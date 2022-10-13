Metaverse Türkiye ekonomisine 37.5 milyar dolar katkı sağlayabilir

Meta ve xtopia iş birliğiyle hayata geçirilen Meta İnovasyon Buluşması, 4 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği kapsamında hayata geçirilen etkinlik, metaverse’ün Türkiye’deki geleceği, sunduğu potansiyeller ve gelecekte temel sektörlere etkisini ele alan birçok panele ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte paylaşılan verilere göre metaverse başarılı bir şekilde geliştirilirse, 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisine 37,5 milyar dolar katkı sağlayabilecek. Türkiye’de metaverse fırsatlarından faydalanması muhtemel kilit sektörler ise perakende ve e-ticaret, eğitim, kültür ve turizm, oyun ve e-spor olarak öne çıkıyor.

Metaverse on yıl içerisinde 1 milyar kişiye ulaşacak

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş metaverse’ün on yıl içerisinde 1 milyar kişiye ulaşacağını belirtti. Toptaş’ın verdiği bilgiye göre, metaverse Kuzey Afrika ve Türkiye’de 360 milyar dolardan fazla değere sahip olabilecek bir potansiyele sahip

Metaverse’in bir ekosistem işi olduğun vurgulayan xtopia kurucusu Lalin Akalan ise Türkiye’nin yaratıcı sektörler odaklı beceri geliştirme ve eğitim programları, Ar-Ge fonları ve fırsatlar yaratması gerektiğine dikkat çekti.

Kadın kooperatiflerine 12 milyon liralık fayda

Innovation for Development- I4D ve Hepsiburada, 2020 yılında farklı proje partnerlerinin de katılımıyla başlattığı, “Girişimci Kadınlar COVID-19’a Meydan Okuyor”, “Kadın Kooperatifleri Pandemide E-Ticaret ile Güçleniyor” ve “İşten Sosyal Uyuma” projelerinden sonra, şimdi de ABD Büyükelçiliği Hibe Programı’nın katkısıyla “Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi”ni başlattı..

Bugüne kadar, farklı proje partnerlerinin de katılımıyla 2 yıl içinde 12 Milyon liralık fayda yaratan I4D ve Hepsiburada, 5 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısında hem şimdiye kadar imza atılan projelere değindi hem de ABD Büyükelçiliği Hibe Programı’nın da katkısıyla hayata geçirilen yeni projenin detaylarını paylaştı.

ABD İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ve I4D Direktörü Doğan Çelik’in yaptığı açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda “Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi”nin detayları aktarıldı.

Bu projeyle beraber, şimdiye kadar 76 kadın kooperatifi ve 1400 üretici kadına ulaşıldı. 150 saat eğitim, 900 saat mentorluk hizmeti verildi. Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’nin tamamlanmasıyla kadın kooperatifleri ve girişimcilere toplamda 12 milyon liralık kapsamlı bir fayda paketi sunulmuş oluyor.

“Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi”, Türkiye’de faaliyet gösteren ve mülteci ortaklığı da bulunan 20 kadın kooperatifi ve girişimcinin dijitalleşerek Hepsiburada platformu üzerinden tüketicilerle buluşmasını hedefliyor. Kadınların ekonomik güçlenmesinde kadın girişimciliğinin rolüne dikkat çeken proje kapsamında 20 kadın kooperatifi ve 250 kadın girişimci toplamda 30 saatlik kapsamlı bir eğitim ve 250 saatlik mentorluk desteğinin yanı sıra Hepsiburada kadın girişimci desteklerinden ve proje için belirlenecek ek destek paketinden (süresiz komisyon indirimi, süresiz ücretsiz kargo hizmeti, 500 adet ürünün ücretsiz fotoğraf çekimi, reklam ve tasarım desteği gibi…) yararlanacak.

Ayrıca, proje kapsamındaki rapor çalışmasında kadın dostu satın alma pratikleri incelenecek ve kadın kooperatifleri ve girişimcilerin başta dijitalleşme olmak üzere farklı satış modelleri ve bu kapsamda yaşadıkları zorluklar incelenecek.

2022 yılının Ağustos ayında başlayan “Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi”, 2023 Ocak ayı sonunda tamamlanacak ve raporu I4D tarafından paylaşılacak.

