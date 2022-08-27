Metaverse iş dünyasını nasıl etkileyecek?

Metaverse iş dünyasını birçok farklı açıdan etkileyecek. Verse teknolojileri ilişkilerden hiyararşik ağa kadar nüfuz edecek. Bunlardan biri de işe alma ve personeli elde tutma sürecinde yaşanacak. Peki, metaverse ile işletmeler verse teknolojisinden nasıl yararlanılabilir? İşletmenin insan kaynakları bölümleri neleri göz önünde bulundurmalı? Şirket yöneticileri nelere ayak uyduracaklar?

YENİ İŞ UNVANLARI VE ROLLER

Bir yandan yeni iş unvanları ve roller yaratılırken yeni iş türleri çıkacak ortaya. Sektörlerde yeni tanımlamalar yapılacak. İşte bu noktada kavram haritasının çıkarılması zorunluluk halini alıyor. Çok güçlü içerik ekipleri oluşmaya başlanacak. Çünkü şirketlerin faaliyet alanlarını tanımlamada yeni içerikler ve özgünlük ön planda olacak. Önden koşan şirketler şimdiden metaverse ortamını kullanmaya başladı bile.

SANAL İŞE ALIM FUARLARI

CNBC, Hyundai'nin yeni çalışan teşvikleri için sanal dünya uygulaması Zepeto’yu kullandığını bildirdi. Samsung’un Eylül ayında Gather adlı bir platform aracılığıyla sanal bir işe alım fuarı düzenlediği bildiriliyor. Harvard Business Review , PixelMax’in İngiltere'nin Manchester şehrinde iç tasarım alanında önde gelen 40 üreticiden oluşan bir grup için sanal bir iş yeri inşa ettiğini bildiriyor. İşyeri, işçi avatarlarının bir üretim dünyası ile bir iç tasarım dünyası arasında hareket etmesini sağlamayı, “ya da aynı şekilde o avatarı alıp gidip Roblox ve Fortnite’da bir konser izlemeyi” amaçlıyor.

ETKİLEŞİMLİ ÇALIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ

Metaverse, sanal gerçeklik platformları, oyun, makine öğrenimi, blok zinciri, 3 boyutlu grafikler, dijital para birimleri, sensörler ve (bazı durumlarda) VR özellikli kulaklıklar dahil olmak üzere çok çeşitli farklı teknolojilerden yararlanır. Etkileşimli çalışma, işbirliği ve öğrenme çözümlerine odaklanan, avatar tabanlı, sürükleyici bir gerçeklik platformu.

NextMeet’in Kurucu Direktörü Pushpak Kypuram; “Pandemiden uzaktan çalışmaya geçişle birlikte, çalışanların katılımını sağlamak birçok şirket için en büyük zorluk haline geldi. Görüntülü aramanın düz 2 boyutlu ortamında 20 kişiyi meşgul edemezsiniz; bazı insanlar kamerada görünmekten hoşlanmazlar; gerçek hayat senaryosunu simüle etmiyorsunuz. Bu nedenle şirketler meta veri tabanı tabanlı platformlara yöneliyor.” Metaverse ortamında çalışanların dijital avatarları gerçek zamanlı olarak sanal ofislere ve toplantı odalarına girip çıkabilir, sanal bir yardım masasına gidebilir, platformdan canlı bir sunum yapabilir, iş arkadaşlarıyla bir ağ oluşturma salonunda rahatlayabilir veya dolaşabilir özelleştirilebilir bir avatar kullanan bir konferans merkezi veya sergi. Katılımcılar sanal ortama masaüstü bilgisayarları veya mobil cihazları aracılığıyla erişir, avatarlarını seçer veya tasarlar ve ardından boşlukta gezinmek için klavye düğmelerini kullanır: gezinmek için ok tuşlarını, bir sandalyeye oturmak için çift tıklamak gibi…

YENİ İŞE ALIMLARDA İNTERAKTİF UYGULAMA

Peki, çalışanlar işe nasıl mı alışacak; 10 yeni personel işe alıyorsanız ve onlara şirketi tanıtmak için bir PDF belgesi gösteriyor veya PPT dosyası veriyorsanız, 10 dakika sonra konsantrasyonlarını kaybedecekler. Bunun yerine, 20 interaktif stant ile 3 boyutlu bir salon veya galeri boyunca yürümelerini sağlıyoruz. Şirketi keşfedebilecekleri yer. Bir belgeyi okumak yerine sanal koridorda yürümelerini sağlıyorsunuz. Öğrenmenin kalitesi ve boyutları değişecek.