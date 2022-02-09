Metaverse döneminde girişimcilik

Girişim dünyasındaki hareketlilik işin için Metaverse gibi ‘yeni evrenler’in girmesiyle müthiş bir yükseliş yaşıyor. 2021’in ardından şimdiden 2022’nin geçen seneyi katlayacağından bahsediliyor. Yeni girişimcilerin yanı sıra platformlar da çok etkin. Angel Effect Melek Yatırımcı Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar ile yeni dönemin girişimciliğinden bahsettik. Metaverse’den başlarsak şöyle diyor Akar, “Hem girişimci hem yatırımcı şapkasıyla, fiziksel evrenin ötesinde yeni bir evrenden bahsediyoruz. Aslında Meta Evren ötesi diyoruz. NFT’ler geldi, oyun dünyası çok gelişti zaten Metaverse’ün temeli biraz da oyun dünyasına dayanıyor. Yeni kuşak bu yeni dünyanın içinde yaşıyor. Aslında bütün bunlar birleşti ve yeni bir dünya yaratıldı. Fiziksel evrenin adeta paraleli gibi, bu kendi ekosistemini oluşturuyor”.

Girişimciler için fırsatlar yaratıyor

Tabii girişimiler için bu dünya neler vaat ediyor. Gökhan Akar, “Girişimciler için önemli bir fırsat yaratıyor. Dijital dönüşüm içindeyiz şirketler tarafından düşündüğümüzde. Metaverse’in öncesinde zaten bu haraketlilik çok önemliydi. Şimdi bir başka boyut kazanmış oldu. Pek çok marka pek çok ürün için yeni büyüme alanı olma potansiyeli var. Tüm bunlar da Pandemi içinde doğmuş gibi oldu. Oyun, Block Cahin, bunlar son 10 yılımızın önemli gelişmeleri. Dijital dönüşüm trendi içinde yer alamayan şirketlerin gelecekteki yaşamlarının çok sıkıntılı olacağını söyleyebiliriz. Bu zihniyeti herkesin kazanması gerekiyor, çünkü insan davranışları değişiyor. Ticaret tabii hiç bitmiyor ama teknoloji ile şekil değiştiriyor”.

Yeni girişimler nereden geliyor?

Gökhan yeni gelen girişimlerin yapısını açıklarken şunları aktarıyor: “Angel Effect tarafında pek çok görüşme yapıyoruz bu alanda pek çok girişimden, çok güzel fikirlerden bahsedebiliriz. Reklam ajansı girişimi de var Metaverse’ün içinde, etkinlik yapmak isteyen girişimci de var. Tüm bu platformların önümüzdeki dönemde artacağını söyleyebiliriz. Neredeyse her işin, her girişimin Metaverse versiyonu, modeli ortaya çıkıyor.

Bizim alanımız yeni nesil girişimcilik, içinde teknoloji barındıran, değer katan girişimlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Biz melek yatırım platformu olduğumuz için erken aşamada girişimlere yatırım yapıyoruz. Bu nedenle burada risk ve fırsat buraya erken girebilmekte. Girişimcinin vizyonunu bir şekilde anlayabilmek çok önemli…”

Büyük patlama yaşanıyor

Gökhan Akar ile biraz da ekosistemi konuştuk: “2021 rekorlar yılı oldu. Tabii burada birkaç girişimin etkisi var ama yine de neredeyse yatırımlar 10 katına çıktı. Türkiye’de melek ve VC aşamasında 1 milyar 552 milyar dolar yatırım yapıldı. Getir tek başına 983 milyon dolar yatırım aldı. Dream Games 205 milyon dolar yatırım aldı. Unicorn’larımız oldu ve Decacorn’lar geldi. Türkiye Avrupa’da ilk 10’da yer aldı. Adet olarak da iyi bir yatırım adeti oldu. Oyun zaten 10 yıldır hızlı büyüyordu çok sürpriz değil ama lojistik, e-ticaret inanılmaz bir çıkış yakaladı. Bizim Fintech şirketlerimiz çok iyi gidiyor. Bundan sonraki Unicorn’lar Fintech’lerden gelecek diye düşünüyorum. O alanda çok iyi ve başarılı şirketlerimiz var. Tabii yurt dışına açıldı şirketlerimiz. Global açılım yapabildiler ve yurt dışından yatırım alabildiler. Başarılı bir yıl oldu diye düşünüyorum”.

2022 de canlı olur

Canlılık 2022’de devam eder Akar şöyle diyor: “İnanılmaz bir farkındalık ve yatırım hevesi var. Ekosisteme giren fon büyüdü. Dünyanın pek çok yerinden gelip yatırım yapan var. İstanbul 21. Sıradaydı, 13. Sıraya geldi. İstanbul girişimin kalbi oldu. Ege’de, Kayseri’de, Ankara’da önemli işler yapılmaya başlandı. Hem şirketler hem kurumlar, yöneticiler biraraya gelip buraya yatırım yapmak isteyen iş insanları, kurumsal hayatta liderler, mentorluk mekanizması çok arttı. Girişim ekosistemi büyük bir ivme kazandı. 2022’de bu canlılık artarak devam eder”.