Lazika’dan Türkiye’nin çay tüketimi analizi

Çaya hak ettiği değeri vermek ve Anadolu’dan bir dünya markası çıkarmak üzere yola çıkan Türk çay markası Lazika, son beş yıllık çay satış verilerini analiz etti. Lazika’nın verilerine göre 2022’in ilk dokuz ayında tüm segmentler içinde poşet çayların satış oranı yüzde 30’lara yaklaştı. En çok poşet çay tüketimi ise sırasıyla Rize, Samsun, Çorum, Aydın ve Batman illerinde gerçekleşti.

Dünyada yükselişte olan bir diğer trend bitki ve yeşil çay kategorisinin Türkiye’de de hızla büyüdüğü görüldü. Lazika’nın verilerine göre bu segment toplam pazarın yüzde 20’sini geçti. En fazla bitki çayı tüketilen iller ise Sakarya, Malatya ve Zonguldak oldu.

Ayda 6 milyon adet doğa dostu piramit poşet üretimi

Lazika olarak bu değişimi çok önemsediklerini belirten Lazika Kurucu Ortağı Emre Erçin, “Poşet çaylar getirdikleri kullanım kolaylıklarıyla koyu tiryaki tüketicilerin bile kalbini kazanmaya başladı. Modern hayatın koşturmacası içinde hiçbir şeye zaman bulamayan insanlar çayı demleyeme de eskiden olduğundan daha az zaman ayırabiliyor. Burada tüketicilere lezzetten ödün vermeden onlar için en doğal poşetleri sunabilmek, yani poşet çayın malzemesi önem kazanıyor. Doğada çözülebilen PLA bazlı (biodegradable) poşet çaylar dünyamız için bir kirlilik yaratmazken insan sağlığı açısından bir risk taşımıyor. Lazika olarak bunun ülkemizde öncüsüyüz. Çaylarımızın geleneksel lezzetini doğa dostu piramit poşetlerle tüm dünyaya yaymak için yeni çaylar geliştiriyoruz. Ayda 6 milyon adet doğa dostu piramit poşet üretiyoruz. İçlerine Türk çayı koyup tüm dünyaya gönderiyoruz” dedi.

Gençler akıllı şehirler için fikir üretti

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 260 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında lise öğrencilerine yönelik bir hackathon düzenlendi. “BEST4City: Akıllı Şehirler Hackathonu” adıyla İstanbul Facebook İstasyon’da fiziksel olarak düzenlenen ve toplam 14 takım halinde 48 öğrencinin yarıştığı etkinlikte, gençler yaşadıkları şehri daha akıllı ve sürdürülebilir bir şehre dönüştürmek için Ardunio programlama platformu üzerinde projeler geliştirdi.

Hackathonda, Enes Demirezen, İslam Tutar, Muhammed Şerif Arpacıoğlu ve Deniz Tunç’tan oluşan “Atatürk Robotic” takımı birinci; Poyraz Öztok ve Murat Halim Kömürcü’den oluşan “Geleceğin Enerjisi” takımı ikinci; Şifagülsüm Koca ve Beyzagül Taşkın’dan oluşan “Wabi Sabi” takımı ise üçüncü oldu.

Atık yönetimi projesi birinci oldu

Hackathon birincisi “Atatürk Robotic” takımının projesinde, çöpe atılan atıklar geri dönüşüm için farklı alanlara ayrılıyor. Görü işleme teknolojisinin kullanıldığı projede, kutuya atılan çöplerin karşılığında kişiler “Garbage Coin” (Çöp Parası) adı verilen kriptoparadan kazanıyor. İkinci gelen “Geleceğin Enerjisi” takımının geliştirdiği proje, topraktaki mineral oranını anında tespit ederek uygun tarım yöntemlerini belirleyen bir akıllı robot içeriyor. Üçüncü takım “Wabi Sabi”nin projesi ise havadaki nemi yakalayan bir robottan oluşuyor. Güneş enerjisiyle çalışan robot, dışarıdan enerjiye ihtiyaç duymuyor.

Teknoloji çeki hediye edildi

Hackathonu kazanan öğrencilere fikir ve projelerini geliştirmeleri için ödül olarak teknoloji çekleri verildi. Buna göre, birinci olan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 10 bin TL ve üçüncü olan takıma 5 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri sunuldu.