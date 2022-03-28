Metaverse (Sanal Evren)

1850 yılında “Sivil İtaatsizlik” kitabının yazarı ABD’li harita mühendisi, tarihçi ve filozof Henry David Thoreau, "Maine ve Teksas arasında bir telgraf hattı inşa etmeye çalışıyorlar, bu çok güzel. Fakat Maine ve Teksas arasında iletişim kurmak için ne gibi bir sebep olabilir ki?" demiş.

1877 yılında ABD Başkanı Rutherford B. Hayes, "Telefon çok büyük bir icat ama bunu kim kullanır ki?" demiş.

1899 yılında Amerikan Patent Dairesi Başkanı Charles H. Duell, “Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi." demiş.

1902 yılında Amerikalı bilim adamı Lee Dee Forest, "Televizyon teorik ve teknik olarak mümkün olsa bile, ben onun ticari ve finansal açıdan imkânsız olduğunu düşünüyorum; onun geliştirilmesi için boşuna zaman harcamamak gerekir." demiş.

1911 yılında Fransız Orduları Başkomutanı Mareşal Ferdinand Foch, "Uçaklar hoş oyuncaklar. Ama askeri bir değerleri yok." demiş.

1944 yılında Twenty Century Fox'un başkanı Daryik F. Zanuck, "Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemez." demiş.

1949 yılında Popular Mechanics Dergisi, "Bilgisayarlar gelecekte belki sadece 1,5 ton ağırlığında olacaklar." diye yazmış.

1977 yılında Digital Equipment Corp.'un başkanı Kenneth Olsen, "İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum." demiş.

Geçmişte tüm bu sözleri söyleyenler, kendi konularının uzmanları olduğu halde, ne kadar yanıldıklarını bugün net olarak görebiliyoruz.

İlk internet kullanıldığında, ilk cep telefonu pazara verildiğinde, ilk web sitesi kurulduğunda, ilk sosyal ağ kurulduğunda, ilk defa internetten alışveriş yapma olanağı sunulduğunda veya bilgisayar aracılığı ile ilk defa görüntülü görüşme yapıldığında, acaba ne düşündünüz? Belki de çok gereksiz buldunuz veya bu kadar yaygınlaşacağını hiç tahmin etmediniz.

Bugün dijital devrimi yaşıyoruz ve hayatımıza yeni bir kavram girmeye başladı: “Metaverse veya Sanal Evren”

Peki, “Metaverse” nedir?

Metaverse kavramı ilk kez A.B.D.’li roman ve makale yazarı Neal Town Stephenson (1959 - ….) 1992 yılında yayımladığı “Snow Crash” isimli bilim kurgu romanında karşımıza çıkmaktadır.

Metaverse, bilgisayarlar veya aracılığı artırılmış gerçeklik cihazlar aracılığı ile 3 boyutlu kalıcı sanal ortamların oluşturulmasıdır.

Metaverse, kullanıcılara sanal bir dünya ve işbirliği fırsatları sunmaktadır. Metaverse’sin kullanımının artması ve yaygınlaşması ile birlikte günlük hayatta yeni perspektifler karşımıza çıkacaktır. Metaverse henüz gelişmemiş ve çok daha basit görünmekle birlikte,

zaman içinde gelişecek ve inanılmaz özelliklere sahip olacaktır.

Bu gelişim ile birlikte, başlıca şu sektörler ve konularda etkisini görebiliriz:

Reklam ve tanıtım kampanyalarında tüketiciler veya kurumlarda daha etkin bir iletişim kurulacaktır. Günlük hayatta fark edilemeyen bir çok tanıtımı yapmak mümkün olacak ve bu tanıtımlar kişilere özel olarak tasarlanabilecektir.

Tüketicilerin veya kurumların bir ürünü (Mal veya hizmeti) satın almadan önce etkisini ve verimliğini değerlendirme imkânları olacaktır. Dokunma, tatma ve koku alma söz konusu olmasa da, ses ve görüntülerle, bazı ürünleri üç boyutlu görmek mümkündür ve sanal evrende oluşturulan kişisel “Avatar”larla (Robotlarla) denemek mümkün olacaktır.

Markalar, ürünlerinin gerçek pazara vermeden önce, Metaverse’de lansmanını yaparak, tüketicilerin ilgisini ve tepkisini ölçebileceklerdir.

Akademik araştırmalarda anket veya benzeri çalışmaları daha kolay yapmak mümkün olacaktır.

Tüketici davranışları daha kolay takip edilecek ve özellikle yeni kuşakların tercihleri saptanabilecektir, böylelikle bu kuşaklara hitap eden daha etkili ürünler pazara verilecektir.

Emlak sektöründe, bir konutun veya bir iş yerinin konumunu ve çevresini net olarak inceleyebilmek, dekorasyonu yapıldığında nasıl görüneceğini ve değer artışını görme imkânı olacaktır.

Kişiler, eğitimlere, konferanslara, seminerlere ve proje çalışmalarına daha interaktif katılabileceklerdir.

Eğlence sektörü dinamikleri değişecek ve yeni oyunlar icat edilecektir.

Finans sektöründe yatırım yapmak veya yatırımları daha verimli yapmak söz konusu olacaktır.

Kültür ve sanat faaliyetleri başka bir boyut kazanacaktır.

Müze ve şehirlerin tanıtım ve ziyaretleri bu sanal dünyada daha kolaylıkla yapılacaktır.

Metaverse’te düzenlenen uluslar arası toplantılarda, hiç yabancı dil bilmeden, Avatarlara yüklenen yazılımlar sayesinde görüşmeler daha verimli yapılacaktır.

Metaverse dünyasında projeler 3 boyutlu hazırlanacak ve daha etkili bir şekilde sunulacaktır.

Her perakende zincirinin Metaverse dünyasında da bir mağazası veya tanıtım ofisi olacaktır.

Metaverse sayesinde henüz bilmediğimiz yeni meslekler ve yeni iş alanları ortaya çıkacaktır.

Dijitalleşme kaçınılmaz, o halde uyum göstermek ve yararlanmak gerekmektedir.