Metaverse tedarik zincirini güçlendiriyor

Kendisinden ziyade adıyla daha çok karşılaştığımız metaverse, ekonomide farklı bir boyut oluşturacak imkânları sunmaya başladı bile… İnsanları sanal dünyada buluşturacak, nesneler ile zihinleri ortak platformlarda etkileşime sokacak metaverse, acaba tedarik zincirleri üzerinde ne gibi bir etki oluşturacak? Bu hafta buna göz atalım… Metaverse; 4 temel süreçte etkisini gösterecek; 1-iş süreçleri, 2-iletişim süreçleri,3-ilişki süreçleri ve 4-bilgi süreçleri… Tüm bunları aynı anda veya farklı zamanlarda dönüştürecek olan metaverse, dünyaya dağılmış milyarlarca ürün ve hizmetin hareket kabiliyetini artıracak.

Öncelikle 2030 yılında 8 milyarı insan olmak üzere 30 milyar akıllı şey olacak. Akıllı derken, nesnelerin internetinden ötesine varılmış ve sanal evrende her birinin yansısı bulunan “multiverse” çoklu evrenler oluşacak. Bu durumda sorun; böylesi karmaşık trafiği kimin, nasıl yöneteceğidir.

Metaverse çağında bu 30 milyar sanal evrende yaratılmış yansılarıyla, aralarında insan kabiliyetini aşan karmaşıklıkta iletişim kurmak zorundadır. Bir bakıma metaverse tedarik çağında, tedarikçiler de sanal olacak. Sanal evrende tedarikin milyarlarca seçeneği, daha ürünün tasarım aşamasında metaverse uzayındaki modeli (avatarı) kullanıma girecek. Bu sayede tedarik emirlerini belki de CNC tezgahları, otomatlar, 3D yazıcılar veya karanlık fabrikalar vermiş olacak. Geleneksel satınalmacılar bunu dikkate almak zorunda…

Diyelim bir girişimci; piyasadaki bir ihtiyacı keşfedip buna dair iş fikri oluşturdu. Yetmedi, bunu iş modeline döktü Klasik yaklaşımda, sermayesi, hammadde, makine, emek veya diğer donanımlarını zaten biliyor idi.

Ancak metaverse evreninde milyarlarca uygun komponent yanı sıra sanallaşmış sermaye de seçenekleri arasına girmiş olacak. Bir bankayı, metaverse tedarik zincirinde konuşlandırmak pekala mümkün ve buna uygun para sistemleri, kriptolar dahil şimdiden hayatımıza girdi bile. Metaverse imkânlarını tedarik zincirinde kullanmak isteyeceklere tavsiyem; bu yeni yaklaşımın, artırılmış gerçeklik gözlüklerinden ibaret olmadığını kavramakla işe başlamalarıdır. Sanal evren size yeni bir global market sunuyorsa, orada sizin ihtiyacınızın sanal yansısı, tam zamanında, düşünce hızında emrinizde olacağını bilin.

Bizler, metaverse sayesinde bitleri baytları iletirken, atomlar hala yerli yerinde duruyor olacak. Bu durumda tedarik zinciri, tedarik edeceği emtianın atomlarının yansılarıyla ticaret yapacak (trade) ve gerisini klasik lojistik imkânlarıyla getirecektir.