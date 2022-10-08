Metaverse, hobilerden önce KOBİ’lere uyarlanmalı

Günümüzde dijital dünyanın en popüler kavramı haline gelen Metaverse, Piksel ’den Voksel’e geçiş anlamında internetin bir sonraki durağı olarak görülüyor. Kavram olarak ortaya çıktığı günden bugüne daha çok teknoloji şirketleri tarafından projelendirilen ve farklı amaçlarla ortaya çıkan “Metaverse Evreni” gibi kurgulanıyor. Sandbox, AXS, Decentraland, OVR, günümüzde Amerika ve Kanada’da beta sürümü yayınlanan Horizon World, en popüler Metaverse Evrenleri gibi…

Bunun yanında işletmeler, bankalar, kamu kurumları yavaş yavaş bu alanda konumlanıyor. Burada birden çok evren olacağı için kurumların, şirketlerin nerede ve neden yer almaları gerektiğiyle ilgili çalışma yapmalarının önemine dikkat çekiliyor. Hal böyle olunca, KOBİ’lerin de burada kendilerine yer bulmaları şart. Özellikle genç işletmelerin gelişmesi ve müşteri kitlesini artırması için bu strateji hayati değer taşıyor.

18-39 YAŞ ARASI TÜKETİCİ KİTLESİNE DİKKAT

Her ne kadar büyük ölçekli Metaverse yatırımları, KOBİ’leri geri planda bıraksa da “evrenler”, KOBİ’ler için de büyük avantajlar sunuyor olacak. Yeni dijital dünyada KOBİ’ler kendi platformlarını oluşturabilecek. Burada kendi ürün ve teknolojilerini sergileyebilecek, mevcut ve potansiyel müşterilerle kolayca iletişim kurabilecekler.

Metaverse, şirketlerin; özellikle 18-39 yaş arası tüketici kitlesine en hızlı ulaşmasını sağlayan bir aracı görevini üstleneceği öngörülüyor. Zira 18-39 yaş arası tüketiciler interneti alış veriş amaçlı en yaygın kullanan toplumsal kitle…

DİJİTAL MODANIN MIKNATISLAYAN ÇEKİCİLİĞİ

KOBİ’ler den söz açılmışken, Türkiye’de KOBİ ölçeğindeki tekstil şirketleri Metaverse yatırımında bulunduğunda nasıl avantajlar sağlar sorusunun cevabı için, örnek üzerinden ilerleyelim; Dijital Moda özellikle 18 yaş ve üzeri tüketici kitlesini kendine mıknatıslaysan bir çekiciliğe sahip olduğundan, KOBİ’lerin Voksel alan yatırımlarına yönelmeleri zaman içinde gereklilik haline gelecek. İhtiyacı hissedip önceden yatırım yapanlar ise rekabet avantajı ve ekonomik fırsatlar kazanabilecek.

Örneğe buyurun; mont tercihinde uluslararası seçkin giyim markalarının Metaverse uygulamalarındaki kullanım deneyiminden farklı olarak, Türkiye’deki bir tekstil şirketinin Metaverse kullanım deneyimi yaşamış bir tüketici, küresel çapta yaşanan enflasyondan kaynaklı yüksek ücretleri de dikkate alarak, tercihini Türk markasından yana kullanabilir… Zira etikete bakarak değil, kullanım rahatlığına bakarak karar verecektir. Bu da Türk markasının tüketici tercihinde öne çıkarmış olacak.

METAVERSE UZMANI FİLAN YOK

Aslına bakılırsa “Metaverse uzmanı” diye bir uzmanlık dalı mevcut değil. Siz bakmayın mantar gibi türeyen metaverse dernekleri, hukukçuları, eğitimcileri, hizmetleri gibi oluşumlara… Peki, ne var? Metaverse evrenini kurgularken ve kullanıma uygun hale getirirken bu evreni uçtan uca sarmalayan teknolojileri (Verse Teknolojileri) üretenler ve yönetenler var.

Metaverse Evreninin tasarlanması ve uygulanmasında gerekli olan parametreleri belirlemede birincil rol oynayan bu uzmanlar, Metaverse Evrenin ekonomik fırsatlarını belirlemede elbette etkin rolde kalmayacak ve yine Metaverse Evreninin toplumsal boyutu ve etkileri alanında da bir adım geri planda işleyiş yürüteceklerdir.

DANIŞMAN EKİBİN 3 TEMEL ÖZELLİĞİ

O halde KOBİ’lerin gerekli olan danışman ekiplerde araması gereken 3 nitelikten söz etmek mümkündür. 1-Teknoloji üreten ve yöneten, 2-ekonomik fırsatları öngörebilen ve 3-Verse teknolojilerinin toplumsal etkilerini iyi derecede yorumlayabilenlerden oluşan uzman ekip...

Sektörler bazda Meteverse yazı dizimizin tekstil alanındaki söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Gelecek hafta başka bir sektörde buluşmak üzere…

KOBİ’LERİN İHTİYAÇ LİSTESİNİ OLUŞTURMAK

KOBİ’ler Metaverse yatırım kararı konusunda kendi ihtiyaç listesini oluştururken, uzman ekiplerden de destek almalıdır. Aksi takdirde;

1-atıl yatırım,

2- dolandırıcılık ağına takılma,

3-dijital ekonomiye geçişteki kötü tecrübenin getireceği zaman kaybıyla çağın gerisinde kalma,

4-fırsatları kaçırma

gibi risklerle yüz yüze kalabilir.