sanal olabilir fakat sonuçları gerçektir ve çoğu kez can acıtıcıdır.